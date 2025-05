追隨49人探索加州金礦之鄉 走訪淘金時期城鎮之旅

詹姆斯鎮的街景曾出現於許多電視劇集中。 (Paul Boorstin攝影)

1848年1月24日,人們在加州 發現金礦,當時加州人煙不多,待此消息傳到新大陸東北角和東岸,人們成群結隊跨過高山平野,第一批人車抵達西岸時,已經是翌年的1849年,接下來的十年中吸引了超過30萬人來到該地區,造就歷史上的「49人」(指1849年到加州的淘金客,和今日舊金山美足「49人隊」的命名由來)透過淘金致富,但更多的人是透過為數百個採礦營地和城鎮的淘金者提供食物、物資和服務而致富。

那些淘金小鎮,如今都由49號州道(State Highway 49)串連起來,蜿蜒前行,探索加州金礦之鄉,這條公路南北延伸,位於沙加緬度以東約一小時車程處以及附近的一些地點。您會發現公園、飯店、酒吧、餐廳、古董店等充滿老西部氛圍的地方。這是一趟公路旅行──也是一場時光倒流。本文續上周的上篇,繼續介紹今夏必訪的淘金鎮,遊客甚至可以實地感受持金屬盤淘沙尋金的過程。

薩特溪鎮(Sutter Creek)(18 Main Street, Sutter Creek CA 95685)

看到這個鎮名,不要將「薩特溪鎮」跟「薩特鋸木廠」混為一談,薩特鋸木廠是加州首次發現金礦的地點,但薩特溪鎮只曾經是淘金者在周圍山丘上碰運氣的中心。如今,這些山丘上遍布著精品酒莊,其中幾家在Main Street上設有優雅的品酒室。

值得參觀的景點包括建於1871年的白磚建築「薩特溪文法學校」 (Sutter Creek Grammar School);蒙特維多綜合商店(Monteverde General Store)於 1896 年開業,如今是一座博物館;以及騎士鑄造廠 (Knight Foundry),它是美國最後一家水力驅動的金屬鑄造廠和機械車間(water-powered foundry and machine shop)。

購物者可以享受在薩特溪鎮古董店和精品店中瀏覽的樂趣。鎮上的四棟古老的維多利亞式房屋現在已成為提供住宿和早餐的旅館。歷史悠久的薩特旅館 (Hotel Sutter)設有風情迷人的餐廳和酒吧。當地人喜歡在 Cavana's Pub & Grub 餐廳聚會,這家餐廳的自我標榜是「薩特溪的老饕勝地!」(Sutter Creek's Place to Pig Out!)

詳情請上網瀏覽:www.visitamador.com

墨菲兄弟鎮(Murphys)(1 Main Street, Murphys CA 95247)

這裡是「愛爾蘭人好運」(luck of the Irish)的實證!據報道,1849年愛爾蘭移民兄弟約翰和丹尼爾墨菲(John and Daniel Murphy)在這裡採到足夠的黃金,使他們在25歲之前就都成了百萬富翁。如今,綠樹成蔭的鎮郊街區環繞著以兩兄弟命名的小鎮的主街,社區居民和遊客在這裡慶祝該地的黃金之鄉傳統,並在十多個品酒室品嚐來自卡拉維拉斯縣(Calaveras County)葡萄園的葡萄酒。

「墨菲歷史酒店」 (Murphys Historic Hotel) 坐落在一棟可追溯至1856年的建築內,擁有歷史感十足的客房(配有古董家具)和現代風格的客房(配有私人浴室)。飯店的酒吧是人們觀看熱鬧的地方。鐵石葡萄園(Ironstone Vineyards)在旅館中設有品酒室和餐廳,也展出淘金熱文物,其中包括一塊重達44磅的金葉標本(gold leaf specimen),這是加州迄今為止發現的最大塊金葉。

詳情請上網瀏覽:www.gocalaveras.com

傑克森鎮(Jackson)(33 Broadway, Jackson CA 95642)

漫步穿過傑克森鎮的「先民公墓」(Pioneer Cemetery),您會發現第一批定居者為了尋找財富而走了多遠的路程——包括瑞典 人、瑞士人、西班牙人和塞爾維亞人。許多人在甘迺迪礦場(Kennedy Mine)工作,這是金礦區最深的礦場之一。請查看網站上的旅遊信息,但即使您來的當天沒有礦坑遊覽之旅,也可以沿著土路行駛,近距離觀察礦坑入口上方的礦井頭架(head frame) - 它是世界上最高的礦井頭架之一。

