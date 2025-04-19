紐約客談／關稅作談判籌碼 人民先遭殃

每天醒來刷社媒，迎面爆擊的是一條條關稅 更新，新的政策剛頒布，舊的細則又被修改，利率起伏彷彿春天美東的氣象。對大多數人來說，這不過是資訊洪流裡的另一滴水，模糊、抽象，也遠得很，但日子總得繼續。

新聞裡的決策與數字，終究會轉化成超市裡的帳單、雜貨店裡變貴的醬油、快遞包裹上悄悄上調的運費。關稅上調，不再只是政策辯論桌上的籌碼，而是市井之間最具體的重量。

商家成本翻倍，不漲會虧本、漲又會流失顧客。傳統中藥店進口藥材卡在海關，物流不順，價格波動劇烈，儲貨、賣貨都變得困難。消費平台如Shein和Temu的用戶原本幾塊錢就能買到的配件和服飾，不是價格上升就是無法下單。關稅提高、通關變慢、成本墊高，讓平價商品不再「平價」。

即使消費者沒有選擇參與貿易戰，仍要在日常中付出代價。支持關稅政策的人口中說著是要讓製造業回流、減少對中國的依賴，但現實是全球供應鏈早已盤根錯節。一雙美國品牌的鞋子可能在東南亞 縫製，在中國組裝，零件卻來自台灣或墨西哥 。單一政策難以斷根，反倒讓基層民眾首當其衝。

更現實的是缺乏替代選項，不是沒有美製產品，只是價格高得驚人。即使再講究勞工權益與本土製造，對大部分家庭而言，國家尊嚴不能當飯吃，生活還是得對價格低頭。政策雖名為針對外部，實際上卻像回力鏢，繞了一圈重擊回國人身上。

也許對談判桌上的人來說，這只是調整策略的一小步；對城市邊緣的家庭與商家而言，卻是最現實的難題。關稅從來就不只是國與國之間的數據對戰，它落地之後，踩在最基層的土地上，開出的是一張張再也回不到從前的帳單，還有人們愁雲慘霧的臉。