南加沙漠性福隱修營 女子願意花錢參加就為一個目的

快訊

洛時記者／Deborah Vankin，編譯／林思牧
一位參與「讚美藝術」練習的學員。(洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)
一位參與「讚美藝術」練習的學員。(洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)

加州沙漠中的一座退省院，給女性提供「性福隱修」（sexual wellness retreat），其中的一個課程叫「性學身體工作」（sexological bodywork），這是動手實踐而且備受爭議的性治療方式。洛杉磯時報的記者范懇（Deborah Vankin）帶領讀者一探其中的秘辛。

這就是性喚起（arousal）的樣子：大約20名女性蒙著雙眼，躺在約書亞樹沙漠（Joshua Tree desert）中一個通風的棚屋裡的瑜伽墊上。有些人穿著半裸的家居服或內衣；有些人則一絲不掛。性感的民謠音樂從音響系統中大聲地播放出來，透過敞開的雙扇門，外面的風吹拂著散發著香氣的沙漠灌木、石榴樹和黃松。

在關於享受愉悅和感受美麗的練習中，引導員會用色彩鮮豔的物品來裝飾女性的身體。(洛...
在關於享受愉悅和感受美麗的練習中，引導員會用色彩鮮豔的物品來裝飾女性的身體。(洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)

胸前放檸檬 骨盆放玫瑰

她們的身體上層層疊疊地覆蓋著各種物品，包括新鮮水果、羽毛、黃瓜片、光滑的石頭和天鵝絨般的花瓣等等。引導者輕手輕腳地在房間裡走動，緩緩地將越來越多的物品放在她們的胸部、手臂和腿上，直到她們的皮膚幾乎完全被遮蓋。一位女性的乳頭上放著檸檬片，嘴裡含著一顆大草莓，骨盆上放著一束盛開的長莖粉紅玫瑰。

這項練習在透過一系列感官刺激，幫助女性與自己的身體建立連結：例如，光滑河石的冰涼觸感，或是鳳梨皮的刺痛感。它旨在讓女性感受愉悅和美麗，無論年齡、身材或自身認知如何。

「生理時鐘或許有限，但妳的性慾——性喚起——卻是無限的，」活動主持人麥德森（Pamela Madsen）一邊說著，一邊將玫瑰花瓣撒在一位參與者的大腿上。

歡迎來到「返歸我身」（Back to the Body）－一個在幫助女性探索自身性慾的性健康靜修營。參與者均為異性戀（straight）或雙性戀（bisexual），年齡從30多歲到70多歲不等。她們大多來自加州，也有一些人從北卡羅萊納州、佛羅里達州和康乃狄克州遠道而來。

麥德森認為，當一個女人重新找回她的性慾時，她就重新找回了她的活力 (洛杉磯時報...
麥德森認為，當一個女人重新找回她的性慾時，她就重新找回了她的活力 (洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)

學習更好地獲得性高潮

她們來到這裡是為了克服親密關係障礙或身體羞恥感，療癒創傷，學習如何更好地獲得性高潮，或以其他方式改善性生活。其中一些人本身就是治療師，希望拓展自己對「性學身體療法」（一種由麥德森實踐的奠基於自身的性療法）的了解。其他人則只是想與志同道合、同樣在探索自身性慾的女性交流。

這個為期兩晚的靜修營費用為550美元至2000美元不等，具體費用取決於住宿安排。靜修營位於一個擁有多棟別墅的廣闊莊園內，活動包括正念練習、寫作練習、專家指導的研討會、小組討論以及私人廚師烹製的餐食。它還預覽了在「返歸我身」為期一周的長期靜修活動中可能會體驗到的「身體療癒課程」：在活動的高潮部分進行現場「愉悅演示」。

「返歸我身」創始人麥德森。 (洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)
「返歸我身」創始人麥德森。 (洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)

來自紐約的性教育者

麥德森，這位年過六旬、個性直率、略顯粗獷的紐約移居加州客，看起來一點都不像沙漠地區的性教育者。她時而坦率地說出一些粗俗的話（「我喜歡說f—，你們得習慣」），時而又會熱淚盈眶（「對不起，我有點激動了，這很重要」），一邊宣揚著情慾的力量。她認為，「當一個女人重新找回她的性慾時，她就重新找回了她的生命力。」換句話說：愉悅不僅僅是你生活的一部分，它是一種轉變的工具。

