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紐約客談／垃圾桶新規 社區福音還是負擔？

紐約客談

不斷以「立意良善」為包裝，實則窒礙難行的法規，相信紐約客再熟悉不過。自今年開始罰款的官方垃圾桶，看似有機會改善城市內長久的垃圾堆積問題，但居民心中有數，模糊規定加上要自費購買，極有可能又成為一條四不像又引來罵聲的政績敗筆。

紐約市民每天可產生2.4萬噸垃圾，市府聲稱新政策可有效降低垃圾裸露時間，改善鼠患滋生。但實際操作的結果是陸續開出多張罰單，這也代表政策本身的設計，並未考慮到現實條件。

首先，對於住在高樓層的民眾來說，要將體積巨大的官方垃圾桶，在指定時間搬到戶外，不只室內存放成為問題，對於行動不方便的居民來說，更是艱鉅的挑戰；其次，一個垃圾桶就要價50元，對中產階級家庭來說可能不是太大問題，但對低收入群體而言，又為他們的生活增添一筆沉重負擔。尤其市府並沒有依照收入免費提供或是補貼弱勢族群，就算買到，如果被偷竊成本還得自行吸收，最守規矩反而得不償失。

此外，市府至今仍未針對社區與民族的多元性提出靈活的解決方案，甚至守規矩的民眾想購買，卻只能迎來「缺貨製作中」這種荒唐的公告。

政策的出發點是解決鼠患問題，但許多居民反映，垃圾桶雖然減少了鼠患在垃圾堆中覓食的機會，但未能阻止老鼠繼續在下水道和建築內活動。某些社區的垃圾桶數量不足，導致垃圾堆積在外，反而加劇了環境衛生問題。

紐約市垃圾桶新規的推行，再次凸顯了公共政策設計中的一個核心問題——如何在實現宏觀目標的同時，兼顧居民的現實需求。政策制定者應更多走進社區、傾聽居民聲音，並提供更靈活的執行方案，例如針對低收入家庭推出免費垃圾桶計畫，或設計更符合小型公寓需求的垃圾管理方式。

低收入 紐約市

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