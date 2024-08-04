親子話題／你最特別 為孩子拍手叫好

「你最特別」餐盤。(作者提供)

近二十多年裡，我住的城市成長最快速的商業竟然是「補習班」，幾乎每條街，或每個商業區，一家家各種形式的補習班不斷地冒出來。這讓我挺詫異，美國的學業壓力不若當年我年輕時承受聯考的嚴厲，補習班現象合該都是望子（女）成龍（鳳）的心理反射。縱使日後孩子的出路並非不重要，相對而言，「幸福與快樂」應該與我們的生活更貼近，而補習班會否反其道而行？

閲讀替代補習 遠離功利

以「閲讀」替代補習只是打個比方，原在我與自己的孩子都覺得閲讀的世界趣味無窮，可周遭有趣的花樣不勝枚舉，每個人皆可落腳在自己喜歡的領域。補習本身卻沾染了功利的氣味，孩子在成長的過程中，如果過於强調功利，生命的視野將被局限。

我教書的學生裡曾有一對兄弟，父親長時出差在外，母親的精神狀態時好時壞，兩兄弟挺能照管自己，對於學業卻不斤斤計較，常見他們臨時抱佛腳。然天生資質聰慧，雙雙進入柏克萊加州大學 ，哥哥成為律師，弟弟自開電腦公司。

舉這對兄弟作例，並不在他們長大後成就了自己的事業，只緣每個人天生資質不一，最重要的是發掘個人的潛力與興趣。做父母的，好像陪在孩子旁邊敲鑼呐喊，幫助他們認識自我，超越自我，培養健康的人生觀，建立良好的興趣。補習班或許可做幫襯，絕不能視為教育的重點。

我家有一個特別的餐盤，紅色白字，寫著：「You are special today（今日你最特別）。」設若孩子發生了什麼在他們生命中特具意義的事，我就將它搬出來，盛一盤簡單但漂亮的食物給他們，算是一種簡單的儀式，毋庸多言，一切盡在不言中：在父母心中，絕不置疑的，你最特別！

一味跟著走 限制思考力

作為母親，我一面跌跤一面站起來一面學習，孩子跟我們之間，當然逃不開代溝帶來的嚴峻挑戰，所幸，我們總能彼此溝通，一路走來，他們愈發了解父母，我和先生亦愈發尊重他們自己的選擇與意見。如今，一家都各自走在自己想望的路上，除了幸運，我們總堅持自己的心意，且同時糾正自己的錯誤，不求完美，單願進步。

由於父母給我的教育挺放任與自由，我一直以為一定要給孩子自己的天空，但這天空在補習班卻伸展有限。補習班通常專注定點目標，就好像那些設計好的電視節目或電玩遊戲，孩子只需「跟著走」，缺乏刺激孩子的想像力與研發力，尤其是思考能力；如果再加上孩子要在體力透支下接受各式補習，他們興許苦不堪言，一定也不開心，這樣如何建立有信心和快樂的學習生涯。

又由於我的個性比較疏懶，最喜歡帶孩子看山觀水，逛博物館 、圖書館，把孩子放在自然界裡，擱置於促發伸展性的環境裡，似乎父母便能以一種「無為」的方式，使孩子自然能如海綿吸水般吸取屬於自己的養分。

雖然時間也勞緊凑的生活行程緊逼，然而絕對不讓手中的主權給人拿走，一定要讓事情經由自己的腦袋穿過方才定案。

陪伴與聊天應該是父母與孩子之間最親密的情感交流與溝通方式。孩子小的時候，讀書給孩子聽，最容易產生親密與交流的習慣；長大些，一家人一起做些全家性質的活動，仍能繼續孩童時期已成雛形的親密關係。

親密關係會使父母更了解孩子的内心，而不是只是表面上的學業能力或表現能力，因而父母會更包容孩子的獨特性，但又非寵溺，從自我個性裡激發他們的責任感和榮譽感，即使父母不動用「鞭子」，自然有一條無形的鞭子揮動，促使孩子一生能主動追求真正的幸福與快樂。

所謂「成功」，是外面的人用的話，我們父母，就問孩子：你快樂嗎？幸福嗎？

作為現代父母，較之於我們當年更覺棘手，人手一支手機，朋友圈比親人間更緊密更活潑。我聽過有年輕父母在睡覺前，全家把手機聚在一個竹籃裡，誰都不准帶到床上，父母如此以身作則，實在非常有見地。新的一代，開發出新的方式去完成那自古以來，從來都不退化的親子關係，我為他們拍掌叫好！