「我親眼目睹了女性的身心改變，她們的生活得到了改善，」麥德森談到過去的參與者時，聲音哽咽。 「她們開始掌控自己的財務，開始關心自己如何運用時間。」

「返歸我身營」的20世紀中葉現代風格牧場住宅。 (洛杉磯時報／Joyce Lee...
「返歸我身營」的20世紀中葉現代風格牧場住宅。 (洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)

坐在「大房子」（一棟中世紀現代風格的牧場式住宅，靜修營的三餐就在這裡供應）的門廊上，來自康乃狄克州的39歲性治療師曼努埃爾（Mandy Manuel）表示，在參加了幾次返歸我身靜修營後，她找到了愛，她愛自己，也愛上了伴侶。

她說，我這輩子身材都比較大隻，這個世界告訴你「妳不夠好，妳不夠漂亮，妳不配擁有性和浪漫」，我過去完全相信了這些說法，我想挑戰這種觀念，所以我來了，這改變了我的生活。我意識到「哇，我也可以得到幸福 」。

曼努埃爾最終開始網路約會，並在一年半前遇到了她現在的伴侶。 「我對約會的標準大大提高了。以前是：「只要有人喜歡我，我就接受」，現在是：「我想要誰？ 」

麥德森指導參與者進行蓮花舉法冥想（Lotus Lift Meditation），...
麥德森指導參與者進行蓮花舉法冥想（Lotus Lift Meditation），旨在幫助她們明確自己的人生目標。 (洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)

性福領域 蘊藏龐大商機

性福（sexual wellness）是醫療領域一個歷史悠久的分支，如今涵蓋了從避孕和安全性行為到有機潤滑劑、密宗呼吸法（tantric breathwork）、伴侶諮詢以及最新款魔杖充電式振動器等方方面面。這其中蘊藏著龐大的商機：根據全球產業分析公司（Global Industry Analysts Inc.）預測，到2030年，全球性福市場規模預計將達到482億美元。

身體性治療（或稱體感性治療）是性健康領域的一個分支，在醫學界並非新鮮事。幾十年來，許多受性問題困擾的人會求助於性治療師，也就是那些接受過「體驗式學習」訓練的專業人士。當談話療法不足以解決問題時，他們會與性治療師合作。

性治療師注重互動，模擬伴侶關係，而性學身體療法則採用「單向觸碰」（one-way touch）。在返歸我身的私密一對一身體療法課程中，接受過麥德森方法培訓的認證性學身體治療師始終穿著衣服，並將注意力集中在同意接受治療的客戶身上，不涉及任何互動。

療程可能包括呼吸練習、親密關係指導、感官觸碰、聲音和動作（包括舞蹈）。這是一種「身體優先」的療癒方法，強調身體感覺如何影響思考，而非談話療法。

學員練習蓮花舉法冥想的景象。(洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)
學員練習蓮花舉法冥想的景象。(洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)

性學療法 觸碰帶來爭議

然而，這種實踐性的性教育方式也存在著重大爭議。「我不會向我的客戶推薦這種方法，」洛杉磯加大榮休教授、有證臨床心理學家兼認證性治療師懷亞特博士（Dr. Gail E. Wyatt）說道，「因為我不相信那些被指派接觸客戶的人員能夠把握好分寸，將此視為一種專業行為，而不會衍伸成占便宜的機會。脆弱的個體最終可能會陷入被利用的境地。」

麥德森承認性學身體療法頗具爭議，但她仍然支持這種療法。「有時我們無法僅憑言語來治癒、拓展或喚醒我們的性慾，」她說道，「我們必須觸摸身體才能傾聽它的聲音——而這會讓很多人感到恐懼。 」

性學身體工作者並非醫生，也沒有全國性的職業認證。然而，從業者必須遵守由位於洛杉磯的認證性學身體工作者協會（Assn. of Certified Sexological Bodyworkers）制定的道德準則。

儘管性學身體工作在法律上處於灰色地帶，但加州於2003年將其認可為一種職業，當時批准了舊金山人類性學高級研究所（Institute for Advanced Study of Human Sexuality）的培訓（該研究所已於2018年關閉，此後沒有其他獲得州政府批准的學校出現）。

