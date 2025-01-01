紐約客談／無證客維權 懼走法律程序

就像「北京人在紐約」所描繪的，無數來到美國打拚的一代移民 懷揣著對自由、成功的嚮往，從餐館、司機、建築工人等低技能工作做起，希望能一步步實現自己的美國夢。

然而，由於沒有合法身分，大多無證移民都只能通過老鄉、朋友或職介所介紹打黑工。而這些黑工行業也成了剝削勞動力的重災區，工作環境差、薪水不及最低工資等例子比比皆是。這些新移民也因認定自己是「黑戶」而不敢聲張，甚至被老闆欠薪、騙錢也只能默默忍受。

久而久之，超低薪、極差待遇的工作似乎成為了無證移民來美後的必修課。在本報近日發布的「43名華人司機被捲走的35萬」中，有數名司機被拖欠工資過萬；但即便如此，他們也並不願意去報警，擔心自己只存在於微信聊天記錄的證據不夠有說服力，更害怕警察會追究自己的身分問題，對自己的移民案件產生負面影響。

紐約州法律規定，無證客 即使沒有社安號碼(Social Security Number)，只要是在紐約工作，就受到紐約勞工 法的保護，也可以就工資盜竊追討損害賠償。且在過往多起工資盜竊的訴訟過程中，法院都曾禁止詢問原告的移民身分。多名律師也表示，無證客有立場伸張自己的勞工權益，相關法律程序也與移民身分無關。

但在現實層面，哪怕有律師、警察的專業意見，被拖欠工資的無證勞工仍對走法律程序持懷疑態度。一方面是由於在一個陌生的國度，不同的語言、司法系統都讓他們毫無頭緒、無所適從；二來，無證客勞工普遍工作時間極長、任務極重，在這樣忙碌的生活中實在難以勻出精力。