洛時精選／到一人餐廳吃飯 享全套服務

伊納克去年夏天開設了Sora Craft Kitchen這間擁有六張餐桌的小餐館,位於洛杉磯市中心第12街,介於時尚區(Fashion District)與藝術區(Arts District)之間。(洛杉磯時報/Yasara Gunawardena攝影)

主廚伊納克(Okay Inak)在土耳其 長大,曾在紐約的Per Se和Eleven Madison Park及洛杉磯 的Mélisse等高級餐廳工作。他現在獨自一人經營位於洛杉磯市中心第12街工業區一間僅有16個座位的小型餐廳。這一天是他的「休息日」,但他仍在為整周的餐點做準備。

伊納克沒有聘請任何員工,因為在洛杉磯經營餐廳的財務環境極其嚴峻。他唯一的員工就是他自己。

在餐廳後方,伊納克從自己的花園採摘鮮花,他表示到了春天,花園將會盛開繁茂。(洛杉磯時報/Yasara Gunawardena攝影)

伊納克和妻子兼合夥人瓦坦塞韋(Sezen Vatansever)於2024年5月開設Sora Craft Kitchen,且沒有任何投資者的資助。在如今開設並維持一家成功餐廳幾乎不可能的時代,他們選擇了一種自認可持續發展的經營方式。瓦坦塞韋是一名製藥公司的醫師兼研究員。

休息日就是備料日

「我們用自己的積蓄開設了這間餐廳,」瓦坦塞韋說:「我們的預算非常有限,因此在當前的經濟環境下,這是唯一可行的方式。他無法雇用另一位廚師,也無法請人打掃或服務。」

伊納克在他位於市中心的餐廳Sora Craft Kitchen 準備搭配塔哈娜奶油(Tarhana Butter)的鮮蝦料理。(洛杉磯時報/Yasara Gunawardena攝影)

站在面向餐廳的吧台後方,伊納克正在細心地將慢火燉煮了數小時的絞肉與焦糖洋蔥,以及土耳其的yenibahar香料搓成完美的球狀。他輕輕地將絞肉壓成餅狀,然後包裹上一層光滑細膩的粗麥粉麵團。這道料理的作法是他從已故的母親那裡學來的,而母親的照片就掛在他站立處對面的牆上。

伊納克正在製作名為Kirecte Kabak的蜜漬南瓜甜點。(洛杉磯時報/Yasara Gunawardena攝影)

伊納克指著他在製餐時會煮沸並搭配自製優格、薄荷細香蔥油,以及Aleppo辣椒黃油醬的kitels說:「這道菜真的很難做,光是準備就要花我八到十個小時。」

雖然獨自經營餐廳聽起來令人吃不消,但伊納克並不介意這種方式。「其實,今天是我的備料日,我很開心,因為我能獨自作業,按自己的節奏來,」他說,享受著屬於自己的寧靜時光。

然而,當餐廳在晚餐時段營業時,情況就不同了。爐灶後方燃起高溫火焰,他在燒烤蒜香烤肉串的同時,還要收拾餐桌、擦拭桌面,並擺盤一道烤至外皮焦脆的鱸魚,最後撒上香草和醃蘿蔔片。一位老顧客帶著家人前來用餐,他走向伊納克,用土耳其語請他幫忙提供一杯熱水給孩子沖奶,伊納克迅速且樂意地滿足了這個請求。

伊納克和妻子強調,他們從一開始就希望打造一間「由廚師主導」的餐廳,讓廚師與客人互動。這不僅是為了讓廚師變得更「可見」,更是為了讓他們獲得更高的報酬。

若能雇人 只想聘廚師

如果將來有能力雇用員工,他唯一會雇用的就是另一名廚師,而不是服務生或洗碗工。這是因為他希望建立一種制度,讓廚師也能獲得小費,從而獲得合理的收入。通常根據勞動法規,服務生才算是有小費收入的員工,廚師則不然。

土耳其傳統料理İçli Köfte(或稱 Kitel)是主廚伊納克的招牌菜之一,製作過程需耗時數小時。(洛杉磯時報/Yasara Gunawardena攝影)

「他曾在世界上最好的餐廳工作,但廚師根本賺不到錢,這是我們知道的現實,」伊納克妻子說, Sora似乎正是他們對此的解決方案。「如果我們什麼都自己來做,」伊納克說,指著端盤、收拾餐桌、洗碗、清潔以及經營餐廳所需的一切,「那我們就能一起賺錢」。

「我的客人很喜歡由我親自上菜,」他說,並指出在Mélisse餐廳,廚師也會兼任服務生,其他高級餐廳亦是如此。

「我知道這個區域不是什麼高級地段,」他坦承,臨時客並不多。他說:「我的預算很有限,租金 對我來說至關重要。聖塔莫尼卡、威尼斯、西好萊塢或藝術區的租金都貴得離譜,根本不可能負擔得起。然後我找到這個地方,租金非常低。」

每日工時超過16小時

除了每天超過16小時的工作時數,沒有員工還帶來其他挑戰。去年5月,正當生意開始有起色時,伊納克在營業前清洗玻璃水瓶,卻不小心摔碎,導致左手肌腱斷裂,需動手術治療。「外科醫生告訴他,三個月內不能工作,」瓦坦塞韋說:「這真的很讓人沮喪。」

由於沒有人可以代班,餐廳被迫關閉整整三個月。「但這段時間也讓他重新思考自己的料理,」她說。在這段時間裡,他開發了自己的醃漬配方,如今這些醃漬品整齊地排列在Sora的架子上。

自重新開業以來,餐廳的業績逐漸穩定成長。但伊納克的夢想仍是端出自己多年來精心研發的料理。「他有遠大的夢想,」瓦坦塞韋說,「但這也成為他的限制。他想做更精緻、更複雜的料理,畢竟他在米其林三星餐廳工作多年。然而,這類料理需要一支專業團隊和更好的設備,而目前他無法實現」。

儘管如此,Sora的一切都與他們的初衷一致。「餐廳裡幾乎所有設備都是二手的,」瓦坦塞韋說,「我們一直希望能打造一個可持續、零浪費的空間。這關乎我們的理念和價值觀。我們從未想過要開一家嶄新、斥資百萬的豪華餐廳」。

Running a restaurant in L.A. seems impossible. So this chef has one employee — himself

https://www.latimes.com/food/story/2025-03-11/restaurants-los-angeles-one-employee-sora-craft-kitchen