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洛時精選╱雪松聖誕樹燈道 閃亮百年

洛時記者╱Jeanette Marantos，編譯╱胡立宗
2018年疫情前的燈會。（攝影Calvin B. Alagot╱洛杉磯時報）
2018年疫情前的燈會。（攝影Calvin B. Alagot╱洛杉磯時報）

洛杉磯縣艾塔迪那市（Altadena）的「聖誕樹燈飾道」（Christmas Tree Lane）知名度越來越高，每到12月中，遠遠近近的人就開始陸陸續續到訪。

今年的聖誕樹燈會12月7日已經開始，每晚6時亮燈、10時關燈，一直開放到2025年的1月5日，不想再耶誕與新年期間人擠人的，可以避開尖峰時間，悠閒地走在0.8哩長的聖誕樹專用道上。

13歲的志工Clyde Haslett正在更換燈泡。（攝影Genaro Moli...
13歲的志工Clyde Haslett正在更換燈泡。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）

正式名稱是Santa Rosa Avenue，大門設在Woodbury Road路口，往北一直到East Mariposa Street路口。至於為何不能一年到頭都維持，志工團體說，最大的原因還是氣候，當地靠山時有強風大雨，另外樹長得遠比想像中快，今年掛的、明年可能就攀不到了，這些都是維持不易的原因。

源起1880年 莊園泥巴路種下幼苗

早在1880年代，所謂的「Santa Rosa Avenue」還只是一條通往莊園的泥巴路，其主人正是艾塔迪那市的奠基者伍柏瑞（John Woodbury）。

伍柏瑞當年一看到當地茂盛的雪松就著了迷。這批雪松來自義大利，據稱在老家喜馬拉雅山可以活上千年，南加的氣候雖然活不了那麼久，但搭配著育種也能維持榮景。

76歲的會長瓦德羅每到年底依舊忙東忙西。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯...
76歲的會長瓦德羅每到年底依舊忙東忙西。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）
志工更換壞掉的燈泡。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）
志工更換壞掉的燈泡。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）
成長。

雖然伍柏瑞一直很想在當地正是蓋個宅邸，但是卻始終未建成，反倒是弟弟先在鄰近地段先蓋好了住宅。兩年後，未來的「聖誕樹燈飾道」，兩旁百餘棵的雪松已具規模。

到了1920年，大道已經以「Avenue of the Deodars」聞名，這也成為伍柏瑞留給當地的資產之一。艾塔迪那居民與巴沙迪那百貨店東Frederick C. Nash發想，開始讓雪松在節慶期間穿起花花綠綠的燈飾。

加上巴沙迪那市府與巴沙迪那同濟會的幫助，每年一度的耶誕燈會終於成為傳統。如今，「聖誕樹燈飾道協會」（Christmas Tree Lane Association）接手裝設、維護與拆除的工作。

而協會的會長瓦德羅（Scott Wardlaw）彷彿就是個纖瘦版的耶誕老人，76歲的他雖然腿腳已經有點不便，但每到9月底，他就會打起十足的精神，帶著志工們架設耶誕燈具。

2023年燈飾道民宅的裝飾。（本報資料照片）
2023年燈飾道民宅的裝飾。（本報資料照片）

現年80歲的先生與74歲的太太說，經過這麼些年，他們都沒想過要把燈會換個方式，雖然有人會說，來點小鎮氣氛吧，但他們還是覺得原味就好，畢竟Santa Rosa Avenue沒有人行道也沒有路燈。

22歲的志工工頭諾瓦克（Derek Nowak）八歲就開始當志工，現在正在念波莫那理工州大，他希望明年6月畢業後也能在附近找份工作，因為他真的很喜歡這裡的感覺。

他說，這麼多年來，當然會聽到有人覺得燈飾道太老氣、低科技，希望看到會閃的燈，再加上配樂，但這不是他們要的感覺，大家只是想靜靜地看掛在半空的燈，營造出彩色天頂與車輛慢行的感覺。

1948年12月25日的耶誕節燈飾道。（洛杉磯時報）
1948年12月25日的耶誕節燈飾道。（洛杉磯時報）
志工正在分送LED燈泡。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）
志工正在分送LED燈泡。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）

諾瓦克跟前輩瓦德先生都希望繼續維持傳統。瓦德說，他們只想為歷史多做一點，燈飾道是這個社區獨有的，讓大家覺得自己與眾不同。

新生代的史基德摩姊妹（Hannah and Tessa Skidmore）對於耶誕樹燈飾道為何能維持百餘年的問題有點不解，高二的妹妹Tessa說她就是跟著高三姊姊Hannah一起加入了志工團。

不過姊姊可是非常認真，私下承認她這些年花在燈飾道的時間超過400個小時，而一般高中生只需要40個小時的社區服務時數就能畢業。原因？姊姊聳聳肩笑著說，完工後看起來很酷啊。

高中生志工正在檢查燈泡。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）
高中生志工正在檢查燈泡。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）
22歲的諾瓦克正在靠電箱穩住燈泡線。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報...
22歲的諾瓦克正在靠電箱穩住燈泡線。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）

姊姊的同學Aaydan Aguilar從高一開始參加。他說，一開始只是為了換取社區服務時數，但從學校的扶輪少年服務團（Interact Club）知道了，燈飾道並不是市府弄出來的活動，而是社區自動自發的活動，因此他應該會一直做下去。

當然，需要志工幫忙的，不只是點燈前的十周，Christmas Tree Lane Lighting Ceremony與Winter Festival結束後，一樣也需要八至十個周末才能卸完燈具。

雪線低和疫情 僅此停辦2次

104年來，耶誕樹燈飾道只停辦過兩次，一次是1943年末至1944年初，這當然跟第二次世界大戰無關，而是當年的雪線非常低，居民擔心水力發電量不足而主動停辦。第二次則是2020年與2021年，原因正是新冠疫情。

1947年的燈會明信片（洛杉磯時報）
1947年的燈會明信片（洛杉磯時報）
幾個志工正在用力拉燈泡電線，紅衣者是會長瓦德羅。（攝影Genaro Molina...
幾個志工正在用力拉燈泡電線，紅衣者是會長瓦德羅。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）
一群志工正在整理電線與燈泡。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）
一群志工正在整理電線與燈泡。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）
1971年搬到耶誕節燈飾道的瓦德夫妻。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時...
1971年搬到耶誕節燈飾道的瓦德夫妻。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）

燈會2022年重新開始，風格也跟過去一世紀沒有太大差別，唯二的變化是，協會開始收35美元的會費，以支付電費、更換燈泡與保護老樹。第二個是LED燈泡越來越便宜，取代了耗電又用易碎的鎢絲燈泡。會長瓦德羅說，除了更亮又不容易壞，最大的好處還是省電費，從以往的2500美元降到不超過500美元。

另一個需要預先行動的則是許多雪松已經超過140歲，對於南加的氣候來說，它們都已經非常高齡了，因此這幾年開始，居民會特別注意雪松幼苗，長到可以移植就會幫它們換家，然後當老樹不行後，就把新樹補上去。正如快要大學畢業的諾瓦克所說，燈飾道不可一直都在，但他們都希望能讓這個傳統維持越久越好。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Jeanette Marantos。原文連結：How does a holiday tradition shine for 104 years? Meet Altadena’s village of volunteers

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