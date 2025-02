洛時精選／中國影業紅火 他卻在台找容身處

2。居住在北京的製片人王子劍表示,他因將電影「漂亮朋友(Bel Ami)」送至台灣影展而遭到中國當局的騷擾。但他仍堅持說:「對我們來說,這是唯一剩下的市場。」(Blackfin Production)

當製片人王子劍(Wang Zijian)製作電影「漂亮朋友」(Bel Ami)時,他就知道這部片不可能在中國上映。

這部黑白諷刺電影以中國北方的一座小雪鎮為背景,描繪了多對男同性戀伴侶交織的生活,而這類題材在中國的極權審查制度下幾乎無法通過。

王子劍認為,這部片也不太可能在香港 上映,因為中國共產黨對這個前英國殖民地的控制愈發嚴密。因此,與愈來愈多對審查感到憂心的中國電影人一樣,他轉向唯一剩下的華語市場:台灣。36歲、現居北京的王子劍說:「對我們來說,這是唯一剩下的市場。」

去年,他將這部電影送往台灣最具影響力的影展——金馬獎,希望這能為它爭取到商業上映的機會。

但這個決定也帶來風險。中國審查機構對試圖繞過政府審查、將作品送往海外的電影人施加愈來愈大的壓力。隨著中國對敏感題材(例如 COVID-19疫情 )的審查日趨嚴格,未獲官方批准的作品,將面臨影響電影人生活與事業的懲處威脅。

中國對台灣的特殊敏感性

對於台灣,中國政府的態度尤為敏感。北京聲稱台灣是中國的一部分,並誓言在必要時將以武力奪取這座民主島嶼。

2019年,一位金馬獎獲獎者在致詞時表達支持台灣獨立後,中國政府立即下令禁止中國電影人參加金馬獎,並強化了對台灣影展的封鎖。

台灣方面,則對中國電影在當地的上映數量設有嚴格限制——每年僅隨機挑選10部中國電影上映(從約50部提交作品中抽選)。這項政策可追溯至1990年代,當時兩岸才開始逐步開放文化交流。

難破台灣上映限制 請願放寬規定

通常,只有在國際影展獲得重要獎項的中國電影,才有機會獲得台灣商業上映的特許。2023年11月,王子劍的電影「漂亮朋友」在中國拍攝,並在金馬獎獲得最佳演技、攝影和剪輯等獎項。然而,這些獎項被認為影響力不足,未能讓該片取得商業上映資格。

今年1月,王子劍及其他電影人發起聯署請願,要求台灣放寬規定,為獲獎電影提供更多豁免機會,包括「漂亮朋友」。

尋求「國際電影」名義 繞過限制

該請願書還主張,「漂亮朋友」由法國公司資助並製作,應被視為國際電影,而非中國電影。然而,台灣方面依據主要演員的國籍來分類,因該片超過半數主要演員為中國籍,仍將其歸類為中國電影,適用每年10部的上映配額限制。

自2017年以來,中國政府開始要求所有劇情長片在國內外放映前,必須獲得官方審批。此舉促使愈來愈多中國電影人尋求與外國公司合作,以避開審查。

「沒有人知道一部電影是否會通過審查,」英國新堡大學電影與中國研究(Film and Chinese Studies at Newcastle University)教授余瓊(Sabrina Qiong Yu,音譯)表示,「這些規定的主要目的,其實是讓創作者自我審查,而非真正進行審查」。

這些新規定還加速了中國獨立電影節的衰退,使得不受官方認可的電影人幾乎沒有放映管道,迫使他們尋找海外市場。

「中國的審查制度一直存在,」余瓊說,「但當它變得愈來愈嚴苛時,許多電影人開始視台灣為展示作品的最佳選擇之一」。

2023 年,共有276部中國電影送往金馬獎參賽,創下2018年以來新高。 2018年正是中國政府宣布抵制金馬獎的前一年。

中國電影挑戰審查 台灣影展成突破口

去年,金馬獎最佳劇情片頒給了中國電影《一部未完成的電影》(An Unfinished Film),該片講述一個劇組在COVID-19 疫情初期因封控被困的故事,也獲得了最佳導演獎。