儘管如此，身體性教育似乎正在發展：兩位返歸我身的從業者透過各自的公司提供性健康靜修課程：福克斯（Court Vox）透過其BodyVox公司為酷兒男性（queer men）開設課程，Cosmo Meens透過其Himeros Project公司為異性戀男性（straight men）開設課程。

「我們非常需要接受關於感官和身體的教育，而這些教育我們通常無法在學校或家裡得到，」「陰部：一場光復之役」（Pussy: A Reclamation）一書的作者托馬斯豪爾（Regena Thomoshauer）說。書中解釋說，我們生活在一個教導女性放棄自身力量的文化中。

麥德森強調，性喚起不只是性高潮，甚至不只是身體上的愉悅，更重要的是自主性。她說，情慾能量是一種強大的、能夠改變生命的工具，每個女人都可以擁有它，它能讓妳與自己的熱情和創造力、直覺和表達自我的能力連結起來。

照片背景中的私人廚師，正在為參與者準備農場直供食材製作的餐點。 (洛杉磯時報／...
照片背景中的私人廚師，正在為參與者準備農場直供食材製作的餐點。 (洛杉磯時報／Joyce Lee攝影)

與性聯繫 重塑自我表達

「當女性與自己的性喚起建立聯繫時，她們開始能夠更好地認識自己，開始能夠表達自己，」麥德森說。 「她們找到了自己的聲音，能夠說出自己的渴望。」

麥德森在客廳向大家闡述了返歸自身運動的工作所具有的賦權意義，儘管這種意義帶有政治色彩。「女性獲得投票權不過一百多年，」她說。 「直到1974年，沒有男人妳通常都無法擁有銀行帳戶或信用卡。這項工作為何如此重要？因為我們從小就被教導不要相信自己，不要相信自己的身體。我們被視為生育的工具，性的工具，娛樂的工具，服務的工具，我們並非自主的個體。這項工作的意義何在？它旨在塑造自主的女性。」

更重要的是，麥德森說，女性需要時間才能達到性興奮狀態——而且許多女性在性交過程中都經歷到過早插入（premature penetration）。她突然唱起：「我想要一個慢手的男人…」（I want a man with a slow hand）她低聲吟唱著，唱的是指針姐妹樂團（Pointer Sisters）80年代早期的熱門歌曲。房間裡頓時爆出一陣大笑。

學員在課餘時間享受自由的休閒活動。 (洛杉磯時報／ Joyce Lee攝影)
學員在課餘時間享受自由的休閒活動。 (洛杉磯時報／ Joyce Lee攝影)

麥德森曾是幼兒園教師，後來成為生育權益運動者。她在紐約長島的大頸（Great Neck, Long Island）長大，19歲結婚，之後在布朗士區生活了45年，與相伴40餘載的丈夫共同養育了兩個兒子。

她曾多次作客於「歐普拉溫芙瑞秀」、「60分鐘」、CNN等媒體，探討性與生育問題。 2011年，她出版了回憶錄「無恥：我如何擺脫節食，袒裎面對，找到真正的快樂…並設法及時回家做晚餐」（Shameless: How I Ditched the Diet, Got Naked, Found True Pleasure ... and Somehow Got Home in Time To Cook Dinner）。

在書中，麥德森記錄了她對「性、個人和精神的完整性」的探索。作為這段旅程的一部分，她於2007年通過人類性學高級研究所的認證，成為性學身體工作者。 2011年，她創立了返歸我身機構，為性學身體工作注入了她獨特的見解。她說，雖然大多數從業者提供的是一次性的課程，但她推出了多日沈浸式靜修，強調「遠離塵囂」的重要性。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

Inside Joshua Tree's exclusive sexual wellness retreat: I've seen women changing

幾位「返歸我身」靜修營的參與者，向靜修營贈送了這件藝術品。許多藝術品現在散置在靜...
幾位「返歸我身」靜修營的參與者，向靜修營贈送了這件藝術品。許多藝術品現在散置在靜修營各處。 (洛杉磯時報／ Joyce Lee攝影)

洛杉磯加大 加州 康乃狄克州

