累犯無懲罰 犯罪成日常

累犯上街，持槍行搶，導致休班警員中彈。這樣的事件，並非源於犯罪者有多狡猾，而是因為制度選擇讓他們再次出現在街上。

兩名在本案中被捕的嫌犯，各自有超過十次逮捕紀錄，性侵、持刀、詐欺、搶劫，紀錄一再疊加，卻無礙他們自由出入城市各區。這不是漏洞，是常態。這不是意外，是政策的預期後果。每一次被釋放，每一次的「重返社會」，都是在測試制度的底線，而制度一次次用沉默回應，讓錯誤累積，直到某人中彈為止。

過去幾年，紐約市 與州府推動所謂「刑事司法改革」，包括取消部分現金保釋、縮短量刑、減少羈押。這些措施原本的初衷是減輕對弱勢群體的壓力，然而實際結果是，連多次犯下重罪的人也能輕易走出法庭，彷彿他們從未造成傷害。

當警員都可能成為獵物，市民的安全還剩下什麼保障？當制度對於前科累累的人選擇再次信任，卻讓循規蹈矩的居民承擔後果，所謂的公平正義，是否早已失衡？更值得警惕的是，這類事件已不再罕見，開槍不一定驚動媒體、街頭衝突也不再稀奇，當這座城市對暴力的忍耐變成習慣，對犯罪的回應變得遲鈍，「安全」將淪為一種歷史回憶。

不少人試圖以貧困、創傷或體制歧視 作為解釋，說明為何有人屢犯不改，但理解原因不應等於放棄原則，社會可以討論如何幫助邊緣群體，但不能因此容忍一套讓重罪犯不斷返回街頭的制度。

長期以來，決策層對治安議題的處理始終擺盪於政治考量與輿論壓力之間，在改革與安全之間取得平衡的目標值得肯定，但現實證明，當「改革」一再無視結果、漠視民眾安全感，所謂的平衡就成了傾斜的妥協。最終失去的，不只是受害者的信任，而是城市對公義的最低共識。