洛時精選╱雪松聖誕樹燈道 閃亮百年

2018年疫情前的燈會。(攝影Calvin B. Alagot╱洛杉磯時報)

洛杉磯 縣艾塔迪那市(Altadena)的「聖誕樹燈飾道」(Christmas Tree Lane)知名度越來越高,每到12月中,遠遠近近的人就開始陸陸續續到訪。

今年的聖誕樹燈會12月7日已經開始,每晚6時亮燈、10時關燈,一直開放到2025年的1月5日,不想再耶誕與新年期間人擠人的,可以避開尖峰時間,悠閒地走在0.8哩長的聖誕樹專用道上。 13歲的志工Clyde Haslett正在更換燈泡。(攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報)

正式名稱是Santa Rosa Avenue,大門設在Woodbury Road路口,往北一直到East Mariposa Street路口。至於為何不能一年到頭都維持,志工團體說,最大的原因還是氣候,當地靠山時有強風大雨,另外樹長得遠比想像中快,今年掛的、明年可能就攀不到了,這些都是維持不易的原因。

源起1880年 莊園泥巴路種下幼苗

早在1880年代,所謂的「Santa Rosa Avenue」還只是一條通往莊園的泥巴路,其主人正是艾塔迪那市的奠基者伍柏瑞(John Woodbury)。

伍柏瑞當年一看到當地茂盛的雪松就著了迷。這批雪松來自義大利,據稱在老家喜馬拉雅山可以活上千年,南加 的氣候雖然活不了那麼久,但搭配著育種也能維持榮景。

76歲的會長瓦德羅每到年底依舊忙東忙西。(攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報) 志工更換壞掉的燈泡。(攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報) 成長。

雖然伍柏瑞一直很想在當地正是蓋個宅邸,但是卻始終未建成,反倒是弟弟先在鄰近地段先蓋好了住宅。兩年後,未來的「聖誕樹燈飾道」,兩旁百餘棵的雪松已具規模。

到了1920年,大道已經以「Avenue of the Deodars」聞名,這也成為伍柏瑞留給當地的資產之一。艾塔迪那居民與巴沙迪那百貨店東Frederick C. Nash發想,開始讓雪松在節慶期間穿起花花綠綠的燈飾。

加上巴沙迪那市府與巴沙迪那同濟會的幫助,每年一度的耶誕燈會終於成為傳統。如今,「聖誕樹燈飾道協會」(Christmas Tree Lane Association)接手裝設、維護與拆除的工作。

而協會的會長瓦德羅(Scott Wardlaw)彷彿就是個纖瘦版的耶誕老人,76歲的他雖然腿腳已經有點不便,但每到9月底,他就會打起十足的精神,帶著志工們架設耶誕燈具。 2023年燈飾道民宅的裝飾。(本報資料照片)

現年80歲的先生與74歲的太太說,經過這麼些年,他們都沒想過要把燈會換個方式,雖然有人會說,來點小鎮氣氛吧,但他們還是覺得原味就好,畢竟Santa Rosa Avenue沒有人行道也沒有路燈。

22歲的志工工頭諾瓦克(Derek Nowak)八歲就開始當志工,現在正在念波莫那理工州大,他希望明年6月畢業後也能在附近找份工作,因為他真的很喜歡這裡的感覺。

他說,這麼多年來,當然會聽到有人覺得燈飾道太老氣、低科技,希望看到會閃的燈,再加上配樂,但這不是他們要的感覺,大家只是想靜靜地看掛在半空的燈,營造出彩色天頂與車輛慢行的感覺。 1948年12月25日的耶誕節燈飾道。(洛杉磯時報) 志工正在分送LED燈泡。(攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報)

諾瓦克跟前輩瓦德先生都希望繼續維持傳統。瓦德說,他們只想為歷史多做一點,燈飾道是這個社區獨有的,讓大家覺得自己與眾不同。

新生代的史基德摩姊妹(Hannah and Tessa Skidmore)對於耶誕樹燈飾道為何能維持百餘年的問題有點不解,高二的妹妹Tessa說她就是跟著高三姊姊Hannah一起加入了志工團。

不過姊姊可是非常認真,私下承認她這些年花在燈飾道的時間超過400個小時,而一般高中生只需要40個小時的社區服務時數就能畢業。原因?姊姊聳聳肩笑著說,完工後看起來很酷啊。 高中生志工正在檢查燈泡。(攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報) 22歲的諾瓦克正在靠電箱穩住燈泡線。(攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報)

姊姊的同學Aaydan Aguilar從高一開始參加。他說,一開始只是為了換取社區服務時數,但從學校的扶輪少年服務團(Interact Club)知道了,燈飾道並不是市府弄出來的活動,而是社區自動自發的活動,因此他應該會一直做下去。

當然,需要志工幫忙的,不只是點燈前的十周,Christmas Tree Lane Lighting Ceremony與Winter Festival結束後,一樣也需要八至十個周末才能卸完燈具。

雪線低和疫情 僅此停辦2次

104年來,耶誕樹燈飾道只停辦過兩次,一次是1943年末至1944年初,這當然跟第二次世界大戰無關,而是當年的雪線非常低,居民擔心水力發電量不足而主動停辦。第二次則是2020年與2021年,原因正是新冠疫情。 1947年的燈會明信片(洛杉磯時報) 幾個志工正在用力拉燈泡電線,紅衣者是會長瓦德羅。(攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報) 一群志工正在整理電線與燈泡。(攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報) 1971年搬到耶誕節燈飾道的瓦德夫妻。(攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報)

燈會2022年重新開始,風格也跟過去一世紀沒有太大差別,唯二的變化是,協會開始收35美元的會費,以支付電費、更換燈泡與保護老樹。第二個是LED燈泡越來越便宜,取代了耗電又用易碎的鎢絲燈泡。會長瓦德羅說,除了更亮又不容易壞,最大的好處還是省電費,從以往的2500美元降到不超過500美元。

另一個需要預先行動的則是許多雪松已經超過140歲,對於南加的氣候來說,它們都已經非常高齡了,因此這幾年開始,居民會特別注意雪松幼苗,長到可以移植就會幫它們換家,然後當老樹不行後,就把新樹補上去。正如快要大學畢業的諾瓦克所說,燈飾道不可一直都在,但他們都希望能讓這個傳統維持越久越好。

(原文來自洛杉磯時報,撰稿記者為Jeanette Marantos。原文連結:How does a holiday tradition shine for 104 years? Meet Altadena’s village of volunteers)