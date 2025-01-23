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紐約客談╱華埠柏路 終告段落

紐約客談

二十餘年來，呼籲重新開放柏路(Park Row)的聲音一直未曾停息，社區與市府的交流也循環往復，可無奈市府態度不明、改變推進緩慢，讓部分居民們感到失望。不過，市府已經決定將此路永久關閉，代表者未來將不再有居民或政客利用其大作文章。

此前，社區官員和代表曾多次與市府進行對話，希望能夠重新評估柏路的安全狀況並探討重新開放的可能性。他們認為，原有的安全顧慮已減少，且隨著社區居民通勤和商業活動的需求增加，柏路的交通管制已對周邊街道造成了不少壓力。

然而，在此事懸而未決期間，無論是居民還是民選官員，都不斷以此事為主題呼喊、集會、示威，甚至在每一次拉票時將其掛在嘴邊。在市府做出決定後，未來將不再有機會聽到類似的吵雜聲或空頭支票，唯一能做的就是接受現實。

華埠作為老社區，不能將區域的發展和一條短短的道路綁定。既然市府已做決定，社區代表則更應該集思廣益，思考如果通過更現代和年輕的方式推動經濟發展和吸引人流。

不過，鑑於華埠已有多個涉及柏路規畫項目即將落實，當下確實是重開柏路的最佳時刻，不僅為了滿足居民和商家的期望，更是為了提升社區的活力和可持續發展。因此，相信大眾仍有抗爭的空間。

若是仍要繼續關閉，其不僅會讓美化華埠的目標變得難以實現，同時也會影響到整個社區的經濟復興與發展。如果柏路能夠重新開放，它將連接華埠與周邊區域，從而實現真正的通達華埠。

從表面來看，市府的決定似乎給了整件事一個終局，但實際上，華埠的未來發展離不開與周邊社區緊密互聯，特別是能否讓人流、物流和資金流更順暢地進出。

華埠 支票

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