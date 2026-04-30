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南加年輕人剛出社會租不起房 父母家的ADU成為救命稻草

洛時記者／Lisa Boone，編譯／林思牧
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(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了...
(左起)蒂娜與沃倫夫婦，和他們的女兒蘇菲在ADU旁邊合影。蘇菲曾在這個小屋裡住了兩年，現在蘇菲的妹妹露比住在裡面 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

一對60多歲的洛杉磯縣夫妻，五年前把後院的車庫改裝成音樂工作室。沒想到那好像是有先見之明的決定，他們的女兒蘇菲從法學院畢業以後，負擔不起南加州公寓的租金，因為有了這個附屬居住單元ADU（accessory dwelling unit），這位30歲的新律師才能有一個廉價又舒適的住所。

這只是一個普遍情況的實例之一，如今很多年輕人買不起房子，也租不起公寓，只能和父母住在一起。那麼建造附屬居住單元能否協助解決這個民生問題？

2001年，蒂娜拉莫尼卡（Tina LaMonica）和丈夫沃倫韋倫（Warren Wellen）買下了位於南巴沙迪那的這棟工藝美術風格住宅。房子裡有一個單車位車庫，建於1917年，當時人們把狹窄的福特T型車（Ford Model T）停在像這樣的小車庫裡。

原本當作工作室

「我們當時花了65萬美元買下了這棟房子，」蒂娜說，「當然，如果我們現在才要買，肯定是買不起了。」這對夫婦搬進來的時候，他們的女兒蘇菲（Sophie Wellen）和露比（Ruby Wellen）還小。他們住的這條綠樹成蔭的街道上住滿了有小孩的家庭，孩子們騎著滑板車在街區裡穿梭。

「我們和那些鄰居兒童從小一起長大，經常舉辦街區派對，」30歲的蘇菲說。她補充說：「現在，沒有新家庭搬進來了。沒有人搬走，他們沒有理由要搬走，這裡太好了。」

蘇菲說，音樂一直是他們家生活的一部分，這要歸功於她65歲的父親沃倫，他既是律師，也是另類搖滾樂隊「布拉姆斯第三拍子」（Brahms' Third Racket）的樂手。「他什麼樂器都會，」蘇菲說，「在我整個童年時期，他總是沉浸在音樂中。」蒂娜補充道：「這有時會讓人分心。」

於是，在2021年這對夫婦從各種渠道籌集資金，包括信用額度，將車庫改造成了一個面積僅230平方呎的ADU，供沃倫用作音樂工作室。「我們原本打算把它打造成一個創意空間，而不是一個住處，」現年64歲的商業地產經紀人蒂娜說道。「總成本約為12.5萬美元，包括許可證、施工和所有系統，這是一筆不小的投資，但最終以意想不到的方式為我們家帶來了諸多便利。」

小車庫在改造前(左)與改造中的對比圖 (屋主蒂娜提供)
小車庫在改造前(左)與改造中的對比圖 (屋主蒂娜提供)

大女兒畢業搬回

幾個月後，曾在密西根大學法學院就讀的蘇菲搬回了洛杉磯，結束了長達十年的離家生活。「她當時並沒有馬上找到工作，而且像很多應屆畢業生一樣，她背負著學生貸款和信用卡債務，」蒂娜說。「即使已經找到工作，洛杉磯地區的租金也難以負擔。所以，這間工作室成了她的第一個家。在她人生重大轉折點，這個住處給了她穩定和獨立。」

蘇菲形容自己和父母關係親密，她說住在這間ADU原本就只是暫時的，而作為一名新晉律師，她對此心存感激。「28歲的時候，我不知道自己想在洛杉磯的哪個地方生活，」她說。「我從小就在巴沙迪那長大，那是個小社區。我很幸運能住在這棟後院的小房子裡，慢慢探索這座城市，找到真正適合我的地方，而不是像我的很多同事那樣，匆匆忙忙地搶占第一個能找到的房子。當時正值律師資格考試之後，我壓力很大。」

主屋後面的這間ADU，面積只有230平方呎，是從1917年建成的小車庫改造出來的...
主屋後面的這間ADU，面積只有230平方呎，是從1917年建成的小車庫改造出來的 (洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

蘇菲的男朋友威廉朗（William Lang，音譯）在華盛頓特區為一位法官做助理之後，搬到洛杉磯和蘇菲團聚，和她以及她的愛犬一起住在ADU裡，他還帶來了他的兩隻貓。

「家裡簡直熱鬧極了，」蘇菲笑著說，「沒錯，牠們都是室內貓！現在找房子可不容易。我在洛杉磯根本租不起像樣的公寓。我只能攢錢，現在男朋友過來了，這樣我們能有兩份收入。」

