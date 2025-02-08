紐約客談／疫情兇猛 禽流感疫苗還要等多久

近期，紐約州活禽市場爆發禽流感 ，導致紐約市、長島及威徹斯特地區的市場被迫關閉一周。長島最後一家鴨場業主，呼籲聯邦政府批准禽流感疫苗 ，防止產業進一步受創，然而，聯邦政府至今未允許疫苗上市，讓人不禁質疑：還要等多久？

自2022年以來，美國禽流感疫情 已導致1億5000萬隻家禽被殺，嚴重衝擊供應鏈，也因此推高雞肉和雞蛋價格。活禽市場關閉對小型業者打擊更是巨大，未售出的活雞直接報廢，市場波動更可能推高食品價格，加重消費者負擔。

當前，歐洲已開始使用禽流感疫苗，但美國農業部仍堅持「撲殺政策」，這種策略成本高昂且未能有效阻止病毒擴散。活禽市場業者認為，美國遲遲不批准疫苗，主要是因為大型農業集團擔心疫苗影響出口市場。然而，當疫情一再爆發，導致供應鏈動盪、物價上漲、農場倒閉時，這種顧慮是否還合理？

禽流感疫苗並非新技術，法國去年已開始對鴨群接種，有效減少疫情影響。美國若能仿效，將能降低病毒傳播風險，避免大規模撲殺的惡性循環。盡管美國農業部表示正在評估疫苗，但過程過於冗長，疫情防控始終落後於病毒擴散。

而且，禽流感已對美國家禽產業造成巨大影響，政府遲遲不批准疫苗只會讓問題惡化。若疫苗在歐洲有效，為何美國農民無法使用？聯邦政府應盡快批准疫苗，允許農場自願接種，而非堅持過時的撲殺政策。當每一次疫情都意味著成千上萬的禽類被撲殺、員工失業、物價飆升時，我們還要再等多久？