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紐約客談／挺巴挺以是自由 因言獲罪是國恥

紐約客談
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支持巴勒斯坦的聲音這次也許真的要被強壓下去了。從川普政府對哥大的「斷糧」懲罰，到挺巴學運領袖面臨被撤銷綠卡、驅逐出境，重鎚連擊導致人心惶惶，在部分尚未成為公民的高校學生和左翼青年中產生了寒蟬效應。

發生在遙遠中東的歷史恩怨與複雜情仇，我們無法輕率評判。也許，在紐約綿延不絕的挺巴抗議和激進人士的狂言已經把你對弱者的同情心消磨殆盡，也許，對於「非我族類」的偏見讓你本來就對某些族群充滿厭惡。無論你對巴以雙方持什麼立場，對於當局的鐵腕打壓，最好還是三思之後再決定是否要為其叫好。

根據媒體的報導，國務院已經開始推行AI審查技術，矛頭直指留學生的私人社群帳號，甚至明言此舉就是為了更有效地審查支持巴勒斯坦人士的言論。據了解，有些在校期間曾積極參與學生運動的中國留學生，已經開始刪除社群平台的發帖紀錄，甚至做了更壞的打算。

如果你來自中國，請問這等場景是否似曾相識？當局利用科技打造防火牆和審查工具，控制人民的輿論、審查人民的思想，把一切他們不喜歡的內容都冠以「尋釁滋事」或「顛覆政權」之罪。令人咋舌的是，這些手段，如今竟然在自由的美國也出現了，只是把欲加之罪的名義改成了「反猶」、「反美」、「支持恐怖主義」。

哥大巴勒斯坦裔學運領袖此前並沒有因犯罪而被捕的紀錄，在網路上發文支持巴勒斯坦的普通留學生也沒有違反過任何法律。作為一個將言論自由寫進憲法的國家，如果有人因言獲罪，將是莫大的恥辱。

巴勒斯坦 中國留學生 哥大

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