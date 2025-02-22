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紐約客談／亞當斯失民心 州府監管也難補救

紐約客談
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圍繞市長亞當斯的醜聞，自去年來便沒有停止過，他本人更是罔顧民意，作為民主黨人頻頻和總統川普會面，最終等來了聯邦司法部要求檢察官撤銷他訴訟案的要求。雖然亞當斯否認這是用支持聯邦移民執法換來的與總統的交易，但他民心盡失的趨勢已不可挽回。

對於一個民主社會，市民和選民擁有重要的發言權。許多調查統計已顯示，亞當斯的民望已是跌入谷底，造成了不可挽回的信任崩塌，進一步催生出強烈要求政治變革的聲浪。若是一位合格的民選公僕，此時更應聽從民意，自己選擇下台，或許還能挽回一些顏面。

市民不會忘記，亞當斯被指控犯有五項聯邦罪名，包括陰謀、電匯欺詐、招攬非法外國競選捐款等，成為紐約市當代歷史上，第一位面臨刑事起訴的在任市長。從那時起，各種動作披露他有意拉攏川普，並等來了撤訴要求。

市民更不會忘記，與亞當斯相關的五人也被指控，另外七人在壓力下離任。如果他忠於自己所服務的城市，他便會做出多數人想要的改變。對於目前支離破碎的市府而言，哪怕州長提出了諸多補救措施，但政府的混亂已是萬劫不復。市民唯一能夠期望的，便是即將到來的市長選舉，給城市一個新開始。

對於亞當斯而言，雖然總統和司法部發出信號，打算忽視司法系統所依賴的公正性、先例和規範，但並沒有排除重新追究亞當斯的可能。可理解為，如果他偏離了川普的路線，所有的指控則都可恢復。亞當斯如今淪落到這般境地，是個人和政治道德的雙重失敗，也是司法獨立和民主的試驗，若果他無法堅守原則，那只能被淘汰。

亞當斯 川普 司法部

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