洛時精選╱南加州特色跳蚤市場 尋寶必訪

洛時記者Lisa Boone、本報/編譯組
洛杉磯時報/Luis Sinco攝影、Jim Cooke企劃設計
洛杉磯時報/Luis Sinco攝影、Jim Cooke企劃設計

洛杉磯的跳蚤市場極具獨立精神，不僅是購物場所，也是沉浸式的生活體驗。從梅爾羅斯交易市集(Melrose Trading Post)的奇妙人間百態，到位於南洛杉磯與市中心的黑人跳蚤市場(Black Market Flea)跳舞，你會看到各式各樣的風景。

這些市集類型十分多元：除了已有50年以上歷史的知名玫瑰碗跳蚤市場(Rose Bowl Flea Market）外，你還能在洛杉磯市中心Row DTLA每月舉辦的皮克維克復古市集(Pickwick Vintage Show)，找到1960年代皮爾卡登(Pierre Cardin )的亮片外套。

洛杉磯時報挑選了幾處跳蚤市場，以下簡介其中六個市集。

黑人市集(Black Market Flea)

/Lisa Boone撰稿

位於洛杉磯市中心的跳蚤市場，一邊看DJ(Disk Jockey)播放唱片、一邊採購酷炫的手作商品。

這個每月舉辦的跳蚤市場與社群聚會，主打由黑人創作者打造的時尚、料理與手作商品。正如《Image》美容主編哈爾文(Darian Symoné Harvin)在介紹創辦人海契爾(Mayah Hatcher)時所寫，這個市集「已成為洛杉磯黑人時尚的連結組織」。

市集中有超過150個攤位，提供手工服飾、小量生產的保養品、復古商品，以及由在地DJ與現場表演者帶來的舞曲。從歌手兼饒舌歌手Doechii，到DJ與鼓手Questlove(The Roots成員），以及TDE饒舌歌手Isaiah Rashad，都曾在這個活力十足的市集演出。

自2021年創立以來，市集迅速受到歡迎，門票常常提前售罄。建議事先於Eventbrite購票，或提早前往現場排隊。

Black Market Flea (洛杉磯時報/Jason Armond攝影)
Black Market Flea (洛杉磯時報/Jason Armond攝影)

梅爾羅斯交易市集(Melrose Trading Post)

/Adam Tschorn撰稿

位於菲爾法克(Fairfax)，是結合跳蚤市場與觀察人潮的盛會，每周日早上9點至下午5點，無論晴天或下雨，都會在梅爾羅斯與菲爾法克交界處的菲爾法克高中停車場舉行。

除了精心挑選的古著與新品服裝、配件、工藝品和家飾，風格強烈走向Y2K(千禧風)結合洛杉磯街頭服飾美學，現場也有一整排餐車與現場音樂舞台，讓整個市集充滿嘉年華氣氛。

市集中遍布便宜太陽眼鏡、一排排手工鉤織的背心、扎染工裝外套、復刻版演唱會T恤，以及一桌桌的浴鹽、豎中指造型的蠟燭和各種奇形怪狀的地毯，包括但不限於被壓扁的藍帶啤酒(Pabst Blue Ribbon)鋁罐、燕麥奶紙盒或高斯林(Ryan Gosling，譯註：知名演員)的頭像。幾乎每個人都能找到令自己驚喜的東西。

門票為8.5美元。小提醒：梅爾羅斯主入口常排隊，建議走菲爾法克旁邊的入口，人潮較少。

Melrose Trading Post (洛杉磯時報/Adam Tschorn...
Melrose Trading Post (洛杉磯時報/Adam Tschorn攝影)

巴沙迪那市立學院跳蚤市場(Pasadena City College Flea Market)

/Brittany Levine Beckman撰稿

來這裡請準備好討價還價，也準備好走很多路。

這個免費的跳蚤市場每月第一個星期日上午8點至下午3點，在校園的三個停車場舉行。數百位攤商更常直接喊價，而不是在商品上標明價格。

雖然市集規模大，但與同城對手玫瑰碗跳蚤市場相比，這裡空間較寬敞、人潮較少、種類也較單純。你會看到家飾（少量家具）、類似二手慈善商店Goodwill風格的便宜二手衣，以及一些稀奇古怪的物件。

在滿桌的小擺設中，我最近在攤位間看到：1915年裝框的束身衣課程畢業證書、粉紅色貴賓狗木馬、復古打字機、有點像恐怖片道具的古董娃娃、樂高人偶、電動玩具控制器、二手滑板、佛像、1970 年代成人雜誌《Penthouse》，以及忍者龜款式的Dr. Martens馬汀鞋等。

其中一個停車場購物區是在室內，許多攤商販售黑膠唱片，有些甚至接受交換，還會與你聊起他們70年代在好萊塢派對的趣事。

市集的食物選擇很少，只有一台Jones Coffee Roasters的咖啡車，以及販售熱狗、玉米餅與水果飲（agua fresca）的攤商。

停車相當方便，建議停在Lot 5，位於South Bonnie Ave介於東Colorado與東Del Mar之間的多層停車場。從那裡走到市集（位於Lot 1、3、4）需步行數分鐘。停車費為2美元（可付現或刷卡），但不用在停車場外排隊買許可證，因為市集內也有黃色的停車許可機器。

