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紐約客談／宣導洪水危機 別只是政治表演

紐約客談
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最近一份報告顯示，紐約市在未來15年由於洪水影響，可能會損失多達1萬9300棟房屋。洪水對於紐約市的影響，被比作是「紐約版本的洛杉磯野火」。

對於部分地段曾在颶風艾妲時期遭到重創的法拉盛，也是紐約市政府的重點關注社區之一。市政府下屬的不同部門、市議員等不同人馬，也曾在這裡舉辦過一次又一次的洪水討論，可是每一次討論不是門可羅雀，便是被與會的民眾批評政府提出的計畫似遙遙無期，而無法解決眼前的攸關問題。

有時候一場活動中，政府人員的數目，還要多過於與會的群眾，唯一一位到場說中文的民眾，也是從環境倡導者朋友的口中才得知活動的存在，連在場的中文翻譯都很好奇：這場活動的宣傳，究竟是在哪裡進行？

洪水災害以及氣候危機在法拉盛乃至全市，是迫切和實質的問題。一位法拉盛的災民曾嘆，以為颶風艾妲是百年一次，誰承想此後卻成為一年一次。那些易受洪水侵害的街區，不少房源已插上房屋出售標牌，卻還吸引不知情、辛苦依靠半生打工攢下房錢的工薪家庭或外州民眾。在2023年2566套出售的皇后區房源中，有近20%的處於洪水風險區，不等屋主還完房貸，他們的新屋恐怕就將遭受洪水的侵襲。

因此，市府的外展工作不僅僅應該只是一場走過場的政治表演：與其選擇性地接觸一些政治傾向強烈且單一的社區機構，不如直接與災民對話，傾聽他們的反饋，了解他們的實際需求，與其畫餅充滿術語的長期計畫，不如也制定短期應對措施，提供急救的幫助與資金，並用人都能聽得懂的話來清晰地傳達。

洪水 法拉盛 紐約市

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