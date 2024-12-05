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1.5億年旅程 綠恐龍「齧塔莉」從侏羅紀到現代園區

洛時記者╱Corinne Purtill，編譯╱胡立宗
工人正在布拉福鎮將密封好的齧塔莉化石裝車。（洛杉磯縣自然歷史博物館提供）
工人正在布拉福鎮將密封好的齧塔莉化石裝車。（洛杉磯縣自然歷史博物館提供）

時間：1億5000萬年前 地點：勞亞大陸

齧塔莉（Gnatalie）的大嘴一張，在遍布苔蘚的地面上留下一道弧形缺痕，她的恐龍顎含住了她的獵物，然後抬起頭，移動相對輕巧的身軀往另一區蕨類出發。

侏羅紀晚期的史前勞亞大陸（Laurasia，原始歐亞陸塊），恐龍已存在了8500萬年，齧塔莉是數量眾多草食動物群的一員，每天穿梭於松柏、銀杏、木賊蕨、南洋杉之間。

齧塔莉體重10噸、身長75呎，長頸與長尾形成絕佳的平衡，附近的群體則有吃素的甲龍與吃葷的異特龍，另外還有小到不行、到處亂竄的哺乳類。

許久之後，齧塔莉以化石型態將會來到洛杉磯縣自然歷史博物館（Natural History Museum of Los Angeles County），但是當時的洛杉磯還是一片處於淺海的爛泥地。

不過，齧塔莉身上還有許多未解之謎：她的性別，雖然本文依命名暫稱為「她」；也不知道她的死因是生病、受傷或只是年歲到了；但我們知道的是，她活了30年，躺下後就再也沒起來過。

自然將她的皮肉化去，骨架則被水沖到沙地，最後在一堆淤泥中變成了化石。

古生物學家正在發掘齧塔莉等生物的化石。（洛杉磯縣自然歷史博物館提供）
古生物學家正在發掘齧塔莉等生物的化石。（洛杉磯縣自然歷史博物館提供）

時間：8000萬年前至5000萬年前 地點：拉臘米迪亞古大陸

拉臘米迪亞（Laramidia）地面上的生物來來去去，但齧塔莉安詳地躺在沉積層裡，數千年如一日，只差在泥土變成了岩石。齧塔莉骨架的有機物由礦石替代。

當地因為火山運動產生了大量綠鱗石（celadonite），因此齧塔莉變成了綠色。就算地表的恐龍滅絕，但地下的齧塔莉依然完好。

時間：600萬年前 地點：北美大陸

地殼運動分開陸塊，海洋面積變大，北美大陸開始出現後人稱之為大峽谷等的地景奇觀。齧塔莉則置身於紀念碑谷（Monument Valley），位於數百萬年後的猶他州與亞利桑納州之間。

齧塔莉化石的加固。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）
齧塔莉化石的加固。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）
Research Casting International的蒸氣龐克一景，技師...
Research Casting International的蒸氣龐克一景，技師正在為齧塔莉做最後的調整。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）

時間：2007年 地點：猶他州

漫長的歲月過去，原本恐龍同輩暢行的地區，變成了人類口中的科羅拉多高原（Colorado Plateau）。

最近的村落也有了名字布拉福（Bluff, Utah），就連很遠的沙漠考古站裡也開始出現古生物學家。

學者查看的不是岩石本身，出乎意料呈現綠色的齧塔莉。

齧塔莉的尾巴。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）
齧塔莉的尾巴。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）
古生物學家齊雅皮在Research Casting International庫...
古生物學家齊雅皮在Research Casting International庫房檢視齧塔莉。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）
進駐NHM Commons之後的齧塔莉。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯...
進駐NHM Commons之後的齧塔莉。（攝影Genaro Molina╱洛杉磯時報）

時間：2008年至2019年 地點：猶他州

古生物學家在自然歷史博物館恐龍研究所（Dinosaur Institute）的主任齊雅皮（Luis Chiappe）的帶領下重回原地，還帶了發電機、帳篷、電鑽與牙科工具。在一堆蚊蚋中，他們開始挖掘齧塔莉。

