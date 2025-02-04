紐約客談／政治愈混亂 健康愈可貴

紐約市的流感病例達到五年來的小高潮。若在平時，這樣的新聞標題也許根本不會吸引到關注度，然而就在一天前，在華人群體內知名度甚高的女星大S疑似因感染流感驟逝，令大眾譁然。把這兩條新聞結合起來看，或許能給更多人點亮一盞警示燈。

流感是每年固定會來的常客，也不似它的遠親新冠病毒那樣兇殘，因而也經常會被忽視。然而，流感再弱，它也是個能奪人性命的病毒。不僅人流感有威脅，專找鳥不找人的禽流感 也會帶來嚴重後果：近來高居不下的雞蛋價格，很大程度上就是拜它所賜。

要預防流感也沒什麼靈丹妙藥，無非是吃好、睡好、加強運動，提升免疫力，並且遵照醫囑按期接種疫苗。與其他發達福利 國家相比，生活在美國，數量充足且完全免費的流感疫苗 可謂我們所能享受到的少有的全民性醫療福利。雖然疫苗不是食物、並非多多益善，但有需求的人們還是不要錯過這難得的福利，最好應取盡取。

當今的世界並不讓人省心，來自白宮的荒唐命令每天源源不斷地從華府發出：從醫療科研資金的枯竭到知名反疫苗人士獲衛生部長提名，從凍結聯邦撥款到白卡系統癱瘓，給我們帶來無數的心理衝擊。

坐在這列連開四年的翻滾過山車上，面對政治、社會甚至經濟上的波濤，我們只能捆緊安全帶，靜觀其變，唯一能夠把握的，只有自己的健康。當政府忙於內部的混亂、難以發揮有效服務職能時；當大型保險公司逐漸淪為吸血機器、甚至變成人民公敵時；當疫苗和藥品研發面臨政策性衝擊時，我們能做的，便只有加倍愛護自己了。