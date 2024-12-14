紐約客談／地鐵頻故障 老舊非唯一原因

紐約地鐵 是全美最大、最繁忙的公共交通系統，新冠疫情前每日客流量超過500萬人次，路線全長1070公里，堪稱紐約市 的生命線。然而，近來的大規模誤點、治安問題與每逢雨天化身水上樂園的局面，讓這條交通命脈問題叢生。老舊設施固然是原因之一，但長期的財務危機和政治僵局才是紐約地鐵改革的真正絆腳石。

自70年代財務危機以來，紐約大都會運輸署(MTA )透過發行債券維持運營，逐步陷入負債模式。雖然短期融資緩解壓力，但龐大的利息支出讓本就脆弱的財務更雪上加霜。21世紀以來，MTA進一步依賴借貸推動大型建設，但項目進度拖延、成本超支卻成了常態，截至2023年，MTA負債已突破400億元。

除了財務問題，州府與市府間的互踢皮球也讓MTA的改革舉步維艱，MTA雖主要服務紐約市，但實際上隸屬州府管轄，兩者在責任分配與經費問題上互相推諉。2017年因地鐵系統老化引發的大規模延誤，讓時任州長葛謨宣布交通緊急狀態，承諾撥款維修，時任市長白思豪則批評州府多年忽視需求，要求分擔更多經費，類似的僵局也出現在堵車費議題上。

環環相扣的財務困境與政治僵局讓MTA陷入惡性循環：老舊設施導致乘車體驗下降，乘客流失進而減少票價收入，迫使MTA更依賴借貸，並拉高票價。雖然MTA計畫明年推出五年基礎建設計畫，但尚未落實的資金來源讓前景不明朗。

要真正改變現狀，MTA需要的不僅是全面改革，更是優化資金管理，把重點放在現有基礎設施的維護。州府與市府也應直面資金分配問題，停止將新站開幕或裝置藝術作為政治籌碼，畢竟如果地鐵再次成為洪水的主場，再怎麼美的車站也沒有用處。