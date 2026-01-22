南加植物商店賣的不只是綠色 用綠植、咖啡、美食吸睛

我的頻道

洛時記者Lisa Boone等、編譯組╱綜合報導
1.Artemisia Nursery (Jeanette Marantos／Los Angeles Times)
加州有些歷史悠久的家族式植物商店，這些店鋪捕捉到了洛杉磯的精髓：一種令人驚訝、熱情好客、多元文化的融合，為這座城市的每個社區注入了善意。

新的商店為傳統苗圃帶來了新的詮釋，例如 Yuko Kitchen 餐廳。以下是我們推薦的一些好去處。如果您有其他購買室內植物的首選，請寄電郵告訴我們 ([email protected])，我們會去看看。

1.Artemisia Nursery

地點：埃爾塞雷諾 (El Sereno)；類型：植物商店

這家位於洛杉磯東北的小型苗圃，大部分在戶外，專營加州本土植物，同時也賣各種蔬菜幼苗、香草、多肉植物和室內盆栽。它坐落在一個工業區內，夾在輪胎店和汽車修理廠之間，門前的停車場停滿了看起來很久沒動過的露營車，不過街對面通常有很多停車位。

Artemisia苗圃絕對值得一去。它獨特的鮭魚粉紅色建築裡面也出售園藝用品和一些小而有特色的花盆。我去的那天下著大雨，但遮棚讓我可以安心購物，不會被淋濕，而且夏天還能提供令人舒服的的陰涼感。這家苗圃雖然不大，但品項繁多。我那次雨天去的時候就看到了五種不同的加州紫丁香 (ceanothus），而且店員熱情友好、相關知識淵博。

2.Coffee and Plants

地點：巴沙迪那；類型：咖啡和素食店

在得知咖啡產業往往不具永續性之後，歌手兼慈善家蕾歐娜路易絲（Leona Lewis） 與事業夥伴、同時也是她丈夫的 丹尼斯喬奇（Dennis Jauch），以及 阿什拉夫AC塞希里（Achraf “AC” Sekhiri），在熱鬧的巴沙迪那舊城的 One Colorado 開設了一家純素咖啡店 Coffee and Plants。對路易絲而言，這是她透過賣咖啡為媒介，從事環境保護倡導的一項嘗試。

店內粉紅色的牆壁上點綴著鮮活的植物和鮮花，顧客還可以購買多肉植物。菜單上有一款「玫瑰盃拿鐵」，向美式足球玫瑰盃比賽所在的當地社區致敬。玫瑰洛神、薰衣草和香草糖漿均在店內新鮮製作，原料精簡，這與路易斯「絕不提供自己不喝的東西」的承諾不謀而合。每賣出100杯咖啡，Coffee and Plants就會與國家森林基金會合作種下一棵樹。 營業時間：每日上午7點至晚上7點 。

另一家分店位於Studio City 的12334 Ventura Blvd.。 營業時間為周一至周五上午6:30至下午6:00，周六和周日上午7點至下午6點。(記者：Astrid Kayembe）

3.Creature's Plants & Coffee

地點：Eagle Rock；類型：植物店

新開幕的咖啡店兼樹木園，Creature's的創立宗旨，是打造一個讓人能夠「成為一個生物與其他生物相處」的世外桃源。為了達成這個理念，店內擺滿本地植物與多肉植物，並舉辦各式推廣慈悲精神的活動，包括免費的衣物交換、在地創作者市集、自然素描聚會，以及與洛杉磯野生動物市民協會合辦、探討如何與洛杉磯原生動物和平共處的講座。

這家店的老闆是霍普克里奇爾（Hope Creature）。在一棟建物中販售植物、禮品與園藝用品，在另一棟建物中提供有機飲品與糕點。一座50英尺的溫室則容納室內熱帶植物、有機食用植物、耐旱本地植物及以及售價不到兩美元的小型盆栽多肉植物。戶外座位區也配置了可供購買的植物。

克里奇爾表示：「我們投入了大量心力讓這個空間令人驚豔，每一個設計細節都經過深思熟慮。這個空間同時也是我們持續進行的社群活動的平台，展示了這個地方的核心精神，讓人們聚在一起探索、學習並彼此連結。」

這間由酷兒社群擁有並經營的咖啡館，提供標準咖啡品項，包括抹茶、濃縮咖啡、可爾塔多、冷萃與滴濾咖啡，豆子來自當地烘焙商Unity，並提供多款茶品與糕點。

每日從上午7點半至下午5點營業，店內封閉式戶外庭院（介於咖啡館／雜貨店建物與溫室之間）為人們在Eagle Rock大道相對忙碌的氣氛中提供一處寧靜的休憩空間。(記者: Sonaiya Kelley）

4.Fig Earth Supply

地點：Highland Park；類型：食用植物

 

店主康納菲茨派崔克（Conor Fitzpatrick) 除了販售有機食用植物、本地植物與藥用植物之外，也備有種類豐富的室內植物，包括琴葉榕 (fiddle-leaf figs)、蔓綠絨 (philodendron)以及網紋草(calathea)等。菲茨派崔克同時開設線上與實體的課程，內容從室內植物基礎知識到大麻栽培皆有涵蓋。

5.Frida Pickles

地點：East San Gabriel；類型：植物店

這間位於聖蓋博（San Gabriel） 的植物店兼花店，提供多種類型的蘭花、室內植物、多肉植物以及空氣鳳梨。這是店主蘇珊桑切斯（Susan Sanchez） 與胡安桑切斯（Juan Sanchez） 成立的一家營利性的有限責任公司，其使命是聘用並培訓有特殊需求的成年人士。

