紐約客談╱拒絕留學生 與關稅一樣致命

自川普 政府開始拿留學生「開刀」以來，酒駕、超速、社媒敏感言論，這些曾經被看作較為尋常的行為，如今都成了懸在每位留學生頭上的達摩克利斯之劍，隨時可能為他們招致無法完成學業的風險。

作為全球教育資源最頂尖與最豐富的國家，每年都有數以百萬計的留學生來到美國，或為了更好的教育、或為了「留學鍍金」、或為了留美追夢。而他們也透過支付高額學費與生活費的方式，為美國經濟做出了巨大的貢獻。根據「美國國際教育工作者協會(NAFSA)」的數據，在上一學年，共有110萬名外籍學生為美國貢獻了438億元，其中，中國留學生 占比25%。

而紐約作為全美最為多元的移民城市，也吸納了大量留學生。根據國際教育協會(Institute of International Education)的報告，紐約大學(NYU)是全美擁有最多國際學生的學校，共有22%的學生為外籍；而哥倫比亞大學 (Columbia University)則位列第三。

這些學生通常都收穫了最為典型的美國大學體驗，他們與美國同學一起做報告、寫論文，也與美國同學一樣學會發表自己的意見、就不同政治觀點而辯論；這對他們其中的很多人而言，都是在本國無法獲得的體驗，也是他們花費數十萬學費買到的「自由」。

國際學生的存在，是美國教育能稱霸全球的重要原因之一。他們所支付的學費讓大學能展開更多研究、聘請最優秀的師資，而他們所貢獻的多元觀點也讓美國學界能有「百家爭鳴」的盛況，更有許多優秀的留學生，以自身能力推動了美國科研發展。關稅政策或許會引發美國經濟的衰退，將留學生拒之門外導致的人才流失，也對美國同樣致命。