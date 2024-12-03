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紐約客談／鐵打的華埠 流水的業者

紐約客談

隨著疫情的陰影遠去，傳統觀光勝地曼哈頓華埠的很多業者討論的已不再是「恢復情況如何」，而是「有沒有開新店」。雖然經濟大勢不佳，但人們還是要生活，生活之餘也還是要逛逛吃吃、在平凡之餘給自己一些小激勵。因此，華埠的商業雖然說不上什麼大富大貴，但也還算生機蓬勃。

在一些迎合了英文精英階層期待和想像的主流媒體筆下，華埠古早業態的式微，體現了全球扁平化時代少數族裔社區的褪色凋零。然而在本地社區賢達眼中，事情的樣貌並非如此，空前低下的鋪面空置率，足以反映商業的景氣，三不五時開業大吉的新店，也比曼哈頓很多陷入萎縮的街區表現好得多。

在外界的刻板印象中，理想中的華埠，也許應該充滿與義烏小商品徒勞對抗的古早手工藝人、擺滿清代物件的老雜貨舖，或每日從早到晚辛勤售賣炒雜碎的煙火食肆？如今當帶著資本主義印記的快消品、奶茶快餐連鎖業者，紛紛「鳩占鵲巢」，追求腔調的看客們就紛紛感嘆，「華埠不再是以前的那個民俗博物館了」。

其實大可不必這樣悲觀。在最近這些年中，我們確實心有不捨地見證了不少華埠老商號的落幕，然而無論是茶葉店、文具店還是舊式禮品店，他們的停業不是因為華埠衰敗，而是招架不住歲月的流逝和時代的變遷。君不見，老式的書報文具店停業了，但新開的手機店、遊戲店依舊紅火；老茶葉店撤離後的餘溫尚未散盡，來自法拉盛的新蛋撻飲品店就已進駐。炒雜碎是華人特色，茶飲、叉燒包、麻辣燙就不是嗎？

鐵打的華埠，流水的店。放心，華埠還在那裡，自顧自地生生不息著。

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