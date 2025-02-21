紐約客談/ 地鐵執法人員增加 犯罪少了嗎

紐約市 警在捷運 系統的存在感近幾個月來確實大有增加，在車廂或是地鐵月台，可見到警員結伴查崗，據紐約市長亞當斯、州長霍楚發出的聲明或統計，也顯示出執法有成，地鐵犯罪率呈下跌趨勢；可惜，這並不意味著犯罪事件沒有大幅繼續上演著，數據追蹤不到的幕後，是罪案沒有上報而已。

市警總局自1月起，在紐約市50個犯罪率高的地鐵站 增派200名警員，這還不包括通常被分配到市捷運系統的2600名警員；再者，霍楚表示紐約州將支付一半的加班費，相當於能夠負擔1000名警員進行巡邏工作，如何安排交由市警內部決定，這些警員也會負責晚上9時至隔日凌晨5時的夜間巡邏。

除了經費支持以外，市警總局也強調戰略性部署，將警員安排到地鐵車廂和月台上等犯罪更常發生的地方，確保警員的存在感能夠發揮震懾作用，乘客遇到危險情況時也能快速向執法人員通報。

儘管這一系列舉措令不少通勤客對他們的安全感到有所保障，但事實是犯罪事件還是無法有效杜絕。一名華女表示，曾在搭乘列車時遭隔壁座疑似醉酒的男子騷擾，不斷往自己身上靠攏，多次提醒也無效，下站後向警方反映也無動於衷。

這件事令她聯想到康尼島醉酒男子火燒遊民女子致死的案件，雖然自己毫髮無傷，但很多時候要等到有實質的傷害事件發生，是否已經太晚；再者，警方確實是部署更多的警員在地鐵站，然而很多時候乘客看到的景象是警員們低頭看著手機，對周遭環境並不上心。

要讓紐約客安心，政府仍需要做得更多，而不是把這些舉措當作成績單，大肆宣揚自己做了什麼而已。