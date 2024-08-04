精打細算／善用工具籌大學學費 減輕負擔

據統計，位於紐約市區的哥倫比亞大學，就讀4年的花費估計超過50萬元，是全美最昂貴的學府。(本報資料照片)

美國大學學費昂貴眾人皆知，財經新聞網站CNBC於6月下旬引述美國金融科技公司Self Financial最新統計稱，位於紐約市的哥倫比亞大學（Columbia University）學費高居全美四年制大學榜首，4年總費用超過50萬元；Self Financial公布全美最貴大學排行榜，前10名的4年學費都在44萬元以上。

★財務援助 概分4大類

此外，「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）針對全美大專院校學雜費進行普查。2023-2024學年度全美私立大學平均4萬2162元，公立大學則是外州學生2萬3630元、本州學生1萬662元；依此推估，留在自己居住州就讀公立大學的學雜費最低，比起讀私立大學便宜將近75%。

公立大學對本州居民提供相當優惠的學費，名校柏克萊加州大學就是其中的佼佼者。(本報資料照片)

讀大學所負擔的成本概分為「學費」（Tuition）和「雜費」（Fees）。學費是大學總成本最大的部分，是教學所需金額；至於「雜費」，是除了學費的額外費用，學生通常要付了這些費用才能報名、上課，有些是校園內每位學生都要付的費用，有些則是特定專業或階段需要支付的費用，住宿生活費要另外計算。

就算選讀最便宜的州內公立大學，每年仍要負擔上萬元，財務吃緊的家庭未必有辦法支付，必須向外尋求資金援助。

除了家庭既有存款，其他用來支應大學學雜費的資金來源都可統稱「財務援助」（Financial Aid）；「美國新聞與世界報導」將「財務援助」依援助的方式概分為四大類，包括補助金（Grants）、學獎金（Scholarship）、聯邦及私營機構貸款 、工讀。

進入大學深造對年輕人的一生有著重要影響，但美國大學的學費也十分昂貴。(美聯社)

獎學金和補助金是免費贈送、不必償還；貸款則要連本帶利償還；至於工讀，則是用工作時間和勞力換取金錢。

「美國新聞與世界報導」引述學生貸款機構沙利美（Sallie Mae）主導的Sallie Mae/Ipsos 2023年度調查指出，對一般家庭來說，獎學金和補助金大約分擔大學費用的29%。

不同援助的來源各異，主要包括聯邦和州政府、大學、高中、基金會和企業，不論援助來自何處，每位學生所能獲得的援助金額多半依聯邦、州和機構指導方針來推估。

「美國新聞與世界報導」說，如果因受助者的條件依據區分，財務援助有「基於需求的援助」（need-based aid）以及「成績優異援助」（merit-based aid）。

援助提供者可能是聯邦政府、學校、私人機構或公益團體，多半會以「聯邦學生援助申請表」（Free Application for Federal Student Aid，簡稱FAFSA）的資料進行評估。因此，幾乎每個學生申請大學前都會填寫FAFSA表格後送出，這分資料非常重要，是爭取各項獎助學金的基本依據。

★聯邦補助金 不必償還

「基於需求的援助」：主要根據申請者的經濟狀況提供援助，以聯邦援助為例，政府根據 FAFSA 計算出家庭是否有能力支付大學費用，進而確定是否提供援助。

「成績優異援助」：主要是針對具有特定才能、運動表現或學術能力的學生頒發獎助學金，並非基於財務需求。

教育部表示，多數學生有資格獲得某種類型的聯邦財務援助；主要包括貸款、補助金和工讀三大類。

聯邦學生貸款（Federal student loans）是政府提供固定利率貸款。每年7月1日確定新學年利率。確定後，整個貸款期限都維持不變。聯邦貸款主要是「直接貸款計畫」（direct loan program），合格的大學部學生若在被撫養的情況下貸款，總額最高達3萬1000元，未受撫養的獨立大學生最多可貸款5萬7500元。

聯邦補助金（Federal grants）是免費奉送的資金，不必償還。

佩爾助學金（Pell Grant）是最主要的高等教育聯邦補助金，其資格取決於各家庭的「學生援助指數」（SAI），在FAFSA表格中計算。2023-2024 學年度（領用助學金期間為2023年7月1日至2024年6月30日）的佩爾助學金最高額為7395元，2024-2025學年度最高額也是7395元，SAI介於負1500元和零之間的家庭有資格獲最高額佩爾助學金。

學生須填寫FAFSA表格後提交給學校，由校方核定資格以及補助額度，就讀大學期間每年都要填FAFSA表、年年申請，這樣才能持續獲得佩爾助學金。

參與佩爾助學金計畫的學校，每年都會從教育部取得足夠資金，發放助學金給合格學生；學生無論從其他管道取得多少補助，都不會影響佩爾助學金金額。

符合條件的學生可以參加校園內為主的兼職工作計畫，幫助支付大學相關費用。(新華社)

