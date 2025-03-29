紐約客談／拘留輕罪者vs.治安的思考

相較紐約市 警從前的做法，當警方在遇到低級別犯罪者時，往往會在發法院傳票 後釋放，但自市府和警方宣布嚴厲打擊包括低級別犯罪以來，現行政策則是把他們拘留在獄中；32歲的拉米甚維利(Soso Ramishvili)，便是近期遭警方逮捕的嫌犯，其是偷竊慣犯、且被捕時身上沒有身分證。

據悉，他因數次送院而缺席庭訊，最終在拘留過程中被發現昏迷不醒，送院後宣告死亡，目前死因尚且不明；拉米甚維利的經歷令人糾結，市民一方面希望犯罪者能夠接受法律制裁，另一方面又認為一個病入膏肓的人，理應獲得妥善的醫療照護。

在盜竊猖狂的布碌崙 (布魯克林)班森賀商業區，這裡的華人商家會告訴人們，盡管槍擊、謀殺等重大犯罪並不盛行，但不法之徒闖進商店內小偷小摸，次數已頻繁到影響商家的生計；他們抱怨慣犯抓了又放，無法根治問題，警方若是願意拘留這些所謂的低級別犯罪者，正合他們的意。

可是以人性角度出發，相信很多民眾也能理解，特殊情況時可以酌情處理問題；就此案件看來，若是因為嫌犯身上沒有身分證而必須被拘留，執法人員大可以通過其他方式獲得其個人信息，考慮到對方已多次因身體虛弱送入醫院，警方可以酌情簽發出庭傳票，放棄將人拘留在環境較差的獄中。

盡管市警想要嚴厲打擊低級別犯罪是好事，但一味地只是逮捕和拘留，不代表社會治安能從根本上變好；而且，立法存在的目的本是盡可能減少監禁，普羅大眾更想要的是生活無憂、安居樂業，抓人只是一個緩兵之計。要打造一個安全的社會，政府、執法人員還需從更多方面下手。