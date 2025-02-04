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紐約客談／政治愈混亂 健康愈可貴

紐約客談
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紐約市的流感病例達到五年來的小高潮。若在平時，這樣的新聞標題也許根本不會吸引到關注度，然而就在一天前，在華人群體內知名度甚高的女星大S疑似因感染流感驟逝，令大眾譁然。把這兩條新聞結合起來看，或許能給更多人點亮一盞警示燈。

流感是每年固定會來的常客，也不似它的遠親新冠病毒那樣兇殘，因而也經常會被忽視。然而，流感再弱，它也是個能奪人性命的病毒。不僅人流感有威脅，專找鳥不找人的禽流感也會帶來嚴重後果：近來高居不下的雞蛋價格，很大程度上就是拜它所賜。

要預防流感也沒什麼靈丹妙藥，無非是吃好、睡好、加強運動，提升免疫力，並且遵照醫囑按期接種疫苗。與其他發達福利國家相比，生活在美國，數量充足且完全免費的流感疫苗可謂我們所能享受到的少有的全民性醫療福利。雖然疫苗不是食物、並非多多益善，但有需求的人們還是不要錯過這難得的福利，最好應取盡取。

當今的世界並不讓人省心，來自白宮的荒唐命令每天源源不斷地從華府發出：從醫療科研資金的枯竭到知名反疫苗人士獲衛生部長提名，從凍結聯邦撥款到白卡系統癱瘓，給我們帶來無數的心理衝擊。

坐在這列連開四年的翻滾過山車上，面對政治、社會甚至經濟上的波濤，我們只能捆緊安全帶，靜觀其變，唯一能夠把握的，只有自己的健康。當政府忙於內部的混亂、難以發揮有效服務職能時；當大型保險公司逐漸淪為吸血機器、甚至變成人民公敵時；當疫苗和藥品研發面臨政策性衝擊時，我們能做的，便只有加倍愛護自己了。

禽流感 流感疫苗 福利

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