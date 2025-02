LA災後重建狂想曲 石窟房受青睞

超級石窟房是運用拱形結構,這種形狀可以承受重量。 (洛杉磯時報/ William Liang攝影)

1月的洛杉磯 野火燒掉了至少1萬6000棟昂貴住宅,若要用正規的方式重建,在人力、建材、時間上都難以達成。但如果建造如卡通「摩登原始人」石窟房(modern adobes),不但可以節省各類資源,最重要的是它可以抵抗野火和其他天然災害。

從洛杉磯開往賭城的15號公路,翻過山以後第一個到達的城市是赫斯佩利亞(Hesperia),這裡有一個非營利組織「加州 土地學院」(CalEarth Institute),它原本的宗旨是幫助遊民和貧戶建造便宜的石窟居所,每個月舉辦一次講座。

大規模野火過後,2月的講座來了許多經濟條件很好的人士,他們原本在寶馬山花園(Pacific Palisades)或艾塔迪那(Altadena)的豪宅被燒毀了。他們在2300平方呎的石窟屋裡參觀,它配有三臥兩浴,並連接到一個可停放兩輛車的車庫。

一對夫婦走過開放式廚房,驚嘆於良好自然採光。在寬敞主臥室外面,一位高個子的鬍鬚男把這個空間比作「奢華的 Airbnb 民宿體驗」。兩個小學男孩擺弄著牆上的開關,啟動和關閉吊扇。「我從來沒有見過這樣的房子,」其中一個小孩說道,「但我喜歡它的形狀」。

非正常住宅

能夠抵禦所有天災

石窟有中央冷暖氣、瓦斯壁爐和充足的壁櫥空間。然而,除了現代化設施外,這絕不是一棟「正常」的住宅。這個結構並不像一個盒子,而是由一系列嵌套在一起的拱形圓頂組成,就像故事書中的迷失小屋。牆壁是弧形,天花板是高拱形。整棟建築僅用幾種材料建造而成:泥土、沙袋、鐵絲網、灰泥(plaster)和少量的水泥(cement)。

但這棟建築最引人注目的卻是遊客看不到的:它能夠抵禦巨大的自然災害,無論是龍捲風、颶風、地震 或火災。歡迎來到Earth One,這是CalEarth的代表作。在洛杉磯,這樣的房屋如今並不常見,但它們有可能成為常態。根據自然建築倡導者的說法,它們可能是打造防火城市的建築方案。

NASA研究過

獲得聯合國認可

該組織每月舉辦一次開放日,遊客可以參觀園區內的各種土製建築,從一天內可以完成的緊急避難所,到獲得完全許可的大型Earth One住宅。洛杉磯野火後人們對自然建築的興趣大增,尤其是社交媒體上出現了一些照片:在伊頓大火後一座後院超級石窟(Super Adobe)完好無損,而它前面的1912 年主屋卻被焚毀了。

大多數石窟都是圓頂形的,其結構依靠拱門原理。拱門是一種利用幾何形狀來抵消重力和地震力的承重形狀。但這些結構也是可無限定製的,能夠根據個人意願擴展和延伸。石窟可以連接到城市的電網和下水道,並配備與其他現代住宅相同的舒適設施。

在一座充斥著木造屋的城市中,大眾很難理解在僅由少數天然材料建造的住所中生活的可行性。這就是為什麼有上百人聚集在CalEarth 2月份的開放日:親自查看這些建築並確定它們是否適合他們的期望,無論是作為健身房、孩子的遊樂屋、與朋友一起居住的院落,或是在火災中失去舊家後重建的新居。

霍斯泰特(Elliott Hotstetter)是艾塔迪那居民,他在伊頓大火中失去了家園。他說:「很多人都在急於重建,這很令人擔憂,我們需要足夠的時間來重建。我的下一個家必須是防火的,這是主要的考慮因素。」

CalEarth的石窟設計已被航太總署NASA 研究過,並已獲得聯合國的認可和使用。雖然全球有60個國家有這樣的建築,但在美國,尤其是加州,它們很少被用作住宅。CalEarth的總裁卡利利(Dastan Khalili)表示,這種建築方式其實有非常多的益處。

「事實上,我們並不是從零開始。我們知道它是有效的,而且我們擁有技術,」卡利利解釋說。2008年他的父親納德哈利利 (Nader Khalili) 去世後,卡利利就和他的妹妹一起接下 CalEarth。

卡利利補充說:「如果大家此時齊心協力,將是一個絕佳的機會可以重建這些社區,提供安全、防火且與自然和諧相處的住房。它可以讓洛杉磯成為全國通過改革住房制度來抵禦氣候變遷的燈塔。」

