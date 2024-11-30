紐約客談╱明智消費 應對經濟挑戰

不少民眾趁著一年一度的黑色星期五 購物，即便今年面臨通膨壓力和市場動盪，無論是實體商場或線上購物熱度仍居高不下。商家黑五 折扣後吸引大批消費者湧入搶購，這不僅展現了節日季的「鈔能力」，也體現了在經濟疲軟背景下，人們如何在節儉與購物慾望中找到平衡。

部分消費者反映，某些零售商 會利用「心理定價」來營造折扣感。有民眾分享，自己在數周前以五元購買了一條褲子，結果黑五期間到店一看，發現商家把褲子原價標為七元，再宣稱黑五「特價」五元，仍成功吸引大批消費者。然而，更多消費者並非完全被動。研究指出，不少人提早數周開始購物，並運用價格追蹤工具如Honey或AI搜尋真正的優惠。在通膨壓力下，購物行為變得更具策略性，也顯示透明價格的重要性。

不過黑五仍是民眾趁機購入高價商品的好時機，即使經濟壓力籠罩，許多人仍願為「值得」的商品花錢。通膨驅使更多人轉向小型、實用性高的折扣商品，例如囤積日常生活用品。這種理性與實際需求並存的消費心態，反映出消費者正在以更明智的方式應對經濟挑戰。

零售商在這場購物狂潮中同樣面臨壓力，在折扣吸引力與盈利間平衡，避免過多促銷導致虧損。例如，亞馬遜與沃爾瑪等，透過AI和數據分析，並推出如「買二送一」的促銷策略吸引消費者。然而，隨著消費者愈來愈精明，零售商如何在真實折扣與促銷噱頭間找到最佳平衡，成為未來的關鍵挑戰。從購物中心的熙來攘往到線上平台的優惠價格對比，黑色星期五不僅是一場促銷大戲，更是經濟韌性的縮影。