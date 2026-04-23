身體單一部位按摩 有效緩解特定不適 比全身按摩更有趣

記者Deborah Vankin在Pause Wellness Studio體驗了Aescape機器人按摩。(洛杉磯時報／Christina House攝影)

我(洛時記者Deborah Vankin)是個按摩愛好者，特別喜歡針對單一身體部位的專門療程。這類按摩往往比全身按摩更有趣，也更有效緩解特定不適（雖然也很享受全身按摩）。因此，身為一名健康養生記者，我幾乎把這件事當成職業，致力於在洛杉磯 尋找各種最獨特、最奢華的身體各部位按摩體驗。不過，多數醫師告訴我，這類專門按摩最明顯的好處其實是帶來的放鬆效果。那就儘管來吧。

目前我還沒有發掘身體每個部位的療程，仍在尋找專門的手部按摩，還有一種舌頭按摩。在此之前，先分享目前最喜歡的幾種按摩。

頭部按摩。(洛杉磯時報／Dania Maxwell攝影)

頭部按摩

San Gabriel Valley Day Spa

Cai Xiang Ge於2021年中在聖蓋博 開業，業主陳寧（Ning Chen，音譯)表示，這家店可說是洛杉磯「頭療（Head Spa）」風潮的開創者之一。

CXG 的90分鐘「皇家療程」名副其實。當躺上水療床時，音響播放著中國傳統古箏音樂，一種儀式感油然而生。我將頭枕在一端的洗髮槽中，雙腳浸在另一端裝有溫熱中草藥水的足浴盆裡。這樣的設計，我之後再也沒見過，堪稱點睛之筆。

整個療程共分六個步驟，技師反覆為我洗髮並深層清潔頭皮，接著進行帶有清涼感的茶樹精油芳療頭部按摩，還有頭皮蒸氣護理，以及節奏緩慢、極具放鬆感的頭頸按摩。隨後，我還體驗了約10分鐘的弧形「水瀑環」沖洗，草本水流不斷流過頭部，臉部則被柔和蒸氣包圍。療程還包含保濕及促進膠原蛋白生成的臉部護理、草本蒸髮，以及深層護髮髮膜。

如果說前面已經讓我感覺像公主，那麼接下來更是加分：店家為我吹整造型，同時提供花草茶與甜點。整體流程還包括「防落髮療程」，以及一種據稱可清潔毛孔、強化毛囊的高頻頭皮護理儀。

當我坐進車裡時，終於理解為何社群媒體上一位裹著毛巾的網紅說這裡的頭療「能改變人生」。或許有點誇張，但至少在那一天，我的心境確實被徹底改變：進入一種極度平靜的狀態。

療程價格：60分鐘頭皮基礎護理，95美元；90分鐘皇家療程，135美元；90分鐘皇家豪華療程，135美元。

足部按摩。(洛杉磯時報／Maggie Shannon攝影)

足部按摩

San Gabriel Valley Day Spa

「藏藥足浴」（Tibetan Herbal Feet Soak）是聖蓋博市的一顆自我療癒寶石。該店於2004年開業，位於聖蓋博希爾頓酒店旁的購物中心內，至今仍在原址經營。店主陳莉（Lily Chen，音譯）以精通中醫足部反射療法與草藥療法著稱。

這裡沒有私人包廂，客人是在一排排舒適的沙發椅上接受服務，氛圍宛如客廳，但體驗絲毫不打折扣。

70分鐘的療程從10分鐘的足部蒸氣開始。陳莉讓我將雙腳放在一個小凳上，置於裝有滾燙熱水與40多種中藥材（包括人參、艾草、藏紅花）的深木桶上方。草藥在水中熬煮成茶色液體，我的雙腳在熱氣中蒸騰，感覺非常舒暢。之後加入約兩加侖冷水降溫，再浸泡10分鐘。她表示，這樣的蒸與泡有助於促進血液循環並排毒。

接著，我頸下墊上裝有溫熱蕎麥的枕墊，技師Tony為我進行50分鐘的足部與腿部按摩。他不時對照足部反射區圖，並在按壓到緊繃處時詢問我的生活習慣。

療程名稱：70分鐘足部反射療法；價格：40美元

眼部按摩。(洛杉磯時報／Ariana Drehsler攝影)

眼部按摩

Industry Day Spa

超過一半的美國人因長時間使用電腦而出現數位眼睛疲勞，而約有1640萬人患有乾眼症。位於工業市的 New Vogue Spa，正是為此而來。

這家亞洲風格水療中心提供多種按摩與身體去角質服務，並設有泡湯池、喜馬拉雅鹽桑拿與紅土桑拿房。其中一項療程名為「眼球護理（Eyeball Care）」，專為舒緩疲勞與緊繃的雙眼設計。

60分鐘療程包含10分鐘頭部按摩，接著是較長時間的眼眶按摩。對初次體驗者來說，這意味著在眼角外側、眉骨下方與太陽穴進行輕柔按壓，過程相當放鬆。最大亮點是「冷霧蒸氣療法」：透過一個大型潛水面罩，將含有精油的芳香保濕霧氣導入眼部。這台「眼部水療機」採用冷霧霧化技術，清涼又舒適。

