紐約客談／防止糧食券盜用 商家也應出力

去年年底，糧食卡被盜用的現象再度猖獗。與此同時，聯邦政府 卻下令，從去年12月底開始，不再補償糧食卡被盜用的金額。盜用糧食卡現象無疑還會繼續，政府卻不再補發被盜款項了，政府又把球踢了回來。那麼對於依靠糧食卡補貼家用的低收入 居民來說，今後如何才能使糧食卡得到更好的保護，降低被盜用的機率呢？除了使用者和政府兩端，恐怕商家也是防止糧食劵被盜的一個重要環節，而且是一個容易被忽視的環節。

從目前警方掌握的情況看，糧食卡信息被盜大多發生在超市和商店，不法分子在收銀機上安裝盜竊裝置後，就可以竊取刷卡者的糧食卡信息，這就使商家成為了其中關鍵的一環；事實說明，糧食卡信息是從商店的收銀機上被盜的，據專家介紹，如果商家早晚一次對收銀機進行檢查，是可以及時發現盜竊裝置，甚至可以藉此機會抓捕不法分子。

不過，問題在於，雖然店家出於維護自身信用的需要，一般來講不會與竊賊合謀，但店家也沒有義務費時費力去檢查收銀機。警方表示，只要店家不報案，他們完全沒有權利去檢查商店的收銀機，社會服務部門也有同樣的顧慮。那麼，政府部門是否能出台一些激勵措施呢？比如發現一件盜竊裝置就給商家一定的獎勵，這是否有助於問題的解決呢？

我們不能迴避，糧食卡被盜還有一個最壞的可能：商家與竊賊合謀。雖然出現這種情況的可能性很小，但卻不能完全排除。在這種噩夢般的情形下，解決方法恐怕又要回到用戶和政府兩端了。用戶應該睜大「火眼金睛」發現盜竊裝置，但最好是政府給力，加大糧食卡的安全性能，比如使用帶芯片的糧食卡，或者努力抓捕盜竊者，以儆效尤。