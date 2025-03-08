紐約客談／市府能源計畫 是否真全民受益？

對於氣候變遷帶來的變化相信是全民有感，日益升高的溫度和全球氣候亂象，也讓替代能源的發展，成為各州與市政府施政一大重點。紐約市 府也為此推出一系列能源計畫，但盡管野心勃勃，但市民的接受度卻不高，甚至有些人會懷疑這一切是否又是一場「為既得利益者服務，犧牲大多數人權益」的金錢遊戲。

首先，雖然市府積極推動替代能源發展，但缺乏透明度與溝通的過程，讓社區存疑，且許多決策背後往往由少數企業主導，在千絲萬縷的利益關係中，誰知道最終得利者為何呢？加上這些設施在預算和空間多重考量下，總會選擇設在少數族群社區中，不只民眾最有感的電費沒有因此降低外，龐大的基礎規模建設反而為城市帶來額外財政負擔，尤其過去市府推行的建設也往往受到官僚體系拖累，超時、超預算等狀況層出不窮，讓納稅人叫苦連天。

雖然推行替代能源是一個長遠且對社會有益的計畫，但對於低收入 社區來說，這些計畫卻像是菁英階級為圖利而設計的。在能源市場不平等的狀況下，雖然位於城市中心的高端住宅區可以享受到紅利，但住在城市邊緣或貧困區域的居民卻總是被忽視。既不了解這些新型能源到底能怎麼改善生活，又要承擔不定時炸彈一聲不吭地出現在自己後院，也不能怪大家不信任。

對於傳統能源使用量巨大的紐約市而言，推動綠能 與替代能源計畫勢在必行。但問題的核心在於如何讓這些計畫不僅停留在紙面上，而是能夠切實地改善城市的能源結構，並且讓每一位市民在公開、透明的狀況下，都能夠公平地受益。然而，當前的狀況仍充滿了不確定性。這些計畫的成功與否，不僅取決於政府的承諾，更在於市民能否在這場可能的「大富翁」中，找到真正的價值和利益。