傑克森鎮擁有165年歷史的「國家酒店」(National Hotel)最近進行了翻新。去參觀那極有氣氛的大廳,它鑲有銅片磚天花板(copper-tile ceiling)、裝飾著維多利亞風格的古董和巨大的岩石壁爐(rock fireplace)。

詳情請上網瀏覽:www.visitamador.com

天使營(Angels Camp)(200 Monte Verda Street, Angels Camp CA 95222)

讓馬克吐溫成名的短篇小說「卡拉維拉斯縣著名的跳蛙」(The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County)就是以此為背景。據說,馬克吐溫是根據 1864 年他到訪此鎮時在酒吧聽到的故事而創作的。自 1928 年以來,天使營每年都會在卡拉維拉斯縣博覽會上舉辦牛蛙跳躍比賽來紀念馬克吐溫。

大街人行道上豎立著向兩棲動物獲勝者致敬的銅牌,就像洛杉磯 好萊塢大道上向名人致敬的銅星一樣。但天使營的鎮民稱之為「星光之躍」(Hop of Fame),而不是「星光之道」(Walk of Fame)必看景點是天使營博物館(Angels Camp Museum),這裡收藏了全美最多的馬拉車(horse-drawn wagons)、驛馬車(stagecoaches)和四輪馬車(carriages),還有關於淘金熱歷史和馬克吐溫的展覽(成人15美元;6-17歲兒童10美元)。

詳情請上網瀏覽:www.gocalaveras.com

詹姆斯鎮(Jamestown)(18250 Main Street, Jamestown CA 95327)

您可能會認出這條風景如畫的大街,因為Petticoat Junction、Green Acres和Gunsmoke等舊日電視劇都是在這裡拍攝的。需要火車的場景很可能是在附近的「鐵路鎮 1897 州立歷史公園」(Railtown 1897 State Historic Park)拍攝的,該公園佔地 26 英畝,收集了蒸汽火車頭(steam locomotives),也是最後剩下的仍在使用的鐵路機車庫(railroad roundhouse)之一。公園全年提供自助遊覽和導覽服務。在假期的周末,全家人可以搭乘神奇的極地特快列車(Polar Express)前往北極。 (需預約:每人60美元;2歲以下兒童免費。)

鎮上有兩家歷史悠久的旅館並排而立,均建於19世紀50年代:國家酒店 (National Hotel) 和詹姆斯鎮酒店 (Jamestown Hotel)。詹姆斯鎮酒店最近經過重新裝修,有著相當悠久的歷史:20世紀30年代,該酒店成為 Motherlode 醫院,地下室設有太平間。有些人相信,已故病人的鬼魂仍然在這裡徘徊。

詳情請上網瀏覽:www.visittuolumne.com

哥倫比亞鎮(Columbia)(22675 Main Street, Columbia CA 95310)

由於這裡發現了大量黃金,1852年哥倫比亞成為加州最大的城市之一,擁有三座教堂、四家銀行和40多家酒吧。如今,這座歷史悠久的城鎮中心已成為加州州立歷史公園,這裡有身著西部舊時服飾的當地人、可以搭乘的驛馬車、仍在營業的鐵匠鋪,以及坐落在質樸古老建築中的精品店、餐廳和兩家酒店。一大優點:街道上不允許機動車通行,因此當您一面漫步一面緬懷時,不會有現代車輛來破壞您的淘金幻想之夢。

一定要參觀一下「1855年哥倫比亞交易行」(Columbia Mercantile 1855)。老闆娘托貝特 (Teresa Torbett) 在灣區撫養孩子長大之後,搬回了這個她童年時的家鄉。她把這家廢棄的雜貨店改造成了她所謂的「Trader Joe's/Whole Foods/World Market 與草原小屋的結合」。自1926年以來,「納爾遜哥倫比亞糖果廚房」(Nelson's Columbia Candy Kitchen)就一直在這裡製作軟糖(fudge)、蜂窩糖(honeycomb)、杏仁皮糖(almond bark)和其他糖果。店主納爾遜(Janice Nelson)邀請顧客在節日期間與她一起製作拐杖糖(candy canes)。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版,每周刊出。

(下篇)

詳情請上網瀏覽:www.visitcolumbiacalifornia.com

11 magical California gold rush towns you should absolutely visit