紐約客談／當新移民無路可退…美國夢的沈重代價

ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

隨著川普政府強化對非法移民 的打擊，許多社區陷入恐慌，社群媒體上流傳著ICE 出沒的消息，甚至在社會案件的留言區，也可看到網友高喊「快來抓人」。但人是複雜的，確實有部分無證移民濫用資源或犯罪，但也有許多人只是為追求更好的生活，將所有人一竿子打翻的論述終究有其漏洞。

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近年來，數以萬計的移民通過合法簽證或偷渡進入美國，卻無法清晰界定什麼是非法或合法移民。當涉及庇護申請或政策變動時，有些人在等待合法身分的過程中，或因法律執行不一而處於灰色地帶。他們離開家鄉是為美國夢，也是因為別無選擇。有人因宗教或性別遭迫害，有人受困於極端貧窮與政府腐敗，使美國這個資本無底洞成最後寄望。

然而，許多新移民入境後才發現，夢想或許是泡影。缺乏合法身分，使他們淪為黑工市場的廉價勞動力，被欺壓卻無法維權，甚至隨時擔心孩子在學校時遭遇ICE突襲，從此與父母分離。更諷刺的是，社會對非法移民的態度極為矛盾：一方面依賴他們填補低薪勞動市場的缺口，另一方面又指責他們搶走工作或占用社會福利。這種矛盾讓社會更加分裂，也讓合法與非法的界線愈發模糊。

尤其ICE大規模執法，許多人在街頭被要求出示身分證件。對於某些人來說或許只是「查個ID而已，」但這種做法凸顯的是基於外貌的歧視。即便是在美國出生長大的亞裔 或西語裔居民，也可能因膚色或長相遭到懷疑，這樣的區別對待真的合理嗎？

如今美國夢看來更像一場殘酷的幻覺。強硬的移民政策、搖擺不定的輿論，讓那些夾在灰色地帶的人們只能更努力工作，祈求家門前不要出現執法人員，讓生活不至於被撕裂。這場關於非法移民的爭論未有定論，但可以確定的是，在未來幾年，美國或許不會為這些別無選擇的人留下太多生存的希望。