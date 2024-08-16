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紐約客談 / 哥大校長辭職 恐難平學運風波

紐約客談

從去年10月以哈開戰起，全美各大校園爆發一系列學生運動，而常春藤名校的學運進程尤其受到關注，校方如何處理學生訴求、維護校園穩定也成為焦點；由於受到各方壓力及指責，如今已有三所的名校校長辭去職位，然而，這樣的舉動真的能夠平息學運風波嗎？還是僅僅是表面上的權宜之計？

就近日宣布辭職的哥大校長莎菲克來說，學生要求哥大與從以色列種族隔離中獲利的公司和機構撤資、切斷與以色列各大學的學術聯繫等種種訴求，並非是校長一人可以拍板決定的，學校董事會實則掌握更多的決策權；而校長更像是在兩方之間斡旋的「職業經理人」，稍有處理不當便會遭兩方詬病。

從學生訴求的層面，強硬拒絕的不僅是校長，更是背後的董事會，所以哪怕開除校長也無濟於事；若新的臨時校長未能採取有效措施，促進校內不同聲音之間的對話，那麼學生們的憤怒和不滿情緒很可能會繼續蔓延。

然而，以巴問題在哥大校園內的爭議不僅是一個意識形態或政治立場的問題，更是關乎學校價值觀、言論自由以及校園安全的複雜議題；在許多哥大學生與教職員的心裡，將莎菲克釘在恥辱柱上的並不是其拒絕滿足學生的訴求，而是兩次打開校門，授權紐約市警抓捕抗議學生的行為。

這不僅讓學生心寒，也讓無法保護學生的教職員倍感失望，學校應該是自由發聲的烏托邦，學生運動也是歷來推動社會進步的重要力量；誠然，以巴衝突涉及的種族、政治問題十分敏感，但將手銬銬住學生也違背了一個高等學府教書育人的初衷，單從這一層面上，莎菲克理應引咎辭職。

哥大 以色列 常春藤

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