第一項發現是根受損的腿骨，之後其他骨骼陸續出土。

這片岩石下不只有齧塔莉，還有其他蜥腳亞目的同類，圓頂龍屬、鱷亞科、甲龍屬與鳥腳亞目的恐龍，他們都是在1億5000萬前被沖刷到此地的。

專家們每年夏季都會來一趟，不過許多的化石連他們都難以辨認，但有種神秘恐龍比其他動物的化石更多也保存的更好。

最後這個恐龍定名為「齧塔莉」（gnat-Natalie，Gnatalie），因為附近的蚊蚋讓人印象太深刻。

泛綠的齧塔莉，每塊骨骼都嚴密包裝，用卡車送到700哩外、位在博覽公園（Exposition Park）的自然歷史博物館。

時間：2008年至2022年 地點：洛杉磯縣

洛縣的自然歷史博物館一處沒有對外開放的區域，標本製作師開始清理、測重、歸類各個化石。這時的齧塔莉還是的沒露出全貌的謎。

初步整理完數百片的化石後，工作人員大概有了個雛形，知道他們發現了蜥腳亞目的恐龍，長頸、長尾的四腳動物。這個怪異的恐龍有著重龍屬的脖子，卻有梁龍屬的脊梁，整個身形推估起來，齊雅皮大概知道齧塔莉是一種第一次被發現的恐龍。

考古學界很難發現完好無缺的恐龍，齧塔莉也不例外。但是從已經發現的骨骼上，古生物學者拼湊出的齧塔莉的大概形貌，透過電腦運算，齧塔莉的內部骨架億萬年來首度完整呈現。

齧塔莉的歸宿，自然歷史博物館有個構想，他們的新迎賓大廳正要啟用，開闊的空間正好需要一個大個頭的展品，最好的選擇當然這世界獨一無二的綠恐龍。

於是這兩百塊骨頭又被打包，進行2600哩的北征。

2007年後，數百人在十年間持續挖掘化石。（洛杉磯縣自然歷史博物館提供）
2007年後，數百人在十年間持續挖掘化石。（洛杉磯縣自然歷史博物館提供）

創辦人梅伊（Peter May）等人在庫房的最後方，讓齧塔莉在躺了1億5000萬年後，終於又站起來了。齧塔莉的頭偏右、尾巴偏左，給人她正在轉頭看某件東西的印象。

350塊骨頭組成的骨架，三分之二是化石，其他則是3D列印的複製品，每一塊都手工上色，以配合化石的色調。

Research Casting International 的人忙著檢視還有那些部分需要補強，洛杉磯來的博物館員工則忙著標記未來該怎麼放。

負責展覽的副總Chris Weisbart說，他們希望每個看到齧塔莉的人，都會因此想要更瞭解她。

齧塔莉將會站在特製的平台上，除了能讓民眾看得更清楚，也避免熱情過頭的人跳起來去摸一把。

多數時候，齧塔莉天生的骨骼決定了她的站姿，但某些部分則要靠人來擺。有一次。齊雅皮、梅伊與人在葡萄牙里斯本的學者摩丘（Pedro Mocho）在ZOOM會議討論起來，因為齧塔莉的一塊尺骨位置感覺怪怪。

齧塔莉的暫時頭骨。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）
齧塔莉的暫時頭骨。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）
Research Casting International暫時存放化石的架子。...
Research Casting International暫時存放化石的架子。（Ian Willms為洛杉磯時報拍攝）

摩丘最後說，「尺骨角度很怪」，因此整隻前腳都要調整。尷尬地齊雅皮回答，「那我們有很多事得做了」。梅伊則一語雙關地笑說，「時間很多啦」。

時間：2024年地點：洛杉磯縣

11月24日，洛縣自然歷史博物館的新迎賓大廳NHM Commons啟用，7500 expansion.

今年稍早，館方公開為綠恐龍徵名，但是Sage（鼠尾草）、Olive（橄欖枝）都未獲青睞，反倒是古生物學家的稱呼Gnatalie（齧塔莉）大受歡迎。

齧塔莉未來都將留在大廳裡歡迎每一位訪客，頭朝向面對Lucas Museum 預定地的窗戶。身高越矮的人，看齧塔莉的角度越好，因此小孩會比爸媽更開心。嗯，齧塔莉腳邊又會有一堆哺乳類亂竄了。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Corinne Purtill。原文連結：

https://www.worldjournal.com/wj/preview/121359/8405492?mt=1733373133570#:~:text=https%3A//www.worldjournal.com/wj/preview/121359/8405492%3Fmt%3D1733372930175

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