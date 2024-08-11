旅遊／老蔣故居 奉化華麗轉身

武嶺城門。(圖／立青提供)

從上海到奉化車程約二小時，途經「杭州灣跨海大橋」，橋長36公里為避免駕駛視覺疲勞，特將護欄分段漆成彩虹七色，起頭為紅色當看到紫色時表示快過完了，是個相當人性化的設計，前次來大橋中點「觀光 塔」尚未完工，這次又因大霧還是沒能造訪，留到下次再來吧。

武嶺城門 氣派雄偉

奉化溪口是老總統的故鄉，是個山明水秀的寶地，先前已保留得不錯，近年來建設更是大有進步；兩岸雖仍在對峙，但對一代偉人的尊敬，卻是有目共睹的。進入溪口鎮迎面而來就是雄偉的城門，上書「武嶺」二字，就鄉鎮而言，有這般城門的實不多見。

溪口遠眺。(圖／立青提供)

進城後沿右邊是「武嶺中學」，乃是由老總統親手興建的，原址已改為圖書館，學校則移至後方公路邊，仍在運行，每年都有不少學生考上高校。鎮上的街道整理過，顯得寬敞整潔，一旁右側的商業區生意興隆而不凌亂，另側則是「剡（音善）溪」，溪水清澈平靜，小學課本有關魚兒逆水奮進的場景，需到上游淺水區才能看到。

武嶺學校和博物館。(圖／立青提供) 溪口牌樓商圈。(圖／立青提供) 溪口剡溪。(圖／立青提供)

兩蔣故居 古色古香

「兩蔣故居」占地4800平方公尺，兩進一樓的祖產是清代建築計1850平方公尺，分別為「玉泰鹽舖」和「豐鎬房」，可以看到「兩蔣」兒時誕生的房間以及王太夫人的小樓和毛太夫人被日本飛機轟炸遭牆倒壓死的巷道。整體而言是所古色古香大戶人家的風格。

蔣氏宗祠。(圖／立青提供)

「小洋房」是經國先生和方良女士的住所，一樓一底西式造型，客廳有鋼琴家具布置雅致，面對溪水的窗前立有「血債血還」的石碑，來紀念亡母。

蔣母墓道 國民史縮影

「蔣母墓道」在步行不到七百公尺的山坡上，全程均為青石板鋪設，大家風範整齊美觀。途中有「 下轎亭」，凡是蔣氏子孫，到此需下轎下馬，改為步行前往祭祀。墓廬名為「慈庵」有國父孫中山祭蔣太夫人文，以及多位國民政府大員的祭文，一圈看完好似又讀了一遍「民國史」。

蔣母之墓。(圖／立青提供) 蔣母墓廬。(圖／立青提供)

登妙高台 俯視全鎮

「妙高台」離市區中心有點距離是座山坡，建有涼亭可俯視溪口鎮全景，風景優美，回想桃園「角板山官邸」的「思親亭」顯然同出一轍。老總統在國共內戰下野時，退隱於此間設有指揮中心，邀請黨國軍政大老來此共商國是。展示大廳中有大量重要照片和文物可供研究，退守台灣建立復興基地的方案就是在此處決定的。

妙高台。(圖／立青提供) 妙高台亭。(圖／立青提供) 老總統下野時接見黨內大老。(圖／立青提供)

「千丈岩」距離不遠，然而時間不夠，決定日後再來遊覽。

彌勒寺 列四大聖山

「彌勒寺」就在路邊，規模弘偉金碧輝煌，由於彌勒佛在佛教傳說中是救世主，又圓寂於此，此間因而躍升為佛教四大聖山之一；石碑上刻有一聯：「大肚能容容天下難容之事，笑顏常笑笑天下可笑之人」，如此豁達的精神，難怪成了信徒心中的佛。

不遠的山頭上建有巨型彌勒金像坐佛一座，俯視山下眾生，真是佛是一座山，山是一座佛的奇景。

春滿大地百花開，奉化的櫻花和玉蘭花還沒有凋謝，艷麗的桃花已蠢蠢欲動，無數的花苞聚在枝頭等待最佳時刻綻放。近年來奉化廣植桃花，試圖重現「桃花源」美麗田園景象，地方政府已訂定四月十五日為桃花節，並舉辦「奉化馬拉松運動大會」，可讓選手們在花香景美中爭取勝利。

「奉化博物館 」位於文化中心西北角，依托原「熱電工廠」遺址而建相當環保，內設三個常設展廳和五個臨時展廳，走進大廳是一組竹節型巨浪藝術裝置，象徵奉化海進海退的演變和「良渚文化」人類文明的形成。

雪竇山。(圖／立青提供)

小啟

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