小套房一應俱全

他們感覺賓至如歸也就不足為奇了。雖然面積不大，但陽光充足，明亮通透，傾斜的屋頂和一扇可以俯瞰鬱鬱蔥蔥的後院和游泳池的大落地窗，讓這裡顯得格外溫馨。房間裡有一張墨菲床（Murphy bed），拉下來就能變成一張雙人沙發，非常省空間。來自南巴沙迪那Mission Tile的經典黑白棋盤格子瓷磚，為起居空間增添了一絲意想不到的趣味。該單元還設有一間帶淋浴設備的浴室、一個衣櫃以及浴室上方的儲藏室。

改造完成的ADU (屋主蒂娜提供)
改造完成的ADU (屋主蒂娜提供)

ADU的角落裡有一張書桌，一個平面電視機和一張舒服的椅子。(洛杉磯時報/ Ari...
ADU的角落裡有一張書桌，一個平面電視機和一張舒服的椅子。(洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

ADU裡的浴室。(洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)
ADU裡的浴室。(洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

這裡還有足夠的空間擺放一張書桌、一台壁掛式平面電視和一張舒適的椅子。沒有餐廳也無妨，因為法式落地窗外就是一個溫馨的露台，擺放著兩張椅子、一張沙發和一張咖啡桌。

這座ADU裡有一張墨菲床和一個還算寬敞的小廚房。(洛杉磯時報/ Ariana D...
這座ADU裡有一張墨菲床和一個還算寬敞的小廚房。(洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

「後院真是我們的救星，」蘇菲說。「威廉大部分時間都坐在小桌旁，那裡溫馨舒適。這種居住方式，讓我可以和父母在一起，而他們也能更好地了解我的伴侶。」

ADU的外面有一片露臺，提供了額外的生活空間。(洛杉磯時報/ Ariana Dr...
ADU的外面有一片露臺，提供了額外的生活空間。(洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

這間ADU有一個小廚房，配備白色櫥櫃和檯面、Our Place品牌的緊湊型氣炸鍋烤箱以及Unique品牌的纖薄復古冰箱。蒂娜說，「有了這款小巧的Wonder Oven烤箱，你可以烘焙、燒烤和煎炸食物」。此外，這裡還配備了用於提供暖氣和冷氣的迷你分離式空調系統，如有需要，以後還可以加裝疊放式洗衣機和烘乾機。

ADU的小廚房裡有一具Our Place的氣炸鍋兼小烤箱，和一個纖瘦型的復古冰箱...
ADU的小廚房裡有一具Our Place的氣炸鍋兼小烤箱，和一個纖瘦型的復古冰箱。(洛杉磯時報/ Ariana Drehsler攝影)

小女兒接手入住

蘇菲在後屋住了兩年後搬到自己租的較大住處，不久後，她27歲的妹妹露比就搬了進來。 「她在托倫斯工作，租不起離工作地點近的公寓，」她母親說。「這間ADU讓她有機會以可承受的價格居住，既安全又能跟家人在一起，同時還能按照自己的方式建立經濟基礎。」

蒂娜對這間附屬住宅單位很滿意，不過她希望當初是加蓋成二樓，但當時南巴沙迪那市政府不允許這樣做。她設想未來，希望是她的一個女兒住在主屋裡，而她和丈夫住在ADU裡。 「我認為ADU是一個很好的長期解決方案，」她說。「它能防止人們搬離加州。有了ADU，至少可以讓家人留在原地。 」

從某種程度上來說，小型ADU不僅僅是為那些負擔不起洛杉磯房價的年輕人提供的解決方案。2025年的一項研究發現，在全美50個最大的都會區中，洛杉磯25至40歲工作成年人與父母同住的比例排名第二。住屋問題是千囍世代（millennials）和Z世代（Gen Z）年輕人的一項沉重憂慮，深深影響到他們的人生前景。

後院住宅還可以幫助人們更好地融入社區。「ADU的好處在於，它能讓你感受到一種社區歸屬感，而這種感覺現在很難找到，因為人們都太孤立了，」蘇菲說。她現在和威廉朗一起在漢考克公園（Hancock Park）租了一間兩臥房的複式公寓，月租4500美元。

「我們倆都是私人律師事務所的律師，收入不錯，但我仍然覺得現在還不能生孩子。在洛杉磯做重大的人生決定很難，尤其是有學生貸款的時候。偶爾能和父母一起吃頓飯真的很好，他們本來不想讓我和威廉搬走。」

隨著南加州人口密度增加，房價上漲，年輕人不得不尋找與父母輩截然不同的居住選擇。蒂娜說，她和丈夫從未想過要把兩個女兒都安置在改造後的車庫裡。「但在洛杉磯這樣的地方，」她說，「這個小小的ADU成了我們家靈活且至關重要的生命線，而且不止一次，而是兩次。 」

也許有一天，沃倫最終也能擁有自己的音樂工作室。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

原文：She couldn't afford L.A. rent after law school. Her parents’ ADU came to the rescue

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