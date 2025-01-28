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紐約客談／「良民證」時代 同面孔共命運的我們如何自保

紐約客談

川普承諾中的無證移民大抓捕如期而至。不過，技術再好的漁夫也難免誤捕，ICE也一樣，兜網一下，合法移民、原住民甚至美國公民紛紛被無辜牽連，頓時激起一片雞飛狗跳。

沒有人會在自己的頭頂刻字，證明自己是合法移民，準確地一一甄別確實很難。不過，當聯邦探員真的大張旗鼓地開始上街搜捕，隨機要求路人出示身分證明時，那種風聲鶴唳的狀態，真的讓人有種「夢回1940」的感覺。難怪英文社群中已開始廣泛流傳納粹時代蓋世太保(秘密警察)的標準問候語：「請出示你的證件。」

當潮水襲來，無人能免於沾身。白人面孔肯定不會是重點懷疑對象，而世居美國的非洲裔社區恐怕也不會成為突擊行動的首要目標。那麼，在連歐美社會都開始關注「走線」的當下，亞裔面孔也難免遭到顯微鏡式的檢視。無論你支不支持新政府的政策，無論你是走線客還是曾經的跳船客、是合法移民還是出生公民，只要長了一張亞裔的臉，我們便都同船、共命。

合法居民是否需要隨身攜帶身分證明？專業人士的答案是肯定的。雖然憲法保護我們不帶「良民證」的自由，但在這個從上到下都散發著瘋狂氣息的年代，「好漢不吃眼前虧」的古訓也還是有現實意義的。即使現在還沒有合法居民真的被送上遣返航班的案例，但平白無故地拘留所裡走一遭也有損尊嚴，更可能令肉體吃些苦頭。

在當前的大環境下，庇護城市中的亞裔社區成為濫捕重災區或許只是時間問題。受害者最需要的，莫過於緊急法律和語言服務。請問各級民代，是否準備好了暢通的求助渠道？

移民 亞裔 走線

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