6.La Chula Cafe at Pasadena Roots

地點：巴沙迪那；類型：植物店

Pasadena Roots 將植物與咖啡兩個世界結合在一起。照顧植物是阿瓦拉多（Alvarado） 家族在疫情初期投入並加深的興趣。他們最初在全市擺設桌子與帳篷快閃攤販販售商品，之後又購入一台貨運拖車，並將其命名為 「拉楚拉（La Chula）」。這家由瓜地馬拉裔女性經營的企業近日更將實體店面加入其營運版圖。

除了讓店內充滿生命力與色彩的瑞士乳酪龜背芋（Monstera adansonii）、虎尾蘭（Dracaena trifasciata）以及各種不同品種的黃金葛外，造訪者還能在店後方的拉楚拉咖啡館（La Chula Cafe） 喝上一杯超綠蔬果汁或是歐洽塔（horchata）冷萃咖啡。

營業時間為：周二至周五上午8點至下午1點；周六上午8點至下午3點；周日上午9點至下午1點。(記者: Lisa Boone)

7.Leaf and Spine

地點：Highland Park；類型：植物店

這間小巧的店鋪專門販售難以尋覓的植物。身為收藏家的店主 達斯汀布拉翁（Dustin Bulaon） 說道：「我們希望在真正獨特的植物上打造出自己的特色。」請留意不定期推出的珍稀植物販售活動；布拉翁會在店鋪的Instagram 帳號上公布相關資訊。

8.Lost Parrot Café

地點：南巴沙迪那；類型：咖啡館

在這間位於南巴沙迪那、充滿親切氛圍的鄰里咖啡館裡，植物無處不在，從覆蓋有龜背芋 (monstera plant) 布料的椅套，到從天花板垂掛而下的黃金葛盆栽，皆能看見綠意點綴。

在最近一次造訪時，店內備有多種盆栽，包括財運樹、橡膠樹、龍血樹以及一些多肉植物。每一盆都貼心地附上標示，讓客人能輕鬆挑選最適合作為家中或辦公室綠色夥伴的植栽。

然而，使這家咖啡館真正與眾不同的，是它獨特的飲品選項。除了標準咖啡品項外，店家還提供多款特色飲品，例如 「加州金（Cali Gold）」 薑黃拿鐵，由薑黃、脫水椰子與海藻粉調製而成；以及 「達斯蒂迪納（Dusty Dena）」，一款加入黑巧克力、肉桂與可可粉變奏的濃縮柴茶拿鐵（dirty chai）。

早餐與午餐供應至下午3點，店外人行道上亦設有對狗友善的野餐桌，方便客人攜帶毛小孩同行。此外，咖啡館還舉辦活動：每周二下午4點至8點的 「塔可星期二」 (Taco Tuesdays)、每周三晚上7點至10點的 「葡萄酒與歌聲星期三」 (Wine and Song Wednesdays)，以及每周四下午5點至8點的 「純素逗趣星期四」(Vegan Hooligans Thursdays）。每日營業時間為早上7點至下午4點。(記者: Lisa Boone)

9.Sarah Cotta Plant

地點：格蘭岱；類型：植物店

莎拉（Sarah) 與塔德巴齊克(Tadeh Bazik)在他們位於格蘭岱市的精品店裡販售各式室內植物，從常見品種到稀有品種都有，此外還提供花盆與各種與植物相關的配件。他們也設置了一個「拿一盆、分享一盆」的社群佈告欄，讓顧客能與其他愛植物的人分享自己繁殖的植物枝條。

兩位店主皆為亞美尼亞 (Armeni) 裔，而在格蘭岱爾這個亞美尼亞裔人口僅次於亞美尼亞本國的城市裡，他們對亞美尼亞語的流利掌握顯得格外有用。莎拉將自身對植物的熱情追溯至她在家鄉的祖母的花園。她的祖母會帶著她穿梭在香草與球蘭（hoya）植物之間，指著每一種植物並解說其生長方式。雖然她的母親缺少園藝天賦，但她的祖母卻能把任何植物都養得欣欣向榮。

10.Yuko Kitchen

地點：洛杉磯市中心；類型：植物店（Plant Shop）

在過去超過15年間，渡邊裕子（Yuko Watanabe） 將她對日本家常料理與「親生命設計」的獨特詮釋，帶入她在洛杉磯Wilshire以及位於 洛杉磯市中心的兩家餐廳：裕子廚房Yuko Kitchen以及Yuko Kitchen DTLA。在疫情高峰期間，為了支撐營運，渡邊開始在她的餐廳內販售植物。如今，來自整個洛杉磯的客人不僅為了用餐前來，也為了選購植物而到訪她這些充滿綠意的餐廳。

餐廳室內綠意盎然，各種大小形狀的植物，黃金葛、蕨類、橡膠樹、檸檬萊姆龍血樹（Dracaena fragrans ）等一應俱全，並以色彩繽紛的手繪壁畫與垂掛著蕨類（她的最愛）及多肉植物的吊燈裝飾。憑藉她運用日常物品（如垃圾桶、苔蘚、紙張與顏料）營造魔法般空間的能力，餐廳在Instagram與TikTok 爆紅。她說:「我希望人們走進來時能看到這些植物並享受其中。」裕子廚房以其極佳的薄荷檸檬汁聞名，也提供多款熱飲、冰咖啡與茶品，甚至還有珍珠奶茶。

營業時間為：周一至周四：上午11點至晚上8點；周五、周六：上午11點至晚上9點；周日休息。另外有第二間分店位於威爾希爾大道（Wilshire Blvd.）5484號。(記者: Lisa Boone)

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

洛時精選34 of the coolest plant shops you can find only in L.A.

https://www.latimes.com/lifestyle/list/coolest-la-plant-stores

