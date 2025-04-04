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紐約客談／亞當斯躲過司法關 能過選民關？

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從去年9月到今年4月，圍繞在紐約市長亞當斯(Eric Adams)身上的官司鬧劇終於在整整半年後告終。不過，擺脫司法枷鎖只意味著這名爭議市長免於獲罪、平安落地，至於連任，競爭對手們顯然不會放棄這種攻擊亞當斯的良機，而在紐約這樣一個移民眾多、擁抱進步價值的城市，一個把自己跟川普政府綁定起來的人，想必不會有什麼好結果。

從東方權謀的角度看，川普政府挾亞當斯以令紐約的計謀不可謂不高明。一方面，用撤案作為誘餌，令這位全美權力最大的市長臣服並為己所用。另一方面，也給其他仍舊堅持庇護原則的州、市主官做個示範：如果像亞當斯一樣跪下，胡蘿蔔是有的；倘若不屈，司法部的大棒也隨時恭候。

假如翻看中國歷史，歷代強勢君王對臣下的成功駕馭，手法其實都與此大同小異，甚至川普政府巧妙利用前任遺留的未結案件做抓手的策略，也頗有些「四兩撥千斤」的東方哲學性。

可惜，美國不是東方。川普幕後的高人可以極限玩弄法律的極限，但無法改變地方官員出自民選而非皇帝任命的憲政安排。為亞當斯脫罪，可以有很多冠冕堂皇的理由，但司法部拿出的「為了讓他配合移民執法」，實在不顧吃相。這等於昭告天下：我們在赤裸裸地進行利益交換。

當雞蛋價格有增無減、經濟股市一地雞毛、移民執法逐漸蓋世太保化的當下，用這樣一個拙劣的理由放生僅剩不到一年任期的亞當斯，也許只會適得其反。畢竟司法講究疑罪從無，但選民可以自由心證。亞當斯低至掃地的民調結果，還有左派民粹代表馬姆達尼(Zohran Mamdani)的爆紅，都說明了一些問題。別忘了，這裡是紐約，不是阿拉巴馬。

亞當斯 川普 移民

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