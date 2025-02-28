紐約客談／遊民所「怎麼設」 比選址更重要

紐約市 的遊民 安置問題自新冠疫情後失業潮便愈發嚴重，如今如同燙手山芋，沒人想接，卻也無法輕易丟棄。當市府決定設立遊民收容所時，反對聲浪總是排山倒海，尤其在華人社區，抗議力道更是驚人。布碌崙86街的示威已持續數月，導致這場角力非一日之寒，而是民眾聲音被忽視的反撲。但問題是：那遊民該往哪裡去？如果「丟哪裡」都不對，那究竟怎樣才算符合民意？

▼收聽「紐約客談」：

反對者擔憂治安與房價，這些恐懼並非毫無根據，確實有些遊民所周邊犯罪率曾上升，流浪者聚集也影響商家生意。近年遊民問題更複雜，紐約市成為無證移民 的庇護所，市府為新移民提供安置，卻讓本地遊民仍露宿街頭，讓納稅人不滿，認為此舉「浪費公帑」。

當市府推動遊民所時，最常聽到的聲音是「可以有，但別設在我們社區」，這種「不要在我家後院」的心態，讓每個社區都拒絕接手。但正是因為有各種複雜性，解決方法並非將遊民趕出自己視線就好，而是依賴層層結構的合作。

有人主張應將遊民所設於遠離市中心的地區，甚至興建「專屬遊民區」，讓他們自給自足；也有人喊著提供可負擔住房，但如今所謂的可負擔住房已成為投資集團炒作、錢滾錢的遊戲，一個月高達3000元的房租，早已遠離工薪階級能承擔的範圍。

或許問題不在「設在哪」，而是「怎麼設」。若政府能確保遊民所提供輔導、戒毒治療、就業訓練，而非僅讓人進去過夜、在裡面互相殘殺，那社區疑慮自然會減少。遊民所不該是「倉庫」，而應是「中途站」，協助他們重新站起來。然而，這些措施需要時間發酵，而在這座連呼吸都要錢的城市，市民恐怕一天都無法容忍自己的納稅錢花在與自身無關的人事物上吧。