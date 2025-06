星際大戰盧卡斯博物館 一景一情節

正在洛杉磯博覽會公園興建的盧卡斯敘事藝術博物館,預定於明年開幕。 (洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

星際大戰導演將太空 船降落在洛杉磯 ,他的「盧卡斯敘事藝術博物館」(Lucas Museum of Narrative Art)上方有一個神祕花園,沒買票的人也可以進入觀賞。他大量使用隱藏泡沫膠(foam)來塑造地形,讓停車場上方的花園裡有山丘、樹林、峽谷和台地,景色繁複而優美。

這間博物館坐落於洛杉磯市中心博覽會公園(Exposition Park)的停車場舊址,它致力於以視覺敘事的方式展現藝術。館內展出舒爾茨(Charles M. Schulz,史努比Peanuts花生漫畫作者)和雷蒙德(Alex Raymond,Flash Gordon飛俠哥頓作者)的漫畫作品、亞當斯(Neal Adams)(Batman蝙蝠俠作者)和麥夸里(Ralph McQuarrie,Star Wars星際大戰作者)的電影概念圖、卡羅(Frida Kahlo)和勞倫斯(Jacob Lawrence)的畫作、帕克斯(Gordon Parks)和蘭哲(Dorothea Lange)的畫作,以及洛克威爾(Norman Rockwell)和懷耶斯(N.C. Wyeth)的攝影作品。

盧卡斯敘事藝術博物館坐落在博覽會公園內,其屋頂覆蓋著太陽能電池板和花園,洛杉磯市中心的天際線在它後面升起。(洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

因此,當電影「星際大戰」導演喬治盧卡斯(George Lucas)和妻子霍布森(Mellody Hobson)選擇萊勒(Mia Lehrer)及其工作室Studio-MLA,來創造這座由MAD建築事務所設計的、旋轉的、超凡脫俗、耗資數十億美元的建築周圍及頂部11英畝的景觀時,盧卡斯博物館背後的推動者們就明確表示,景觀也必須講述一個故事。

用地形來幫助放大情感

萊勒和她的團隊研究了導演、插畫家和畫家如何利用地形來幫助放大情感、序列和故事情節等的詳情。「我們考察了神話和電影中的景觀,」Studio-MLA 負責人帕瑞克 (Kush Parekh) 說。「你如何帶領人們穿愈太空?地形如何改變故事——以及它如何成為故事本身?」

一片長長的公園空間從毗鄰洛杉磯紀念體育場的盧卡斯敘事藝術博物館延伸出去。 (洛杉磯時報/ Myung J. Chun攝影)

最終呈現的效果——儘管博物館要到明年才開放,卻出乎意料地融入其中——是一個蜿蜒曲折、風格迥異的景觀,以獨立的片段展開,激發探索欲望,帶來獨特的體驗。每個區域都包含不同的紋理、色彩、尺度,以及常常被框起來的景緻。一條綠蔭步道沿著蜿蜒的草地蜿蜒而上,將你帶到丘陵與峽谷。一座人行橋梁將你帶過一片正在生長的針葉林。一個被植物覆蓋的棚架,被稱為「懸浮花園」(the hanging garden),提供了一個更緊湊的停頓時刻。環境就像一個精采的故事,不斷變換基調和節奏。

場地的編舞 物超所值

「它是情節式的,」帕瑞克說。「每個生物群系都會揭示一些新的東西,每條道路都會暗示未來會發生什麼,但不會透露太多。」故事的一個關鍵主題是加州 多樣化的地形——用萊勒的話來說,「一天的車程所包含的環境比大多數國家一周的路程還要豐富。」山丘和山谷、樹林和峽谷,甚至內華達山脈和中央山谷的台地、高原和平原——萊勒將這一切稱為「場地的編舞」(choreography of place)。

這段敘事的另一個更微妙的層面是時間。植物的種植是為了在不同的季節和地點開花。明黃色的「Safari Goldstrike」銀葉樹,環繞著草地和峽谷,在冬末春初煥發出勃勃生機。從山麓觀景台望去,高大的藍花楹時而出現,時而消失。低矮的橡樹林中生長著鼠尾草,在初夏時節會變成淡紫色。總有一些東西在生長,也總有一些東西在消失。

四季植株不同 景觀殊異

「每個月份,每次參觀,感覺都不一樣,」帕瑞克說。就連博物館屋頂上那些受阿爾卑斯山啟發的植物——色彩斑斕的野花、彎曲的長草和粗糙的灌木叢,都因其耐寒、輕盈和淺根性而被選中——也遵循著這種韻律。萊勒說,「它們充滿活力。它們不斷變化。它們隨著氣候變遷而變化。」

各種植物的選擇偏重於需水量低的品種。 (洛杉磯時報/ Jason Armond攝影)

令人驚訝的是,其餘景觀也是一種綠色屋頂,坐落在一個擁有2400個車位的地下停車場之上——供參觀盧卡斯中心或世博園其他機構的遊客使用。綠化和停車場之間夾著數千塊泡沫塊,它們與土壤混合,經過精心雕琢,形成了景觀,同時最大限度地減輕了下方建築的重量。

「真希望在我們開始這個計畫之前就投資泡沫,」盧卡斯房地產控股公司總裁加西亞(Angelo Garcia)開玩笑說。「泡沫無處不在。這些山峰就是用泡沫做出的。這是一個建立在結構體系之上的全方位生態學,」斯坦泰克公司(Stantec)高級負責人西格爾(Michael Siegel)說道。

