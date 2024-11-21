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紐約客談／罪案頻發 民代難辭其咎

紐約客談

對於全體紐約市民，尤其華人社區，近來的城市治安已可用「失控」形容。不僅有80歲長者於清晨在華埠被性侵，更有年近七旬的華男在河邊釣魚時，不幸成為連環殺人案的受害者。可怕的是，僅在一日以後，便有華裔警員在緝拿兇嫌時，被對方的子彈射中。

若要追求所有悲劇的原因，紐約州保釋法改革逃不開關係。在華男被捅死和華警被射傷的兩案中有一共性，即兇手都是有著多年被捕紀錄和犯罪歷史的「職業罪犯」。諷刺的是，他們仍能自由地行走在街頭，繼續在社會上製造恐慌與傷害，彷彿無須承擔後果般。

捅人案的嫌犯有至少八次被捕紀錄，而與警駁火的罪犯則有17次前科，涉及謀殺、搶劫和行竊，並處於終身假釋的狀態。如此劣跡斑斑的社會問題人物本應牢底坐穿，但在現行保釋法的助長下仍得以重返社會。可說，刑事司法系統從上到下已徹底崩潰。

在保釋改革後，大多數輕罪和非暴力重罪指控的現金保釋被取消，包括跟蹤、無嚴重傷害攻擊、入室盜竊毒品犯罪，以及部分類別的縱火和搶劫。許多檢察官和執法人員批評說，改革剝奪了法官在關鍵決策上的權力，使其不再擁有「為有長期逮捕記錄的人」或表現出「可能再次犯罪跡象的人」設定更高保釋金的自由裁量權。

在最關心治安的華人社區人，自然也是反對聲一片，卻也沒令各自的民選官員感到壓力而去投下反對一票。因此，如今城市治安崩潰、華人頻頻受害，他們每個人都難辭其咎：劉醇逸、卡范納(Brian Kavanagh)、金兌錫(Ron Kim)、牛毓琳、寇頓(William Colton)、菲爾德(Simcha Felder)…。

華人 華男 華埠

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