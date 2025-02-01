紐約客談／空難歸責DEI 川普聲明惹議
震驚全國的華府空難案件目前已確認無生還者，67條鮮活生命因此殞落，但調查及搜救仍在進行時，現任總統川普的公開聲明卻在網路上掀起軒然大波。除未在第一時間釋出罹難者名單，導致家屬焦急等待外，35分鐘的聲明從第五分鐘開始，就將責任歸咎於前任政府的多元雇用政策(DEI)，這一舉措無疑引起激烈爭議。
美國客機航線的密集程度並非新鮮事，過去也曾有多篇報導揭示國內航線的高風險交錯情況，特別是華府特區雷根國際機場，數百架民航機與軍用機共享空域，進出複雜，商業班機常與軍方直升機共用相同空中領域。僅數秒或數米的誤差，便可能導致悲劇的發生。這樣的情況，正是航空系統長期超載的後果，無辜的生命因此成為犧牲品。
自1990年代起，美國殘疾人法案要求所有美國雇主不得基於身心障礙歧視求職者或員工，保障該群體的公平機會。然而，川普在此次公開聲明中，將身心障礙者一概歸類為「智力有問題」，這種過於簡化的論斷無視多元和包容的價值觀，且對事件的根本原因毫無幫助。
在調查結果尚未公開前，將事故與政策掛鉤絕非解決問題的方式。重要的是，無論機組成員或乘客的背景如何，作為總統應該著眼於解釋空難發生的具體原因並提出改進的措施，而非將問題歸咎於過去的政策，加劇社會的分裂，尤其這些政策與此次事件的直接關聯尚未確定。
機上的乘客，是數個家庭的父母、孩子，是學校的教育者，也同樣是生活在這片土地上的普通公民。他們是川普所標榜的「美國人」，理應受到保護和尊重，如今卻成為政治爭辯的棋子，也給身陷悲痛的家屬二次傷害，令人感到心酸與悲哀。
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