我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

洛時精選／5分鐘追劇 短視頻從中國紅到美國

洛時記者╱Stephanie Yang，編譯╱胡立宗
聽新聞
test
0:00 /0:00
微短劇從中國紅到美國。（洛杉磯時報照片與Rachel Bencosme / ReelShort照片合成）
微短劇從中國紅到美國。（洛杉磯時報照片與Rachel Bencosme / ReelShort照片合成）

跌宕起伏一集連續劇看完要花多久？30分鐘，不用；20分鐘，不用。短視頻（micro drama）一集最長5分鐘，最短不到30秒。省去通俗劇（melodrama）的繁複冗長，花個幾分鐘就能看完一集，跟看廣告或摘要差不多。

從中國興起後，短視頻現在開始風靡美國，「The Double Life of My Billionaire Husband」累計收看4億5120次，「Playing by the Billionaire's Rules」2600萬次，「Baby Trapped by the Billionaire」3290萬次。

以收看496萬次的「Breaking the Ice」為例，總共才13集，每集6、7分鐘，看完整部也才1小時20分，對於TikTok、Reels用戶來說再好不過。專門播放短視頻的App「ReelShort」目前全球獨大，連像串流還分Netflix、Disney+或Peacock都不用。

南卡哥倫比亞市的31歲媽媽Shannon Swicegood說，串流媒體對她的年齡層「沒有任何吸引力」，與其坐下來看名偵探破案，還不如點開ReelShort，看兩個人如何簡單明瞭地談戀愛。

短視頻有時候又稱直立影片（vertical drama），因為影片不必橫放手機才能看。五年前，同樣打著「直影片」問市的Quibi，7個月不到就躺平，因為留不住訂戶，短視頻或ReelShort的利基何在？

短視頻的利基

以Shannon Swicegood來說，她就願意花200美元的年費，看ReelShort上推陳出新的影片，而且就算一部片長再長，也會切成50至100章，每一章一樣簡短有力。

切成多章正是短視頻的特點，短所以可以想看就看，下課時可以看，等人空檔也可以看，只是如果晚上入寢前看，可能會不小心看整夜。雖然短，但是章與章之間一定有廣告，要不是等廣告播完，就是每章付費，或是一次包月或年繳。

北卡科能維爾（Kernersville）47歲的小學老師 Katherine Ford說，她目前每周只花5美元在ReelShort上，主要還是重溫「Playing by the Billionaire's Rules」等強片的精彩片段。不過之前包月的時候，看完了英語片，她也會去看亞洲片。

這就牽涉到短視頻的另一個利基：單是2024年，ReelShort就推出了200部以上的原創影集，再加上其他來源的短視頻，才會讓Katherine Ford發出看也看不完的浩歎。

住在中國西安的20歲女大生Selina Huang說，之前回家過節時，不小心喜歡上短視頻，但是受不了廣告就會花錢跳過，1.40美元至2.75美元不等，而她看了超過百集，總花費可想而知。

能夠有大量片源，緣由是成本低。2022年踏入中國短視頻圈的製作人Joyce Yen說，20至30集一部的電視劇或串流影片，每集30至40分鐘，一集製作費最高要800萬美元。短視頻最低可以壓到每集1萬4000美元，不過平均還是要11萬美元，但相對還是便宜許多。

中國外銷的短視頻

2024年的女大學生，穿越到1980年代，還必須嫁給離婚帶著兩子的屠戶，這個老掉牙的劇情，正是熱門短視頻「我在八零年代當後媽」（Hi, Mom）的主軸。

但超乎所有人預期的，「後媽」不但大紅特紅，還連續登上DataEye熱門榜，據稱第一天粉絲儲值觀看的金額就逼近280萬美元。同時，該劇據稱只花了10天拍攝，後製成本1萬美元，算是佐證了製作人Joyce Yen的話，「短視頻每集成本可以壓到1萬4000美元」。

