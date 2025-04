洛時精選／5分鐘追劇 短視頻從中國紅到美國

微短劇從中國紅到美國。(洛杉磯時報照片與Rachel Bencosme / ReelShort照片合成)

跌宕起伏一集連續劇看完要花多久?30分鐘,不用;20分鐘,不用。短視頻(micro drama)一集最長5分鐘,最短不到30秒。省去通俗劇(melodrama)的繁複冗長,花個幾分鐘就能看完一集,跟看廣告或摘要差不多。

從中國興起後,短視頻現在開始風靡美國,「The Double Life of My Billionaire Husband」累計收看4億5120次,「Playing by the Billionaire's Rules」2600萬次,「Baby Trapped by the Billionaire」3290萬次。

以收看496萬次的「Breaking the Ice」為例,總共才13集,每集6、7分鐘,看完整部也才1小時20分,對於TikTok、Reels用戶來說再好不過。專門播放短視頻的App「ReelShort」目前全球獨大,連像串流還分Netflix、Disney +或Peacock都不用。

南卡哥倫比亞市的31歲媽媽Shannon Swicegood說,串流媒體對她的年齡層「沒有任何吸引力」,與其坐下來看名偵探破案,還不如點開ReelShort,看兩個人如何簡單明瞭地談戀愛。

短視頻有時候又稱直立影片(vertical drama),因為影片不必橫放手機才能看。五年前,同樣打著「直影片」問市的Quibi,7個月不到就躺平,因為留不住訂戶,短視頻或ReelShort的利基何在?

短視頻的利基

以Shannon Swicegood來說,她就願意花200美元的年費,看ReelShort上推陳出新的影片,而且就算一部片長再長,也會切成50至100章,每一章一樣簡短有力。

切成多章正是短視頻的特點,短所以可以想看就看,下課時可以看,等人空檔也可以看,只是如果晚上入寢前看,可能會不小心看整夜。雖然短,但是章與章之間一定有廣告,要不是等廣告播完,就是每章付費,或是一次包月或年繳。

北卡 科能維爾(Kernersville)47歲的小學老師 Katherine Ford說,她目前每周只花5美元在ReelShort上,主要還是重溫「Playing by the Billionaire's Rules」等強片的精彩片段。不過之前包月的時候,看完了英語片,她也會去看亞洲片。

這就牽涉到短視頻的另一個利基:單是2024年,ReelShort就推出了200部以上的原創影集,再加上其他來源的短視頻,才會讓Katherine Ford發出看也看不完的浩歎。

住在中國西安的20歲女大生Selina Huang說,之前回家過節時,不小心喜歡上短視頻,但是受不了廣告就會花錢跳過,1.40美元至2.75美元不等,而她看了超過百集,總花費可想而知。

能夠有大量片源,緣由是成本低。2022年踏入中國短視頻圈的製作人Joyce Yen說,20至30集一部的電視劇或串流影片,每集30至40分鐘,一集製作費最高要800萬美元。短視頻最低可以壓到每集1萬4000美元,不過平均還是要11萬美元,但相對還是便宜許多。

中國外銷的短視頻

2024年的女大學生,穿越到1980年代,還必須嫁給離婚帶著兩子的屠戶,這個老掉牙的劇情,正是熱門短視頻「我在八零年代當後媽」(Hi, Mom)的主軸。

但超乎所有人預期的,「後媽」不但大紅特紅,還連續登上DataEye熱門榜,據稱第一天粉絲儲值觀看的金額就逼近280萬美元。同時,該劇據稱只花了10天拍攝,後製成本1萬美元,算是佐證了製作人Joyce Yen的話,「短視頻每集成本可以壓到1萬4000美元」。

中國市場短視頻發行商易漾光橙(RisingJoy),其創辦人Cassandra Yang受訪時表示,短視頻一到兩個月就能回本,這速度是電影、電視、串流原創不敢想像。曾經擔任透納廣播中國分公司(Turner Broadcasting System)內容總監的她形容,短視頻的彈性與創意空間,比傳統格式大的太多。

短視頻在中國市場前景看好,未來可往韓國、日本、新加坡發展。位在深圳的數位市場分析公司DataEye評估,短視頻2024年在中國的營收達69億美元。

成長最快的還是美國市場,以及印尼、巴西、墨西哥。市調公司Sensor Tower說,中國之外的市場,同年營收為12億美元,60%來自美國。美國2024年影視營收為87億5000萬美元。

易漾光橙執行長Joey Jia認為,雖然短視頻的成本低、彈性大是個優勢,因為可以比其他平台更快速面對觀眾喜好變化,但更關鍵的還是,短視頻的演進夠不夠快,「現在的短視頻產業,只能說還在嬰兒期」。

不過就像北卡老師Katherine Ford說的,家裡訂有Netflix、Disney+與Peacock,但是要退訂的話,她可能不會放棄微短片,「雖然它不是大眾選項,但卻是我的罪惡娛樂,與樂趣來源,雖然它有時候滿俗氣的」。

洛時精選為世界日報與洛杉磯 時報經過正式協議的互惠專版,每周四刊出。

(原文來自洛杉磯時報,撰稿記者為Stephanie Yang。原文連結:Two-minute TV shows have taken over China. Can they take over the world?