「這就是最好的敘事方式,」萊勒補充道,「你看不到機制,你只能感受到效果。」當你漫步於蜿蜒起伏的景觀中時,你會清晰地發現,它與MAD的雕塑設計——一種懸浮的、被侵蝕的形態——完美地融合在一起,其靈感源自洛杉磯的雲朵、山丘和其他自然形態。

「這是一種對話,」加西亞說。小徑蜿蜒而非切割;彎曲的長椅——由光滑、形狀逐漸由寬變窄、用混凝土澆鑄而成——與博物館的纖維加強水泥屋頂輪廓線條互相呼應。橋梁緩緩地跨愈在生物窪地和護堤上,坡道如同建築基座的延伸般拔地而起,鋪路石反映了博物館立面的色彩和紋理。

「它從來都不是建築旁邊的景觀,」萊勒說。「它是建築本身的景觀,也是景觀的結構,一種連續的形式。」

護城河 保護建築防震

靠近建築之處,設計團隊戲稱為「護城河」的周邊質量阻尼系統保護著博物館免受地震活動的影響,景觀依偎在建築邊緣,進一步模糊了兩者之間的界限。目前正在種植的成排成熟樹木將有助於柔化側翼。藤蔓將懸掛在盧卡斯博物館入口庭院正上方的浮動圓孔上。

景觀營造出一種錯覺,有些植物彷彿延伸到博物館。建築物底部的黑色空隙是通往巨大瀑布的入口,瀑布將傾瀉而下,匯入下方的水池。 (洛杉磯時報/ Jason Armond攝影)

地形設計主旨在最大限度地減少對環境的影響。數百種植物大多原產於本地區,是耐旱(或幾乎無需澆水)的品種。雨水收集系統收集雨水用於灌溉。博物館北側將建造「雨水」瀑布,它兼作被動式冷卻系統,取代傳統的空調設施。(數十個地下地熱井提供額外的冷卻。)

「雨水」瀑布可兼做空調

在洛杉磯南部的這片地區,公園空間極為稀缺,這是紅線政策和投資減少的後果。這片區域——預計將從黎明到黃昏免費向公眾開放——將帶來翻天覆地的變化,世博園南側的一大片綠地也將改變這一現狀,它取代了地面停車場,並覆蓋了一個地下車庫。(地下車庫工程已被推遲到2028年奧運會之後。)

「這裡將愈來愈熱,人口密度愈來愈大,而且長期以來一直被忽視。我們想改變這種現狀,」萊勒談到這區域時說道。曾經被圍牆隔開的瀝青場地如今變成了一個通透的公共空間,透過四條東西向的步道將世博公園與社區的其他區域連接起來,並在北側與小布魯爾公園(Jesse Brewer Jr. Park)相連。

廣場、劇場 可容納數百人

盧卡斯博物館出資升級了這個公園。博物館還資助了索博羅夫體育場(Soboroff Sports Field)南側的修建,該體育場取代了原先與場地停車場相鄰的場地。盧卡斯博物館的圓形廣場和露天劇場可容納數百人,不僅有潛力舉辦博物館活動,還能成為受歡迎的社區聚會場所。

這座建築的圓孔最終將有藤蔓垂下。 (洛杉磯時報/ Jason Armond攝影)

對萊勒而言,景觀是她在整個職業生涯中不斷探索的城市與生態理念的融合——實際上,自從她在哈佛大學設計研究所學習期間偶然接觸到中央公園錯綜複雜的原始圖紙,促使她從規畫轉向景觀建築以來,景觀設計領域便一直存在。

目前,她在洛杉磯創造的大型新公共空間數量之多,可以說超過了任何其他設計師,包括毗鄰洛杉磯自然歷史博物館的兩座充滿活力且富有教育意義的景觀、市中心占地10英畝的維斯塔赫莫薩公園,以及環繞索菲體育場的藝術層次豐富的場地和湖泊。

人事重組 為確保明年開放

「這將所有元素融合在一起,」她說道,「設計、生態、敘事、基礎設施、社區。這是對景觀所能呈現的最完整表達。」萊勒感謝盧卡斯不僅允許她探索這些想法,也鼓勵她進一步發展。盧卡斯支持種植罕見且昂貴的成熟植物。通常,景觀是建築專案中最後呈現的部分。

埋在土壤中的泡沫塊塑造出地形,同時最大限度地減輕下方停車場頂部的重量。 (洛杉磯時報/ Jason Armond攝影)

場地建設的進展是博物館的一大亮點。此前,博物館一直在努力應對施工延誤、執行董事意外離職,以及最近裁員15名全職員工和7名兼職員工的事件。據一位博物館官員稱,重組是為了「確保明年準時開放」。隨著新館加速推進,博物館的對外願景也日漸清晰。

場地還包括由梯田式座位形成的露天劇場。 (洛杉磯時報/ Jason Armond攝影)

「能遇到一位思想開明的客戶,既了解景觀,又欣賞創造力,實屬難得,」萊勒說。盧卡斯是在加州中央谷的Modesto一個農場成長的,幾十年來他一直在北加州的天行者牧場(Skywalker Ranch)裡耕耘葡萄園、花園和橄欖園。

「我一直渴望被樹木和大自然環繞,」盧卡斯說。 「博物館的後院為忙碌的城市人提供片刻的休憩。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版,每周刊出。

George Lucas’ spaceship of a museum lands in L.A. with a wonderful surprise

https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2025-06-18/george-lucas-museum-of-narrative-art-landscape-design-architect-mia-lehrer