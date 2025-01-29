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紐約客談／台灣文化力量 紐約崛起

紐約客談

當今世界的文化交流愈來愈深，國際社會也將注目眼光放至亞洲，不再是歐美強勢文化為流行主軸。尤其在世界之都紐約，不僅在經濟和藝術水準上都是位居上乘，更在近幾年，成為亞洲文化一個細膩而平衡的發展地。其中，台灣的藝文作品在國際舞台逐漸發光，透過多元管道傳播出海島狂潮的聲音，在紐約市場展現出了新的水準與展望，讓人看見自由社會的創作潛力。

近期除去年曾有多場台灣脫口秀演員來美巡迴外，從音樂到劇場，甚至是傳統和現代融合的藝術表演，台灣的文化力量正在這座世界級城市中快速崛起，讓人不禁深思：這股魅力到底從何而來？

於今年登上紐約舞台的「勸世三姊妹」和「潮來之音」兩部表演藝術作品，成功地將台灣傳統習俗及文化內涵推向美國舞臺，展現出跨越語言，深入人心的動人力量。

這些作品在紐約受到歡迎，並不只是因為它們「來自台灣」而已。更重要的是，這些作品皆有一共通點：它們所講述的故事內容或傳遞的情感是全球共通的。即使使用台語、傳統樂器，甚至結合日本傳統舞踏等方式呈現，內斂的家庭情感糾葛、人性之間複雜的愛與恨、環境與人類的連結，這些主題，不分國界，也不分文化背景，都能觸動每一個人的內心。

藝術傳播能跨越語言連結人們，台灣藝術在紐約的認知度，也成功呈現了文化活力與人類共同情感之間的。紐約這個街頭，已然更加變成亞洲文化完美發展的燈塔。或許有一天，亞洲的創作不再只是「異國風情」，而是真正成為全球文化的一部分。台灣文化正在世界舞台上找到屬於自己的聲音。而在紐約的觀眾，也有幸能一起見證這個美好的過程。

紐約市 日本

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