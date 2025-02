洛時精選╱南加沙漠蕞爾小國宣布「獨立」 發行護照錢幣

1月17日,蘇丹(左)主持司洛賈馬斯坦共和國築牆大典,圖中是該國「邊境沙皇」可樂納。(洛杉磯時報/ Tara Howard攝影)

1960年代興起的「微型國」(micro-nations)風潮,最近似乎有復興的趨勢。譬如在南加州 沙漠中的沙頓海(Salton Sea)之畔剛建立了一個超迷你國,號稱網上有2萬2000位國民,它的「蘇丹」(Sultan,領導人)甚至有廣播電台作為傳聲筒。

想像一下:在78號高速公路旁,有一片窄窄的沙質、荒涼的地帶,距離沙頓海只有幾哩之近。一面國旗和一個邊境 關口歡迎您來到「司洛賈馬斯坦共和國」(the Sovereign Nation of the Republic of Slowjamastan,原意為慢調子音樂國度)領土——加州帝王縣(Imperial County)最小的帝國——一位戴著黑色扁帽的邊境巡邏員會遞給您一本護照 ,並為您蓋上入境章,讓您進入這個已宣布脫離美國而獨立的微型國家。

國家名稱來源 建國者自己電台節目

這個超迷你國的GDP是零,正處於經濟崩潰的邊緣,因為它不徵稅、沒有全職居民,除了一個收費亭以外甚至沒有任何建築物。收費亭也是半開玩笑的作品,是最高領導人正在進行的行為藝術。

在首都杜布蘭迪亞 (Dublandia) 的中心,有一塊方形的混凝土,上面有一個電話箱、一根旗桿和國王「蘇丹」(Sultan,鄂圖曼土耳其帝國統治者的頭銜)的辦公桌,在司洛賈馬斯坦國界之外,這位蘇丹的名字叫蘭迪威廉斯 (Randy Williams)。

威廉斯是「Sunday Night Slow Jams」(周日晚間慢節奏音樂節目)的主持人,也是聖地牙哥Magic 92.5一個節目的主持人,他出生於芝加哥,在洛杉磯和土桑市(Tucson)長大。2023年訪問過土庫曼斯坦(Turkmenistan)後,他決定組建自己的國家,並自封為:聖上蘭迪威廉斯(His Excellency, Randy Williams),司洛賈馬斯坦的蘇丹。

該國尚未得到其他國家的承認,而且美國四面八方的把它緊緊包圍起來。微型國家運動是20世紀60和70年代興起的一種反建制的表達形式。威廉斯表示,他在訪問賭城雷諾(Reno)的摩洛西亞共和國(Molossia)以後受到了啟發,遂創立了自己的微型國。

事實上,微型國家是一些聲稱脫離其在技術上所屬國家而獨立的群體,儘管所在國並未承認它們擁有任何主權。威廉斯的國家有點像是個惡作劇、笑話。這是一篇諷刺作品,但並不完全清楚它所嘲笑的是什麼。蘇丹大部分時間似乎都在用這種行為來自娛自樂。

國民入籍宣誓 不穿Crocs品牌鞋

但最近司洛賈馬斯坦境內不太安寧。你可能會認為,由於居民稀少、地處偏遠以及土地上沒有任何明顯有價值的東西,這裡的犯罪率必然是零,但你就大錯特錯了。就在一個多月前,司洛賈馬斯坦「邊境」設置的攝影機,拍到兩名男子和兩個小孩闖入位於收費亭內的邊境辦公室,偷走了邊境特工埃索爾 (Ethel) 的人體模特兒(mannequin)。入侵者甚至在水泥地上潦草地寫下:「我們向司洛賈馬斯坦宣戰。」

這個盜竊發生得太容易,因為當時司洛賈馬斯坦的2萬2000位國民(身分可以透過網路取得,不需要居住權或出生權,只需要發誓不穿 Crocs的鞋子就行)都不在這片土地上。甚至連號稱「蝙」境巡邏局(Porder Batrol)負責人的可樂納(Mark Corona)也不在場。

可樂納隨身攜帶的手槍裡裝的不是子彈,而是龍舌蘭酒(tequila),他開一輛側面印有Porder Batrol字樣的皮卡車。他說他當時正在玩匹克球,才讓竊賊得以自由出入該地區。很難說可樂納在竊盜案發生時是否真的在打匹克球。

在與司洛賈馬斯坦官員打交道時,你很快就會發現一件事,對於任何報導過由魅力獨裁者統治的國家的記者來說,這一點應該很明顯:這個國家擁有自己的國營媒體,即司洛賈馬斯坦的通信和宣傳部,那代表你不能完全相信他們所說的一切。

幸運的是,大家已經建立了密碼來查明真相。如果蘇丹或可樂納附加說出「向上帝屈服」(hand to Go),那麼他們實際上是誠實的。如果他們不說,那就不見得可信了。譬如他們說這裡有機場(有說向上帝屈服),有實際可用的跑道(沒說向上帝屈服),那你就知道別開你的小飛機來這裡。

威廉斯向帝王縣議會申請把沙頓海(Salton Sea)改名為蘇丹海(Sultan Sea),縣議會表示既沒有意願(desire)也沒有管轄權(jurisdiction)來達成他的願望。另外,威廉斯把在廣播電台的工作小區塊(cubicle)兼做為司洛賈馬斯坦的領事館(consulate)。

有人說那批竊賊只是在惡作劇,但蘇丹說,我們是世界上最愛惡作劇的人,我們歡迎惡作劇,但某種行為如果會破壞東西並給人造成金錢損失,就不好笑了。那次闖入國境的事件導致蘇丹於12月某日下午來到這裡視察。由於犯罪行為的存在,蘇丹覺得必須在司洛賈馬斯坦周圍建造圍牆。

成立國防部 築邊境牆防入侵

他宣布新增一個國防部,由名叫查維斯(Travis)的人負責。圍牆本身不太可能將任何人擋在外面,但它會迫使人們必須通過邊境關口進入這個微國,邊境關口有多部攝影機記錄訪客的行為。

築牆大典(fence ceremony)那天,蘇丹穿著全套軍裝,包括一件飾有流蘇的墨綠色軍禮服,頭上戴著徽幟鮮明的大盤帽,場面十分莊嚴。他宣布,全國已啟動 GoFundMe 籌款活動來建造這堵牆,截至發稿時,已籌集到 6000多美元。接著蘇丹將柵欄的第一根樁子打入地面,築牆的工程正式開始。

接著是離開司洛賈馬斯坦的時候了,返回美國之前別忘了讓可樂納在你的新護照上蓋離境章。當您入境時,護照上的印章上寫著「歡迎」(Welcome)。當你離境時,章子是說「滾蛋」(Vamoose)。 想去司洛賈馬斯坦一遊的讀者,請上www.slowjamastan.org瀏覽詳情。

小啟:洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版,每周四刊出。

He runs a desert micro-nation by the Salton Sea. Population Zero.