技師表示，此療程除了能緩解眼睛疲勞與乾眼症，還能為眼周補水、促進血液循環，並減少浮腫與黑眼圈。額外加分的是，療程結束後還會提供一杯自製銀耳甜湯。

療程名稱：60分鐘「眼球護理」（含泡湯與桑拿設施使用）；價格：125美元

耳部按摩。(洛杉磯時報／Ariana Drehsler攝影)

耳部按摩

Costa Mesa Day Spa

在科斯塔梅莎的Kas Wellness，這場長達一小時的ASMR體驗，堪稱一場「耳朵的盛宴」，同時極度放鬆。

ASMR（自發性知覺經絡反應，Autonomous Sensory Meridian Response）是指由輕柔的聽覺、視覺或觸覺刺激所引發的愉悅刺麻感，以聲音刺激最為常見。無論是現場體驗還是觀看線上影片，人們會透過塑膠包裝紙的沙沙聲、油滴滋滋作響，或指甲規律敲擊桌面的聲音，引發放鬆反應。

約只有20%的人能感受到這種被稱為「酥麻感（tingles）」的現象。對於能感受到的人而言，這種感覺有時甚至被形容為「頭部高潮」，不僅能安撫中樞神經系統，還可能帶來愉悅、興奮或高度專注的狀態。

在Kas Wellness，客人會躺在加熱按摩床上，裹著柔軟且帶重量感的毯子，技師使用各種工具刺激感官。例如用蓬鬆的粉紅鵝毛輕撫臉頰或頸部，並在耳邊輕聲細語；或用綠玉梳按摩頭皮，發出空洞的喀噠聲；甚至用帶刺的金屬指套沿手臂滑動，製造細微的刮擦聲，讓聽覺與觸覺同步被喚醒。

店主法拉吉(Kayla Faraji)表示，這項療程「深度放鬆且具有修復效果」，並認為現場ASMR將是「健康療癒的未來，也是新一代按摩形式」。

療程名稱：Kas Signature Sessions；價格：60分鐘130美元、90分鐘170美元、100分鐘210美元。

臉部按摩。(洛杉磯時報／Deborah Vankin攝影)

臉部按摩

Sherman Oaks Day Spa

Kosha是位於休曼橡林（Sherman Oaks）的精品水療館，提供護膚與按摩服務。其中一項招牌療程為「口腔按摩臉部護理（Buccal Facial）」，與傳統包含去角質、蒸臉與清粉刺的臉部護理不同，這項療程更偏向臉部與下顎區域的深層按摩。

這項55分鐘療程主打促進血液循環與放鬆肌肉，有助於讓肌膚更飽滿、提升緊緻度，「讓臉部輪廓更加立體」，店主塔蘭(Anastasia Talan)如此表示。

療程從短暫的靜心冥想開始，接著進行清潔與輕柔的頭皮按摩，之後進入極為放鬆的頸部、肩膀與臉部按摩（重點在臉部）。真正的「口腔按摩」會在後段進行。塔蘭指出，整體療程融合多種技法，包括歐洲式「塑形與提拉按摩」、淋巴引流、穴位按壓、筋膜放鬆以及輕度伸展。在過程中，她沿著顴骨下方、鼻竇區域，以及臉頰與下顎周圍進行按壓與推撫。

所謂「口腔按摩」約15分鐘，也稱為「口內按摩」，因為實際是在口腔內進行。塔蘭戴上藍色手套後，輕輕撐開我的嘴唇，按摩臉頰內側、嘴唇與下顎關節。她也提到，長期壓力導致的咬牙，會使咀嚼肌（masseter）變大，讓下臉顯得較厚重；透過放鬆這些肌肉，有助維持臉部線條纖細。

最值得體驗的還是它帶來的深度放鬆感。當稍顯尷尬的口內按摩結束後，塔蘭繼續為我的臉與頸部進行外部按摩。整個療程舒適得讓我幾乎流口水、差點睡著。

療程名稱：The Buccal Facial；價格：55分鐘，195美元。

臀部按摩。(洛杉磯時報／Christina House攝影)

臀部按摩

Aescape Studio City

「Aescape」是一款由AI驅動的按摩機器人，設置於Pause健康中心（位於影城市、西好萊塢與布蘭伍）。它外觀看似簡單：一張深藍色按摩床，兩側配有大型機械手臂，底部還有發光的LED燈條。

客人需穿上專用壓縮服，以利產生適當摩擦，因此無需使用按摩油。接著，機器會進行3D身體掃描，透過高解析紅外線感測器記錄約120萬個數據點，精準描繪身體每一處曲線與輪廓，讓Aescape能更精確地鎖定按摩部位。

之後，機械手臂啟動，加熱的「手掌」開始進行按摩。客人可自行選擇按摩強度與部位，甚至可以挑選音樂播放清單。當我造訪Studio City分店時，我選擇了「全背部與臀部」按摩，重點放在臀部。這位「機器按摩師」精準地按壓我的臀部肌群，力道恰到好處。而且還有一個額外優點：它不會在按摩時跟你聊天。

療程名稱：Aescape Massage；價格：30分鐘49美元；60分鐘95美元。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

My favorite massages for the head, feet, face, eyes, ears and butt (you’re welcome)

https://www.latimes.com/lifestyle/list/best-massages-all-body-parts-los-angeles