導演婁燁對中國政府懲罰違規電影人的手法再熟悉不過。他過去因拍攝LGBTQ+議題、民主運動等敏感題材,且未經授權就將作品送至國際影展,曾被中國官方暫時禁止執導。

然而,憑藉這次得獎,他的電影成功取得台灣商業上映機會。目前尚不清楚婁燁是否因去年送展金馬獎而遭到中國當局懲處。通過電影發行方,他婉拒了媒體的訪問邀請。

電影人面臨中國當局「無痕」打壓

王子劍透露,他與「漂亮朋友」導演耿軍因送展金馬獎,已遭中國當局騷擾,但拒絕透露細節。「中國政府的懲處方式,向來是避免留下痕跡,」他說,「當他們發現無法用道理說服你時,就會轉而利用權力來威脅你」。

台灣影展成亞洲禁片避風港

台灣影展長期以來被視為亞洲禁片的庇護所,曾展映許多在母國遭禁的電影,例如2021年香港紀錄片《時代革命》(記錄香港民主抗爭運動),以及2020年馬來西亞電影《南巫》(導演拒絕刪除涉及民間信仰與超自然的場景)。

然而,隨著兩岸關係惡化,中國電影在台灣的處境恐怕將面臨更嚴格的審查。

倡議廢除中國電影配額制度 成效不佳

台灣影評學會執行長翁煌德(Wonder Weng)長期倡議廢除中國電影配額制度,但推動成效不佳,主要原因在於台灣社會對中國電影的興趣有限。

翁煌德表示,雖然影迷和電影專業人士對中國獨立製片抱持支持態度,但台灣仍有部分群體強烈反對中國電影,視其為共產黨的宣傳工具。他說,「即使大多數人都知道這些限制不合理,卻也不太關心這個議題」。

台灣文化部回應《洛杉磯 時報》詢問時表示,將持續評估配額限制的必要性,但強調影展放映、抽籤制度及獎項豁免機制,已確保中國電影仍有在台曝光的機會。

無論如何,從市場規模來看,台灣(2300萬人口)的票房潛力遠不及中國(14億人口),對中國電影而言,台灣並非理想的商業市場。

「基本上,99%在台灣上映的中國電影票房都很慘淡,」台灣好威映象(Hooray Fimes)創辦人孫宗翰(Sun Tseng-han)表示。他曾參與《一部未完成的電影》的台灣發行規畫,但目前該片僅限於影展放映。他說,「我自己真的很喜歡這部電影,我想看看它是否有機會在台灣生存下來」。

中國電影人的最後希望:台灣

「漂亮朋友」製片人王子劍坦言,早在 2020、2021 年,他就曾考慮將作品送往台灣影展,但當時擔心此舉會招致中國政府的報復,遲遲未敢行動。這次,他覺得已經沒有什麼可失去的了。他說,「中國電影產業已被日益深化的審查制度摧毀,現在大家只是在拍政府想看的東西」。

如同許多中國獨立電影,「漂亮朋友」在中國的互聯網上完全沒有影評或報導,因為中國審查機構已全面封鎖相關內容。

然而,在金馬獎頒獎當晚,他的中國朋友傳來消息,中國社群媒體上出現了一場「輿論戰」,支持中國獨立電影的觀眾與審查機構展開了短暫的交鋒。王子劍說,「到了凌晨4點,審查機構最終獲勝,所有相關討論都被刪除了」。儘管如此,他仍感到滿足,因為他的電影至少在中國內部引發了一些討論。

「台灣,」他說,「是華語電影的最後一絲希望」。

小啟:洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版,每周四刊出。

Chinese films dodging censors have no place to go. Can they crack into Taiwan?