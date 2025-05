洛時精選╱YouTube 20歲了 成功把電視搬進網路

Dhar Mann Studios的製作團隊。(洛杉磯時報/Jason Armond攝影)

當年啟動一切的那段模糊、僅19秒的YouTube 影片,乍看之下並沒有成為病毒式爆紅的條件。

這段在聖地牙哥動物園拍攝的原始影片,出鏡的是平台共同創辦人之一的卡里姆(awed Karim),他在鏡頭前稱讚身後的象群:「這些傢伙很酷的地方是,他們的鼻子真的、真的、真的很長。」

這支名為「我在動物園(Me at the zoo)」的影片,是20年前上傳至YouTube的第一支影片,開啟一種全新的電視媒介。

從這樣微不足道的起點開始,這個網站為全球使用者打開大門,讓大家可以上傳有趣、具病毒潛力的影片,並迅速在網路上爆紅,累積數百萬觀看次數,甚至為一些人帶來數百萬美元的收入。

從科技平台到媒體之王

YouTube不再僅僅是一個科技平台,它已成為電視界的一股強大力量。

像小賈斯汀(Justin Bieber)這樣的流行音樂藝人就是在YouTube上成名的,而包括MrBeast在內的社群媒體 明星,則將龐大的粉絲群轉化為強大的娛樂公司。這個曾以家常影片「Charlie咬了我的手指」聞名的平台,如今也是大型音樂節如科切拉(Coachella)及NFL美式足球賽事的串流主場。

根據研究公司MoffettNathanson最近的報告,Google旗下的YouTube去年營收估計達到542億美元,使其成為僅次於華德迪士尼公司的全球第二大媒體公司。該報告稱YouTube為「新的媒體之王」。

「我們絕不能低估YouTube誕生時帶來的巨大影響,」雪城大學(Syracuse University)Bleier電視與流行文化中心主任湯姆森(Robert Thompson說,「20年前YouTube問世,那是電視觀看方式,乃至我們對『什麼是電視』的概念發生重大轉變的信號」。

根據根據尼爾森(Nielsen)統計,自2023年起由執行長莫漢(Neal Mohan)領導的YouTube,在今年3月占美國電視觀看時間的12%。

YouTube官網表示,目前平台上已有超過200億支影片,平均每天上傳超過2000萬支影片。 如今,觀看用戶更多是在電視上而非智慧型手機或電腦螢幕,平均每天在電視上觀看YouTube內容的時間超過10億小時。

MoffettNathanson的報告指出,YouTube無與倫比的觸及範圍、強大的品牌影響力及無所不在的分送管道,使其能夠將創作者、廣告主與觀眾緊密連結,這是其他平台無法比擬的。

網路創作者的崛起

這也為像曼達(Dhar Mann)這樣的影片創作者打開機會。他2018年開始在YouTube上傳影片,當時並無任何電影製作背景。此前,他曾經營販售大麻種植器材的生意。

如今,曼達在布班克(Burbank)經營的Dhar Mann Studios,擁有12萬5000平方呎的製作空間,雇用約200名員工,每年與2000名演員合作,製作以家庭友善為主題、探討霸凌、嗜睡症、慢性發炎性腸病、囤積症等議題的節目。根據富比世(Forbes)估計,曼達去年收入達到4500萬美元,絕大部分來自YouTube。

「我不需要等兩年讓片廠批准我的案子再寄支票給我,」40歲的曼達說:「只要有人開始看我的影片,我就能立刻開始變現,所以YouTube改變了我的人生。我認為,它不只是電視的未來──它就是電視,這個世界正在逐漸意識到這一點。」

YouTube在聖馬刁(San Mateo)創立時,創辦人並未打算挑戰電視產業。他們最初設想的是一個約會網站,讓使用者上傳影片並互相評分。當這個點子行不通後,他們決定開放平台讓各種影片都能上傳。用戶藉由在社群網站「我的空間(MySpace)」分享影片,為YouTube帶來了巨大流量。

「我們讓創作者和民眾有機會觸及全球觀眾,與世界分享自己的熱情,」YouTube產品副總裁漢尼夫(Amjad Hanif)在接受採訪時說,「在YouTube出現之前,這是無法做到的。現在,不論在美國、泰國、東南亞還是南美洲,你都能透過這個全球網絡學習、教育與娛樂」。

