紐約客談/司法選舉 華社參與不足

紐約市 選舉季再次來臨，市長選舉和市議會選舉幾乎吸引了大部分目光，常常忽略了司法選舉。而這可能是因為很多人不明白法官選舉的意義。

法官的角色不僅是執行法律，他們的判決直接影響到人們的日常生活。無論是家庭糾紛、房東房客爭議，還是移民 案件，法官的裁決都可能改變一個家庭的未來。在法庭上，人們不僅需要一個懂得法律條文的法官，還需要一位有同理心、懂得傾聽的法官，他能夠在處理房東與房客的糾紛時，理解租戶的困境；也能夠在處理涉及弱勢群體的案件時，能夠平衡法律與人性的考量。這樣，法官不僅是「法律的守護者」，還是社區利益的捍衛者。

然而，許多華裔 選民對司法選舉的參與度卻相對較低。根據2021年紐約市初選的數據，亞裔選民的投票率僅為27.1%，遠低於整體選民的平均水平。這種低參與度使得華裔社區在司法系統中的聲音被削弱，也讓華裔在法庭上難以遇到真正理解我們文化背景和需求的法官。

華裔社區的參與不足，部分原因在於司法選舉的複雜性和信息的不透明。許多選民對法官候選人的背景和立場缺乏了解，甚至不知道如何查詢相關信息。此外，語言障礙也成為阻礙華裔選民參與的重要因素。許多移民因為語言不通，難以理解選票內容或候選人的政策主張，從而選擇放棄投票。

要提高華裔選民對司法選舉的參與度，首先需要加強社區宣傳。社區組織和媒體應通過中文等多語言渠道普及選舉信息，讓更多華裔移民了解司法選舉的重要性。其次，組織候選人見面會，讓選民有機會直接與候選人交流，了解他們的立場和背景。此外，提供語言支持也是關鍵，確保選民能夠準確理解選票內容和候選人信息。