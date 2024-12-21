紐約客談／懲罰性稅收 恐波及合法移民

美國國會當前正在醞釀一項立法提案，以填補財政缺口和增強邊境安全為由，對非法移民 海外匯款徵收50%稅收。看似實現公平正義，實際上卻可能成為針對移民的「懲罰性措施」，甚至對在美華人 族群造成潛在的經濟與歧視危機，對鋌而走險來到美國的走線 客而言，此法案恐讓川普上任後本就搖搖欲墜的「美國夢」，更走向破碎。

提案表面上針對非法移民執行，但對於早已生活在極大經濟壓力的走線客來說，這將是經濟剝削。本就在低薪且低保障的工作環境中勉強求生，若被此稅收再剝掉一層皮，將無法有效阻止境內資金外流。

而難道收取高額稅收後，移民就不匯款了嗎？高壓政策下只會逼出更多試圖鑽漏洞的有心人士，若非法移民開始利用地下錢莊或是加密貨幣等難以追蹤的方式規避稅收，政策執行的支出還要另加上解決犯罪的成本，惡化政府財政。

況且，提案雖聲稱只針對「非法移民」，執行時卻可能波及合法移民。提案要求匯款時須出示合法身分證明，看似合理，實則卻為金融機構帶來更繁瑣的審查負擔。

華人移民通常透過在美賺取較高額收入，到在地匯款處提交護照或駕照等身分證件，支援家鄉人的教育、醫療，50%的稅收無疑斷絕這些家庭的重要經濟來源，甚至可能造成更深層的貧窮問題，造成社會不安定因素。

提案的立意並非完全無用，但如何在「合理」與「合法」之間取得平衡，需要的是更完善的配套措施。不管是提供稅收減免給願意申報身分的合法移民，提供吸引力外，優化身分驗證機制且確保合法居民匯款程序的便利性，才可能避免造成合法移民的經濟負擔。