YouTube成功建立龐大用戶群的關鍵之一,就是擁抱(並且關鍵地,付費)影片創作者──那些為平台提供內容的人們。 2007年,YouTube推出夥伴計畫(Partnership Program),讓創作者能透過廣告獲利。這種財務誘因鼓勵創作者持續上傳影片,從而吸引更多觀眾和廣告商湧向YouTube。

「YouTube成為一種全新藝術形式的搖籃,」湯姆森說:「這種由使用者創作的影片,無論是自製、挖掘到的片段並上傳的內容,都不同於以往。它不再只是一個情境喜劇或實境秀。」

早期創作者拿到第一份酬勞後,開始被鼓勵將YouTube當成職業發展。能夠輕鬆錄製自己的影片並上傳到網路供全世界觀看,徹底改變好萊塢發掘新秀的方式。

「對我來說,這打破了過去的藩籬,不再只有那五個地方可以去尋找人才,」喜劇工作室暨藝人經紀公司Stapleview執行長葛瑞(Sam Grey)說,他已根據社群媒體的影片簽下多位喜劇藝人,「你不需要搬到大城市,你可以在任何地方做這件事,優秀的人自然會脫穎而出」。

知名美妝教學影片創作者斯達爾(Patrick Starrr)表示,25歲時靠YouTube賺到第一個100萬美元。他辭去佛羅里達MAC化妝品零售店的工作,搬到洛杉磯 。「我是活生生的證明:你可以把熱情變成職業,把使命轉化為力量,」現年35歲的斯達爾在電子郵件中指出,「YouTube給了我一支麥克風,我從未放下過它。」

當時,這條職涯道路仍在萌芽期。創作者們一邊摸索,一邊學習如何建立團隊、談判品牌合作案。也有人得面對父母的質疑。「我媽媽總是對我碎碎念,為什麼要做Youtube,」現任野蠻先生高管的艾波比(Chucky Appleby)回答她說:「媽媽,靠這個真的能養活自己。」

根據商業內幕(Business Insider)報導,野蠻先生的控股公司Beast Industries去年營收達到4億7300萬美元,員工人數超過400人。艾波比說,在過去28天內,野蠻先生的影片(包括挑戰與特技影片)在YouTube累計獲得36億次觀看。

進軍電視與大型直播

YouTube的野心在2017年擴展到現場電視領域,推出YouTube TV服務,提供超過40個直播電視頻道。這項服務吸引愈來愈多有線電視「剪線族」與從小看YouTube長大的一代。

自2011年起,YouTube也逐漸成為大型現場活動的主要串流平台,例如科切拉音樂節。到2023年,YouTube開始播放NFL Sunday Ticket的場外轉播賽事。YouTube TV最初被視為年輕人不裝有線電視的便宜選擇,但經過數次漲價後,如今月費達到82.99美元,引發不少用戶不滿。

儘管YouTube曾因開創網路影片領域而受益,但也面臨來自Instagram、TikTok等社群媒體平台的激烈競爭。為了應對,YouTube於2020年推出短影片功能Shorts;目前Shorts每日平均觀看次數達到700億次。

此外,公司也讓創作者有更多元的收入來源,不再僅靠廣告與品牌合作,包括推出頻道會員制(Channel Memberships)。許多創作者認為,相較其他平台,YouTube在營收分潤、數據分析工具與觸及率上仍具有優勢。

並非每一項策略都成功

從2016年開始,YouTube曾試圖推出一系列高成本劇集,透過付費訂閱服務來與Hulu等串流平台競爭,但大多數節目未能在平台上引起足夠關注。其中,改編自「空手道小子(Karate Kid)」電影系列的影集「眼鏡蛇道館(Cobra Kai)」最初是YouTube Original節目,後來才在Netflix大紅。

傳統媒體公司也注意到YouTube受歡迎的趨勢,例如影片播客(video podcast)興起;Spotify正在搶攻這個市場,Netflix也在探索相關方向。

喜劇網絡Smosh總裁海考克斯(Ian Hecox)形容YouTube過去20年的歷程就像波浪起伏,時而高峰,時而低谷,中間也伴隨演算法的變動。但他對未來仍充滿信心。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版,每周刊出。

YouTube turns 20 years old. How it changed TV as we know it