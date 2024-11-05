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美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

紐約客談╱積極投票 理性接受結果

紐約客談

三年鏖戰，今朝落定。在這個特殊的日子裡，兩黨候選人之間此前一切的論戰、攻擊、嘲諷甚至威脅，將全部化作民主的力量，為美國和整個西方世界選出未來四年的定海神針。如果你是選民，不要浪費手中的一票；如果你還不是選民，那就請一邊為自己心儀的候選人默默禱告、一邊努力闖過坎坷的移民之路，爭取盡早擁有這項神聖的權利。

不要低估自己的選票。常有人抱怨，紐約作為傳統藍州，自己投不投票都無法改變結果。這是誤解。紐約州總統票的差距確實相對懸殊，但為自己支持的人貢獻一張普選票，無論最終結果是勝是敗，都是在幫助他或她展示民心所向。何況，萬一所有人都這樣想，天秤真的傾斜了呢？

此外，比總統票更重要的其實是地方議員、法官甚至市憲章的投票。美國是聯邦制國家，總統的職權更多傾向外交而非內政，州級官員和民代的人選才與你的生活更息息相關。而且在選擇州議員時，選人比選黨更重要。仔細研究每位人選的主張和承諾，不必過分關注他們的族裔和黨派。

今天過後，一切落幕，在選戰中選邊站位、劍拔弩張的我們，更要迅速回歸生活、重建友愛。

美國擁有200多年的民主實踐經驗，堅韌性值得信任。無數可靠的信源都已向我們證實，一切攻擊美國選舉真實性的說詞都是謠言，而且謠言的源頭很可能就是那些躲在暗處坐看美國混亂的獨裁者們。美國的敵人是他們，不是立場相左的另一半選民。我們必須清楚，民主是一場建立在規則和信任基礎上的牌局，如果牌打輸了就要掀桌，那才是對民主的最大創傷。

投票 紐約州 藍州

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