工讀（Work-study）是為學生提供校園內為主的兼職工作的聯邦計畫，幫助學生付大學相關費用。學生須申請FAFSA以獲基本資格，而後證明有經濟需求。工讀生每小時最低薪資7.25元，即聯邦最低工資。根據沙利美調查，2022至2023年聯邦工讀助學平均金額為1821元。

州府提供的大學費用財務援助多半以州內居民為限。

以紐約州 為例，TAP助學金（Tuition Assistance Program，TAP）援助對象是在紐約州合格學校就讀的紐約州居民，由紐約州高等教育服務公司（New York State Higher Education Services Corporation，HESC）管理，每年援助金額5665元，不必償還；隔年要申請大學的高中高年級生（senior）就可申請。

至於大學援助，專家表示，除了透過FAFSA申請聯邦和州政府的「基於需求援助」，還可進一步爭取「成績優異援助」，等同於獎學金。不過，並非所有學校都提供獎學金，有些僅在特殊情況下保留獎學金，有些學校要求學生保持一定的平均成績（GPA）。

除了聯邦、州、大學提供援助，另有一些企業或非營利機構也提供援助。

例如和平工作隊（Peace Corps），志工可獲協助；又如後備軍官訓練團計畫（ROTC），參加訓練團的學生既可學習、接受培訓，還有機會獲得獎學金以支應學雜費、書本費或食宿費。

退伍軍人、現役軍人及其家屬也可透過軍事福利支付學費，根據退伍軍人法案（GI Bill），退伍軍人福利可涵蓋全部或部分大學學雜費。

許多非營利組織也提供助學金，無須償還。申請大學訊息供應網站Unigo.com推薦十個主要由企業贊助的基金會，可善加申請；包括：國家優秀學生獎學金機構（The National Merit Scholarship Corporation）；The Scholarships for Excellence program；蓋茲基金會獎學金計畫（The Bill and Melinda Gates Foundation Scholars Program）；可口可樂獎學金基金會（The Coca-Cola Scholars Foundation）；戴爾電腦獎學金計畫（The Dell Scholars Program）；谷歌公司獎學金計畫（The Google Lime Scholarship Program）；微軟潛能創意杯競賽（The Microsoft Imagine Cup）；百事可樂基金會獎學金（The PepsiCo Foundation Scholarships）；沃爾瑪獎學金計畫（The Walmart Scholars Program）；全錄科技少數族裔獎學金計畫（The Xerox Technical Minority Scholarship Program）。

來自台灣的國際非營利慈善組織慈濟基金會（The Buddhist Tzu Chi Charity Foundation）也提供獎學金，名稱為「Tzu Chi USA Scholarship」的獎學金每年10月底開放申請、4月底截止，設有學業成績等規定，2023-2024年度獎學金金額1500元。

無論申請獎學金、佩爾助學金等補助金、工讀，甚至學生貸款，申請對象不論是聯邦或州政府、大學或者私營企業、非營利機構，幾乎都會以FAFSA表格裡的資料為依據；所以，申請大學務必要填寫並送出FASFA表格，有些州甚至規定高中生須完成並送出FASFA表格才能畢業。根據聯邦最新報告，2022年聯邦政府透過FASFA申請而撥款約1116億元補助金、幫助980萬學生完成學業。

眾多學生和家長在工作人員的協助下，填寫FAFSA申請表格。(本報資料照片)

★填寫FAFSA表 8大步驟

填寫FAFSA表格並遞件申請，這一連串過程對許多家庭來說頗為複雜，不過，最新的2024-2025年度新版申請文件大幅精簡，可省略26個問題，順利的話可在十分鐘內填寫完成，申請者可使用電腦、手機或平板電腦上網填寫FAFSA申請表。

美國教育部設有「聯邦學生補助辦公室」（Office of Federal Student Aid），辦公室官網清楚列出填寫2024-2025年度FAFSA表格的八大步驟，表格有些部分需要學生本人填寫、有些由家長填寫；該辦公室強烈建議學生本人盡早開始填寫並完成他們的部分。

以下是家長部分的填寫步驟，可請求中文口譯協助。

第一步，建立帳戶並收集文件：無論是家長或學生，每一位填寫資料者都必須設立一個StudentAid.gov帳戶，才能存取並填寫表格，而且要各自設帳戶，不能共用。沒有社安碼（Social Security number）也可建立帳戶。

開立帳戶後，就會取得FSA ID識別碼，將成為申請聯邦學生援助流程的合法電子簽名。日後每年填FAFSA表格都需要這個帳戶。

除了開立帳戶，家長也要著手準備相關文件及資訊以便順利填表，主要包括學生社安碼（非公民則填A-number）、配偶基本資料（姓名、出生日期、社安碼及電郵地址）、2022年報稅 表文件（聯邦所得稅申報表、W-2以及家長和孩子的工作收入等其他紀錄）、子女撫養費紀錄、家長和學生的銀行明細表和投資、企業等紀錄。資料備妥後便可開始填寫FAFSA表格。

