紐約客談／未雨綢繆 紐約市應加強電單車監管

對於電單車涉及的交通事故，市交通局局長羅格貴茲說，現行法律已能有效實現電單車事故處理的透明度，且電單車在意外中的影響相對較小。這樣的說法與解釋，對惋惜華埠 啟蒙學校副校長陸瑞英的人而言，是遠遠不夠的，她在去年就因被電單車撞及而身亡。

且在這一悲劇發生前後，電單車引起的火災傷亡事故，遍布全紐約市 。所以「現有法律有效實現」這幾個字，到底是如何說出口，實在讓人感到匪夷所思。

誠然，電單車事故和一般的車輛事故相比，發生的次數當然沒有那麼多，但那是因為電單車在紐約街道的數量，還遠沒有轎車那麼多。許多市議員已經看出電單車的安全隱患，如果不及時制止，將造成更大的災難，所以才紛紛提出提案，希望在失控前加強管理與監管。可惜，在市交通局眼裡，這些提案似乎只是滿紙廢話。

所謂「千里之堤，潰於蟻穴」，就像一顆未被注意的小石子，如果不早早清理，總有一天會擋住整條路的通行。陸瑞英的命運，便成為一個悲痛的警示，但再多這樣的真實案例，似乎還是無法讓當局的高層汲取足夠的教訓。

當一個行業沒有規範、當安全意識尚未建立，這些微小的「蟻穴」早晚會毀掉整個堤壩。而要防止這一切的發生，或許社會需要的不僅僅是法律的堆砌，更需要對人命的重視和對安全的真正關心。

市交通局的回應，無疑是在逃避問題，而不是積極解決。希望他們能從每一個悲劇中汲取教訓，早日重視這些看似「微不足道」的問題，不要等到再次發生悲劇的時候，才急著「亡羊補牢」，因為紐約市明明有機會「未雨綢繆」。