我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

紐約客談／懲罰性稅收 恐波及合法移民

紐約客談

美國國會當前正在醞釀一項立法提案，以填補財政缺口和增強邊境安全為由，對非法移民海外匯款徵收50%稅收。看似實現公平正義，實際上卻可能成為針對移民的「懲罰性措施」，甚至對在美華人族群造成潛在的經濟與歧視危機，對鋌而走險來到美國的走線客而言，此法案恐讓川普上任後本就搖搖欲墜的「美國夢」，更走向破碎。

提案表面上針對非法移民執行，但對於早已生活在極大經濟壓力的走線客來說，這將是經濟剝削。本就在低薪且低保障的工作環境中勉強求生，若被此稅收再剝掉一層皮，將無法有效阻止境內資金外流。

而難道收取高額稅收後，移民就不匯款了嗎？高壓政策下只會逼出更多試圖鑽漏洞的有心人士，若非法移民開始利用地下錢莊或是加密貨幣等難以追蹤的方式規避稅收，政策執行的支出還要另加上解決犯罪的成本，惡化政府財政。

況且，提案雖聲稱只針對「非法移民」，執行時卻可能波及合法移民。提案要求匯款時須出示合法身分證明，看似合理，實則卻為金融機構帶來更繁瑣的審查負擔。

華人移民通常透過在美賺取較高額收入，到在地匯款處提交護照或駕照等身分證件，支援家鄉人的教育、醫療，50%的稅收無疑斷絕這些家庭的重要經濟來源，甚至可能造成更深層的貧窮問題，造成社會不安定因素。

提案的立意並非完全無用，但如何在「合理」與「合法」之間取得平衡，需要的是更完善的配套措施。不管是提供稅收減免給願意申報身分的合法移民，提供吸引力外，優化身分驗證機制且確保合法居民匯款程序的便利性，才可能避免造成合法移民的經濟負擔。

非法移民 走線 華人

上一則

陳學理勝選答謝宴 公布團隊成員

下一則

班森賀華人社區服務中心 為老人慶聖誕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

移民增加 2024年全美總人口3.4億創23年新高

移民增加 2024年全美總人口3.4億創23年新高
喬州多項稅收、選舉、教育新法 新年啟動

喬州多項稅收、選舉、教育新法 新年啟動
紐約客談／提高共情能力 華裔就能更團結

紐約客談／提高共情能力 華裔就能更團結
ICE：上一會計年度驅逐逾27萬移民 10年來最多

ICE：上一會計年度驅逐逾27萬移民 10年來最多

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

2024-12-15 01:30
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單