中國市場短視頻發行商易漾光橙（RisingJoy），其創辦人Cassandra Yang受訪時表示，短視頻一到兩個月就能回本，這速度是電影、電視、串流原創不敢想像。曾經擔任透納廣播中國分公司（Turner Broadcasting System）內容總監的她形容，短視頻的彈性與創意空間，比傳統格式大的太多。

短視頻在中國市場前景看好，未來可往韓國、日本、新加坡發展。位在深圳的數位市場分析公司DataEye評估，短視頻2024年在中國的營收達69億美元。

成長最快的還是美國市場，以及印尼、巴西、墨西哥。市調公司Sensor Tower說，中國之外的市場，同年營收為12億美元，60%來自美國。美國2024年影視營收為87億5000萬美元。

易漾光橙執行長Joey Jia認為，雖然短視頻的成本低、彈性大是個優勢，因為可以比其他平台更快速面對觀眾喜好變化，但更關鍵的還是，短視頻的演進夠不夠快，「現在的短視頻產業，只能說還在嬰兒期」。

不過就像北卡老師Katherine Ford說的，家裡訂有Netflix、Disney+與Peacock，但是要退訂的話，她可能不會放棄微短片，「雖然它不是大眾選項，但卻是我的罪惡娛樂，與樂趣來源，雖然它有時候滿俗氣的」。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周四刊出。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Stephanie Yang。原文連結：Two-minute TV shows have taken over China. Can they take over the world?

https://www.latimes.com/world-nation/story/2025-03-16/chinese-micro-dramas）

Breaking the Ice是ReelShort App上的熱門影片之一。（...
Breaking the Ice是ReelShort App上的熱門影片之一。（Rachel Bencosme / ReelShort）
49集的Baby Trapped by the Billionaire。（Rac...
49集的Baby Trapped by the Billionaire。（Rachel Bencosme / ReelShort）
Baby Trapped by the Billionaire算是輕薄短小的經典...
Baby Trapped by the Billionaire算是輕薄短小的經典作。（Rachel Bencosme / ReelShort）

洛杉磯 北卡 Disney

上一則

專挑熟睡駕駛 瘋狂槍手從賭城掃射到南加

下一則

冷血華男弒母殺弟 兩重罪成立

延伸閱讀

沒霸總也紅 短劇「家裡家外」接地氣 3天破10億播放量

沒霸總也紅 短劇「家裡家外」接地氣 3天破10億播放量
「身體賭局」耍酷文身代價高 想洗掉還不一定成功

「身體賭局」耍酷文身代價高 想洗掉還不一定成功
將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣
IU主演韓劇1句「去張家界看落葉」引熱議 竟是韓遊客「盡孝寶地」

IU主演韓劇1句「去張家界看落葉」引熱議 竟是韓遊客「盡孝寶地」
曬娃能養一家人…4歲擺拍、7歲濃妝 中兒童網紅畸形引流

曬娃能養一家人…4歲擺拍、7歲濃妝 中兒童網紅畸形引流
「東八先生」性騷女演員後神隱3年… 張翰抖音曝近況

「東八先生」性騷女演員後神隱3年… 張翰抖音曝近況

熱門新聞

華女持刀與警方對峙，被當場擊斃。（洛杉磯縣警局）

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

2025-03-31 14:38
餐廳帳單包含18.5%的小費，但收據底部註明，如果顧客不滿意服務可取消小費。（KTLA5）

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

2025-04-01 14:55
華男使用無人機飛越美國太空基地，31日被判處四個月監禁。此為示意圖。(Unsplash.com)

持綠卡華男飛中國登機前被攔截 因做這件事獲刑

2025-03-31 15:43
川普政府27日六度對加州出手，恐將深化加州與川普的敵對性。圖為川普總統赴加州視察野火災情時，州長紐森(左)到機場接機。(美聯社)

川普24小時六度出手 加州成箭靶

2025-03-30 02:19
Costco的豆奶。（Costco網站）

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

2025-03-26 22:42
兆彩宣布重大改革，將提供更大頭獎、更高中獎機率。（美聯社）

新版兆彩4/8上市 獎金翻倍、中獎機率更高

2025-03-27 17:54

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾

早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