第二步，在設立的StudentAid.gov帳戶填寫FAFSA表格：到fafsa.gov網站並進入FAFSA主頁，而後選擇「開始新表格」；接著將被引導登入預先設立的StudentAid.gov帳戶。登入後進入下一頁，家長和學生各有單獨選項，各自選擇自己的類別。

家長到「學生資訊」頁面上應填入孩子姓名、出生日期、社安碼等資訊，必須與社會安全卡顯示的資訊完全一致，或與學生的StudentAid.gov帳戶匹配，以免出現錯誤。

第三步，填寫「學生個人狀況」單元：家長將在這個單元回答一系列問題，確定子女是被撫養或者獨立的學生，這個答案將影響學生是否需要在FAFSA表格上提供父母資訊。

回答完所有問題後，頁面將顯示學生是被撫養、獨立或者暫時獨立；其標準與國稅局的報稅認定準則不同，即使孩子與父母不同住且分開報稅，仍可能在此被視為被撫養學生。

如果是被撫養學生，必須在他們的FAFSA表格上填寫家長資訊，獨立學生不需要家長資訊。

第四步：同意和批准。

身為家長進入FAFSA表格的家長單元時，將在第一頁驗證自己的資訊；驗證後，系統將要求您同意並准許將聯邦稅務資訊直接從國稅局轉移到FAFSA表格。

必須完成這些同意與批准，孩子才有資格獲得聯邦學生援助。

重要的是，家長給予同意和批准並不表示對孩子承擔財務責任；不過，如果家長選擇申請「父母加貸款」（parent PLUS loan），將在簽署「主本票」（Master Promissory Note，MPN）後承擔貸款的財務責任。

第五步：完成「家長人口統計」（Parent Demographics）單元。

家長在此提供婚姻狀況、報稅狀況、合法居住州等資料。婚姻狀況、報稅狀況的選擇結果將決定是否需要其他人填表，假如是已婚、離婚、分居或再婚，您孩子的另一位家長以及／或者您現任配偶必須參與填寫孩子學生端的FASFA表格。

填寫FAFSA之前應先準備好稅表，完成家庭財務資訊。(美聯社)

第六步：完成「家長財務」（Parent Financials）單元。

透過前述「同意和批准」步驟可將聯邦稅務資訊直接從國稅局轉移到FAFSA表格，此外，仍必須在這個單元裡提供其他財務資訊；在2024-25年度FAFSA表格裡填寫的內容應源自2022年報稅表。

這個單元需要填寫的財務資訊包括：您或家裡任何人的聯邦福利、提交2022報稅表以來家庭規模是否發生變化、2024年7月1日至2025年6月30日期間家中有多少人將上大學、投資淨值、收到的子女撫養費等等，務必一一耐心填寫。

第七步：在FAFSA表格上簽名。

一旦完成FAFSA表格的家長部分，便可查看您先前提供的答案和資訊。如發現錯誤，可及時更正，更正後再點擊「繼續」，被帶往簽名頁面，到了簽名頁面，可查看FAFSA表格的條款和條件。FAFSA表是法律文件，您將使用 StudentAid.gov帳戶的使用者名稱和密碼以電子方式簽署文件。查看條款和條件確定同意後，便可勾選「簽名」，填表作業便算完成。

如果您被邀請作為學生FAFSA表格的填表人（contributor），您孩子也完成學生部分的填表作業。那麼，只要不需要其他填表人參與，您就可以勾選「簽名並送出」（Sign and Submit）。

第八步：確保孩子針對學生部分提供資訊、同意，並批准、簽名。

身為家長填寫家長部分的所有資料之餘，也要確保孩子完成學生部分，其中包括「學生人口統計」、「學生財務」和「選擇學校」等內容。孩子們身為學生也同樣要開立StudentAid.gov帳戶、取得FSA ID並一步步填寫FAFSA表格。

在您的孩子提供所需資訊，並獲得他們的同意和批准並簽署表格後，即可提交FAFSA表格。

目前，FAFSA表格只有英文版和西班牙文版，華人家長如果需要服務，可請求中文普通話口譯員出面協助。專家建議，家長們請求口譯員協助前先備妥必要的資訊和文件。

備齊資訊和文件後，可致電833-610-2590請求口譯員幫忙；撥通電話後，將有語音提示語言選擇，按「7」即選擇英語和西班牙語之外的其他語言協助，將有人員接聽電話。這時請準備好用英語說：「Interpreter-Mandarin」，接下來，接線人員就會請講中文的口譯員接聽電話，可能需要幾分鐘。

詳細資訊，可參考https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out/request-interpreter/mandarin。