洛時精選／5分鐘追劇 短視頻從中國紅到美國

微短劇從中國紅到美國。（洛杉磯時報照片與Rachel Bencosme / ReelShort照片合成）

跌宕起伏一集連續劇看完要花多久？30分鐘，不用；20分鐘，不用。短視頻（micro drama）一集最長5分鐘，最短不到30秒。省去通俗劇（melodrama）的繁複冗長，花個幾分鐘就能看完一集，跟看廣告或摘要差不多。

從中國興起後，短視頻現在開始風靡美國，「The Double Life of My Billionaire Husband」累計收看4億5120次，「Playing by the Billionaire's Rules」2600萬次，「Baby Trapped by the Billionaire」3290萬次。

以收看496萬次的「Breaking the Ice」為例，總共才13集，每集6、7分鐘，看完整部也才1小時20分，對於TikTok、Reels用戶來說再好不過。專門播放短視頻的App「ReelShort」目前全球獨大，連像串流還分Netflix、Disney +或Peacock都不用。

南卡哥倫比亞市的31歲媽媽Shannon Swicegood說，串流媒體對她的年齡層「沒有任何吸引力」，與其坐下來看名偵探破案，還不如點開ReelShort，看兩個人如何簡單明瞭地談戀愛。

短視頻有時候又稱直立影片（vertical drama），因為影片不必橫放手機才能看。五年前，同樣打著「直影片」問市的Quibi，7個月不到就躺平，因為留不住訂戶，短視頻或ReelShort的利基何在？

短視頻的利基

以Shannon Swicegood來說，她就願意花200美元的年費，看ReelShort上推陳出新的影片，而且就算一部片長再長，也會切成50至100章，每一章一樣簡短有力。

切成多章正是短視頻的特點，短所以可以想看就看，下課時可以看，等人空檔也可以看，只是如果晚上入寢前看，可能會不小心看整夜。雖然短，但是章與章之間一定有廣告，要不是等廣告播完，就是每章付費，或是一次包月或年繳。

北卡 科能維爾（Kernersville）47歲的小學老師 Katherine Ford說，她目前每周只花5美元在ReelShort上，主要還是重溫「Playing by the Billionaire's Rules」等強片的精彩片段。不過之前包月的時候，看完了英語片，她也會去看亞洲片。

這就牽涉到短視頻的另一個利基：單是2024年，ReelShort就推出了200部以上的原創影集，再加上其他來源的短視頻，才會讓Katherine Ford發出看也看不完的浩歎。

住在中國西安的20歲女大生Selina Huang說，之前回家過節時，不小心喜歡上短視頻，但是受不了廣告就會花錢跳過，1.40美元至2.75美元不等，而她看了超過百集，總花費可想而知。

能夠有大量片源，緣由是成本低。2022年踏入中國短視頻圈的製作人Joyce Yen說，20至30集一部的電視劇或串流影片，每集30至40分鐘，一集製作費最高要800萬美元。短視頻最低可以壓到每集1萬4000美元，不過平均還是要11萬美元，但相對還是便宜許多。

中國外銷的短視頻

2024年的女大學生，穿越到1980年代，還必須嫁給離婚帶著兩子的屠戶，這個老掉牙的劇情，正是熱門短視頻「我在八零年代當後媽」（Hi, Mom）的主軸。

但超乎所有人預期的，「後媽」不但大紅特紅，還連續登上DataEye熱門榜，據稱第一天粉絲儲值觀看的金額就逼近280萬美元。同時，該劇據稱只花了10天拍攝，後製成本1萬美元，算是佐證了製作人Joyce Yen的話，「短視頻每集成本可以壓到1萬4000美元」。

中國市場短視頻發行商易漾光橙（RisingJoy），其創辦人Cassandra Yang受訪時表示，短視頻一到兩個月就能回本，這速度是電影、電視、串流原創不敢想像。曾經擔任透納廣播中國分公司（Turner Broadcasting System）內容總監的她形容，短視頻的彈性與創意空間，比傳統格式大的太多。

短視頻在中國市場前景看好，未來可往韓國、日本、新加坡發展。位在深圳的數位市場分析公司DataEye評估，短視頻2024年在中國的營收達69億美元。

成長最快的還是美國市場，以及印尼、巴西、墨西哥。市調公司Sensor Tower說，中國之外的市場，同年營收為12億美元，60%來自美國。美國2024年影視營收為87億5000萬美元。

易漾光橙執行長Joey Jia認為，雖然短視頻的成本低、彈性大是個優勢，因為可以比其他平台更快速面對觀眾喜好變化，但更關鍵的還是，短視頻的演進夠不夠快，「現在的短視頻產業，只能說還在嬰兒期」。

不過就像北卡老師Katherine Ford說的，家裡訂有Netflix、Disney+與Peacock，但是要退訂的話，她可能不會放棄微短片，「雖然它不是大眾選項，但卻是我的罪惡娛樂，與樂趣來源，雖然它有時候滿俗氣的」。

洛時精選為世界日報與洛杉磯 時報經過正式協議的互惠專版，每周四刊出。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Stephanie Yang。原文連結：Two-minute TV shows have taken over China. Can they take over the world?