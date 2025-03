洛時精選／保險桿貼紙愈怪愈好 商機數百萬

各式各樣的保險桿貼紙。(Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝)

洛時記者/Renée Reizman,編譯/胡立宗

從2000年代中開始,大洛杉磯 街頭就愈來愈多令人哭笑不得的保險 桿貼紙,經典哏包括:「繼續叭,我正在聽小紅莓1993年的經典」(Keep honking…),「叭叭叭,如果你喜歡關係美學」(Honk if you love…),「我更希望不必上班」(I'd rather be…),或「我旁邊坐的是你爸」(My other ride is...)。

沃卡羅。(Renée Reizman)

從堪薩斯來的策展人沃卡羅(Jeanne Vaccaro)一直都想有很厲害的保險桿貼紙(bumper sticker),所以長年收集藝術家、音樂家與書店的貼紙,但是她始終不敢貼上去,因為怕弄壞烤漆。住在Echo Park的她說,跟刺青的道理一樣,媽媽總是會唸叨,「不要,因-為-妳-的-車(皮膚)-會-壞-掉」。

一旦卸下心防 就欲罷不能

但是當她發現新買的車有道刮痕時,她毅然決然地貼上了一張貼紙,寫著「我的猶太女孩成人禮,要自由的巴勒斯坦」,並且以顏色強化政治立場。沃卡羅一卸下心防,車上就陸陸續續出現了其他同伴。

保險桿貼紙創作者德朗屈。(Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝)

先是「叭叭叭,如果你喜歡關係美學」,然後是「我更想喊給恩雅聽」,恩雅(Enya)為女歌手。接著是,「(比起被剝削,)我更想保留我的勞動力」。最後共24枚貼紙,多到保險桿貼不完、繞到車側去。

Catalina Elias的自製貼紙(紅色)。(Catalina Ellis)

已經關門的Ruby Fruit,合夥人自製貼紙賣給熟客。(Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝)

她到洛杉磯來是為了籌備特展「Scientia Sexualis」(性的科學化),為此她向堪薩斯大學請了學術休假。出人意料的是,經常出入「洛杉磯當代藝術學院」(Institute for Contemporary Art, Los Angeles)讓她,嚴格來說是她的車,成為藝術區的熱門焦點。

Yacht樂團的伊凡斯展示她的保險桿貼紙。(Chiara Alexa為洛杉磯時報攝影)

沃卡羅說,「一堆人上傳我的照片到Instagram」,「朋友看車便知道是我,爆紅的感覺真奇妙」。雖然她的貼紙偏政治,但她覺得應該不會冒犯別人,至少在開到洛杉磯的路上沒有碰到路怒或謾罵。因為她開過很多次長途,所以現在的興趣是從後照鏡看後面的車,如果對方會心一笑,她會很開心地覺得愛車帶給世界一絲喜悅。

保險桿貼紙的歷史與演變

沃卡羅說,到了洛杉磯才發現,幾乎沒有車是沒有保險桿貼紙的,「至少在Echo Park啦」,她就看過,「繼續叭,我正在聽小紅莓1993年的經典」,小紅莓(Cranberries)為一樂團。

Yacht樂團的伊凡斯。(Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝)

事實上,有現代汽車開始就有保險桿貼紙。這要歸功於吉爾(Forest P. Gill)在1946年的創意,結合了世界大戰時發明的貼紙與螢光漆。他的產品一推出就大受政治團體歡迎,1952年艾森豪競選總統時,一堆車貼了「I Luke Ike」,Ike是艾森豪的暱稱。

貼紙一路暢銷,吉爾的公司在過去80年的年營收數以百萬計。一部分用來傳達政治理念,一部分則宣揚嬉皮文化,另一部分用於支持退伍軍人。到了1991年,聯邦最高法院裁定,保險桿貼紙受到憲法第一修正案的保護,貼紙搖身一變成為言論自由的民意論壇。

最近幾年,保險桿貼紙用色越來越大膽,訂做的貼紙越來越多。在洛杉磯這樣的汽車之都,貼紙已經成為汽車文化的一部分,5至10美元就能宣揚理念,不過更多人樂於自嘲,「要其他人別累死自家的狗」,或是「叭叭,如果你也是呆頭鵝」。

德朗屈的保險桿貼紙。(Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝)

Yacht雙人組的伊凡斯(Claire Evans)描述,以前的貼紙多半講的是普世價值,類似「愛與和平」,現在的貼紙則像是個別音樂、藝人或網路次文化的身分證。在不當藝術家、作曲家與歌手的時候,她還是洛杉磯保險桿貼紙的紀錄家,好奇之下她還做了手機外殼版本的小保險桿貼。

最高招 人人都能找到共鳴

經典用語「Keep honking…」等,在一開頭就提到過,雖然方便所有人套用,但是保險桿貼紙「創作者」(creator)堅持持續進步,伊凡斯就說,她想讓她的貼紙曖昧不明到,任何人都能從中取樂。

2020年創造出新經典的德朗屈(Christopher DeLoach)大概是現在「艱澀派」的創始人。他在Echo Park工作室接受訪問時說,最早是公司Texino要他推出一款可以搭配高科技車款的小物,因為受到朋友的啟發,他最後鎖定了以柯川(John Coltrane)為主題的保險桿貼紙。

從收到的回應中,德朗屈認定「沒有人能夠瞭解貼紙的意涵」,最後決定自己在Instagram上用「@thatscoolthankyou」的帳號賣,最初的柯川款大概賣出3000枚,其他數千枚則當贈品。之後陸續推出120多款貼紙,不乏給粉絲專用的貼紙,如泰勒絲 (Taylor Swift)或瞪鞋搖滾先驅Cocteau Twins。

他的風格雖然幽默,但自己的解讀卻偏闇黑:沉重的事實是,現下的美國是史上強迫灌輸(propagandize)最嚴重的文明,不管何處都是品牌與廣告,第二、第三手傳播左右了人們的意志。因此後續的款式不乏嘲諷宗教觀念或陰謀論的。

自己做保險桿貼紙更酷

市面上的保險桿貼紙五花八門,看起來好像每個人都能找到屬於自己的貼紙。但就像住在聖伯納汀諾縣萊特伍德(Wrightwood)的工程師Catalina Elias一樣,找不到就自己做,她喜歡柔音號樂手Chuck Mangione,最後用Canva做了專用貼紙,「放膽繼續叭,我在聽Chuck Mangione 1977年的經典Feels So Good」。

心理治療師Jack Lam也是其中之一,他一開始的貼紙是「叭我吧,如果你也是呆頭鵝的話」,因為朋友喜歡水禽所以做了大方送。之後碰到耶誕節,換成他送各個朋友,每一張都是符合對方個性的,「感覺很有趣、很好玩」,朋友圈每人一張,也是一種美。

伊凡斯的手機版保險桿貼紙。 (Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝)

伊凡斯的縮小版保險桿貼紙。 (Chiara Alexa為洛杉磯時報拍攝)

城市中的人都好像被車子孤立起來,但樂手伊凡斯說,觀察別人的貼紙可以提醒自己還有共享的人性,「某些時候,特別針對某一領域的保險桿貼紙,有時可以在路上結緣,與其他人產生共鳴」。

小啟:洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版,每周四刊出。

(原文來自洛杉磯時報,撰稿記者為Renée Reizman,攝影者為Chiara Alexa。原文連結:

L.A.’s gone all in on hyper-specific bumper stickers — the weirder the better

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2025-02-17/bumper-stickers-niche-novelty-los-angeles)