從「中國新年」與「農歷新年」之爭，看身分政治的角力

中國大火的奶茶品牌霸王茶姬近期進軍美國，卻因在Instagram祝福帖文中使用「農曆新年」(Lunar New Year)而非「中國新年」(Chinese New Year)，引發中國網友不滿，甚至指責其「背刺」中國文化。

「農曆新年」原指中國的春節 ，但隨著全球化與移民社群的發展，這一節日早已不僅限於中國。在亞洲，韓國、越南 、新加坡 、馬來西亞等國家和地區也有慶祝農曆新年的傳統，並各自擁有獨特的文化習俗。

特別是在美國和加拿大等多元文化社會，「農曆新年」是一個更具包容性的用語，讓來自不同背景的亞洲群體都能認同和參與。紐約等大城市每年舉辦的農曆新年慶祝活動，涵蓋中國、韓國、越南等族裔，形成了多元文化融合的景象。

但與此同時，隨著中國國力的上升，身分政治崛起。「中國新年」(Chinese New Year)或縮寫「CNY」的使用率增加。近年來，中國政府和官方媒體也更積極推廣「中國新年」這一說法。民族主義的高漲，使得一些網友將「農曆新年」的使用視為「去中國化」之舉。

但這種情緒化的反應忽視了歷史與文化的多樣性。奶茶品牌選擇「農曆新年」作為行銷語言，並非刻意背刺，而是考慮到國際市場的接受度。無論是「農曆新年」還是「中國新年」，它們的核心意義都是慶祝新的一年的開始。兩者應該在不同的語境中並存，而非成為對立的選擇。

語言應當是跨文化的橋梁，而非壁壘。當我們共同慶祝這一天時，不論是「Happy Chinese New Year」還是「Happy Lunar New Year」，都承載著「美美與共」、「天下大同」的祝願。在這個全球化的時代，春節不僅屬於中國，也當屬於所有慶祝這個節日的人。