允許牽繩狗進入，你會看到許多狗和推著購物車、手拉車的買家穿梭其間。

Pasadena City College Flea Market (洛杉磯時報...
Pasadena City College Flea Market (洛杉磯時報/Brittany Levine Beckman攝影)

皮克維克復古市集(Pickwick Vintage Show)

/Lisa Boone撰稿

市集位於洛杉磯市中心。在你還沒離開 Row DTLA的停車場前，你就能感受到市集即將帶來的驚喜：造型師、戲劇服裝設計師與設計師們，身穿精緻復古服飾、拎著Telfar包(譯註：美國時尚品牌)，滿載戰利品回到車上。（也有人直接坐在入口前等人協助搬運。）

走進這個每月舉行的戶外市集後，你會看到約45位本地攤商，販售各式復古服裝、配件與珠寶，從1970年代的彩色鉤織背心，到1960年代亮片皮爾卡登夾克，應有盡有。

我們一次近期造訪時的亮點包括：以成對雛菊貼布組成的全長洋裝，外搭花朵外套；復古牛仔布；毛皮滾邊的長款睡袍（peignoir)；典雅白色的波西米亞棉質洋裝；金屬光澤的連身褲，以及宛如義大利高級時尚品牌Pucci鮮豔圖案的印花布。若你想試穿，市集內設有全身鏡與藍白條紋試衣棚。

逛累了，可到主廚八木(Kuniko Yagi)的Pikunico吃日式炸雞，或到Go Get Em Tiger喝咖啡、配酪梨吐司。

市集上午10點開放早鳥買家入場，中午12點開放一般民眾，下午4點閉市。現場提供數量有限的門票（10至20美元），但最好提前購買，因為時段可能售罄。

Pickwick Vintage Show (洛杉磯時報/Lisa Boone攝...
Pickwick Vintage Show (洛杉磯時報/Lisa Boone攝影)

玫瑰碗跳蚤市場(Rose Bowl Flea Market)

/Christopher Reynolds撰稿

位於巴沙迪那，地點是1001 Rose Bowl Drive。這個市集規模巨大、歷史悠久，而且獨一無二，已有超過50年歷史。每月第二個星期天早上5點至下午4點30分，幾乎占滿整個玫瑰碗旁的停車場。

活動可吸引多達2500個攤商與2萬名買家與逛街人潮。最大區域為古董與收藏品區，其次是復古服飾及相關商品。現場也規劃了藝術工藝區、新品販售區，以及入口附近的大型美食區。

門票需線上購買，入場費為：一般入場12美元；早鳥入場20美元（早上5點到9點)；12歲以下兒童免費（需有付費成人陪同）。

停車資訊：玫瑰碗停車場南側有免費停車位；靠近市集的VIP停車區15美元；允許攜帶服務性動物。

Rose Bowl Flea Market (洛杉磯時報/Lisa Boone攝...
Rose Bowl Flea Market (洛杉磯時報/Lisa Boone攝影)

上城跳蚤市場(Uptown Flea)

/Anna Braz撰稿

這個位於惠提爾(Whittier)的跳蚤市場，可說是最物超所值的市集之一。多達240個攤位，在惠提爾高中的戶外停車場（位於 Philadelphia Street），全年幾乎每月舉辦兩次，時間為下午3點至晚上8點。

除了琳瑯滿目的夢幻Y2K風格服飾與配件外，你還會看到整排的復古機車皮衣、流行樂團T恤、改造再製的服裝，以及充滿田園文青風（cottagecore）的鉤織作品。餐飲攤位則販售可麗餅、墨西哥料理、清爽的水果飲等。

這裡到處都是手工飾品、俏皮的太陽眼鏡、有機保養品與客製化禮物，你很可能在此找到那件在你的靈感板（inspo board）上「存了好幾個月」的夢幻物，或是一個你從沒想過需要、卻以合理價格帶回家的寶物。

我們最近造訪時特別喜歡的攤位包括：Crochet by Anali，由19歲的Anali Madrid經營，專賣手工鉤織絨毛玩具與配件，療癒度滿分；Canyon Mats，由聖塔克拉利塔(Santa Clarita)的Matt Snyder親手製作，販售造型獨特的簇絨地毯，包括小精靈（Pac-Man）角色造型、Nike球鞋造型等。

這個市場多數攤商都是小型本地商家，共同創辦人拉米瑞茲(Mariah Ramirez，25歲）與她的妹妹伊莎貝拉(Isabella Ramirez，21歲）表示，未來也會持續保持這項特色。

最新活動與開市時間可關注上城跳蚤市場的Instagram，免費入場，寵物亦可同行。

（Uptown Flea Instagram)
（Uptown Flea Instagram)

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

12 unique L.A. flea market to check out during your next treasure hunt

洛杉磯 玫瑰碗 咖啡

