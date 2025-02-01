紐約客談／空難歸責DEI 川普聲明惹議

震驚全國的華府空難案件目前已確認無生還者，67條鮮活生命因此殞落，但調查及搜救仍在進行時，現任總統川普 的公開聲明卻在網路上掀起軒然大波。除未在第一時間釋出罹難者名單，導致家屬焦急等待外，35分鐘的聲明從第五分鐘開始，就將責任歸咎於前任政府的多元雇用政策(DEI)，這一舉措無疑引起激烈爭議。

美國客機航線的密集程度並非新鮮事，過去也曾有多篇報導揭示國內航線的高風險交錯情況，特別是華府特區 雷根國際機場，數百架民航機與軍用機共享空域，進出複雜，商業班機常與軍方直升機共用相同空中領域。僅數秒或數米的誤差，便可能導致悲劇的發生。這樣的情況，正是航空系統長期超載的後果，無辜的生命因此成為犧牲品。

自1990年代起，美國殘疾人法案要求所有美國雇主不得基於身心障礙歧視 求職者或員工，保障該群體的公平機會。然而，川普在此次公開聲明中，將身心障礙者一概歸類為「智力有問題」，這種過於簡化的論斷無視多元和包容的價值觀，且對事件的根本原因毫無幫助。

在調查結果尚未公開前，將事故與政策掛鉤絕非解決問題的方式。重要的是，無論機組成員或乘客的背景如何，作為總統應該著眼於解釋空難發生的具體原因並提出改進的措施，而非將問題歸咎於過去的政策，加劇社會的分裂，尤其這些政策與此次事件的直接關聯尚未確定。

機上的乘客，是數個家庭的父母、孩子，是學校的教育者，也同樣是生活在這片土地上的普通公民。他們是川普所標榜的「美國人」，理應受到保護和尊重，如今卻成為政治爭辯的棋子，也給身陷悲痛的家屬二次傷害，令人感到心酸與悲哀。