伊朗僑民納德創辦了CalEarth,原是為遊民和貧戶提供快速且經濟的住房。受到伊朗沙漠之旅的啟發,他設計了一種建築,可以利用各地的土壤建造,並能長時間暴露在火中,還讓住者免受風雨侵襲。他的實驗的最終成果就是石窟,一個用裝滿泥土的沙袋盤繞而成的圓頂建築,並用鐵絲網加固。建築物上塗有灰泥以確保防水——CalEarth聲稱石窟的使用壽命沒有年限、至少可以經歷幾十年或幾世紀。

CalEarth長期以來一直向受到自然或人為災害影響的人免費提供線上建築課程。1月南加州爆發野火以來,觀看其視頻的人數增加了 131%。赫斯佩利亞園區全年也提供現場研討會和學徒培訓計畫。石窟的藍圖是開放的,沒有申請專利,這是蓄意之舉,因為它希望分享這些知識來「服務人類和環境」。

在國際上,石窟不僅被建造成住宅和後院辦公室,還被建造成島嶼度假村、婦女健康診所和孤兒院。更重要的是,這些建築物經歷過最極端的自然災害。2015年尼泊爾發生7.3和7.8級地震,週邊城鎮被夷為平地,而一座石窟卻屹立不倒;在波多黎各,有一座在2017年的瑪莉亞颶風中倖存下來;在 2017-2018年持續40天肆虐范杜拉縣的托馬斯野火中,有多座石窟安然無恙。

CalEarth並不是唯一在南加州野火之後察覺到機會的組織。Loescher Meachem Architects Inc. 的建築師羅舍(Ben Loescher)對防火土質建築的復興抱持樂觀態度。「在這些火災發生後,我們不再有藉口,我們必須尋找新的方法。其中一項新鮮事就是重新發現泥土作為建築材料,」羅舍說道。「幸運的是,我們對土坯的了解比50年前多得多。它可以像任何其他建築材料一樣進行分類、測試和設計。」

土坯房建築

已存在數百年歷史

土坯房在南加州其實已經存在了數百年,可以追溯到西班牙傳教時期,而在20世紀,它開始在洛杉磯的前身索諾拉鎮(Sonoratown)以及整個聖塔芭芭菈縣大量出現。直到今天,在洛杉磯仍然可以找到許多土坯房,包括奧爾維拉街(Olvera Street)上的古蹟阿維拉土坯房(Ávila Adobe),它被公認是洛杉磯最古老的房子,有207年歷史。除了用土質材料來建造,土坯還具有其他強大的特性,這加強了將其重新引入城市建築領域的理由。它的建造速度很快,成本比大多數現代住宅低得多。

這就是沙赫特 (Justin Schachter) 決定參加 CalEarth 開放日的主因。「當我聽到這個消息時,我還不確定是否願意開車兩個小時去赫斯佩利亞,」在NASA噴射推進實驗室JPL(Jet Propulsion Lab.)擔任電機工程師的沙赫特說道。「我仍然流離失所。我連續幾天甚至幾周都在四處遷居,我已經筋疲力竭了。但我很高興我來了,只是為了更好地理解,如果我們的家園不是由易燃物建造的,生活就不會受到如此大的衝擊。」

使用天然材料重建洛杉磯在經濟上是合理的,建造超級石窟的成本大約是使用傳統建法的三分之一。而且,即使在該成本之內,大部分也是勞動成本。但這個過程不一定容易,由於加州地震頻繁,建築標準是世界上最嚴格的之一,這使得房主很難獲得建築計劃的批准。

然而這並非不可能,正如加州已建成的 SuperAdobes 所證明的。這需要時間、資源以及與城市建築部門的反覆溝通,而這正是寶馬山居民米爾諾斯卡(Marysia Miernowska)希望改變的。

上個月她在網路上發起請願,呼籲洛杉磯市使用防火、天然的建築技術進行重建。它呼籲更新建築規範和資助廣泛的、工程師批准的計劃,使民眾更容易完成複雜的許可程序。它還建議對洛杉磯縣的自然建築項目提供財務激勵,並對研究、教育課程和外展計劃進行投資。截至目前,請願書已收到5000個簽名。

當參加 CalEarth 開放日的人們穿過 Earth One 溫馨的起居空間時,這種感覺很真實。一位訪客撲通一聲坐在客廳的沙發上,十指交叉放在腦後,仰頭凝視高高的天花板,而客房裡的一群女士則對內置壁櫥的深度驚嘆不已。儘管它看起來與 Zillow 上眾多的房子完全不同,但越來越多的人開始想像自己回到這種家。

霍斯特特說:「如果我們把房子按照原來的樣子重建,下次它們又會被燒毀,這真的不合理。」他計劃帶著兒子回來參加建築研習班。 「世界各國早已在建築中使用泥土。這是很好的機會,可以花一點時間做出明智的決定。」

小啟:洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版,每周四刊出。

‘My next home must be fireproof’: Why more Angelenos are looking to build ‘SuperAdobes’

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2025-02-20/superadobe-calearth-hesperia-fire-resistant-los-angeles